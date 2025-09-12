Tervetuloa uuden päihteitä käyttävien nuorten kohtaamispaikan Katutason avajaisiin Myyrmäkeen 1.10.

Diakonissalaitos avaa päihteitä käyttäville nuorille matalan kynnyksen kohtaamispaikan Katutason, joka on avoinna Vantaan Myyrmäessä iltaisin ja viikonloppuisin. Tila on tarkoitettu alle 25-vuotiaille. Nuori voi tulla paikalle viettämään aikaa sekä tapaamaan muita nuoria ja työntekijöitä. Toimintaa suunnittelevat ja toteuttavat nuoret itse.

Katutason avajaisia vietetään keskiviikkona 1.10 klo 13–17 osoitteessa Myyrmäentie 4 A. Kutsumme sinut lämpimästi mukaan tutustumaan toimintaan paikanpäälle.

Toiminnan esittelyt tilaisuudessa klo 13.30 ja klo 15.30.

Haastatteluja Katutason toiminnasta ja Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyöstä antaa palveluyksikön johtaja Marika Puurtinen.

Lisätietoja median edustajille tilaisuudesta antaa viestinnän asiantuntija Laura Luoto, puh. 050 400 6831, laura.luoto@hdl.fi.

Katutaso-toiminnalla pyritään vähentämään nuorten päihdeongelmia ja päihteitä käyttävien nuorten kohtaamaa stigmaa sekä vahvistamaan nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Toiminnalla vaikutetaan suoraan nuorten arkeen, tarjottavaan tukeen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminnasta tuotetaan myös tutkimustietoa, jota hyödynnetään vaikuttamistyössä sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.