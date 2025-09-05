Kutsu medialle: Tulevaisuuden jälkimarkkinat - MEKO Ketjupäivät 2025
Hyvä median edustaja, kutsumme sinut mukaan Tulevaisuuden jälkimarkkinat - MEKO Ketjupäivät 2025 -tapahtumaan, joka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa hallissa 3 perjantaina ja lauantaina 3.–4.10.2025.
Alan ammattilaiset, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit ja korjaamoyrittäjät kokoontuvat kahdeksi inspiroivaksi päiväksi verkostoitumaan, kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja tutustumaan alan uutuuksiin.
Tapahtuman juontaa Jone Nikula, joka pitää huolen päivän energisestä tunnelmasta.
Mitä: Tulevaisuuden jälkimarkkinat - MEKO Ketjupäivät 2025
Paikka: Messukeskus, halli 3, Helsinki
Aika: 3.–4.10.2025, klo 9-16
Ilmoitathan osallistumisestasi sähköpostitse leena.honkajuuri@fi.meko.com viimeistään 1.10. mennessä.
Ohjelma, perjantai 3.10.
09.00 Messut auki, median akkreditoituminen infopisteellä
09.00–10.00 Aamukahvi ja suolainen tarjolla
09.30–10.00 Jälkimarkkinoiden murros ja sähköistyvän autokannan mahdollisuudet
– Sanna Reunanen, toimitusjohtaja, MEKO Finland Oy & Pehr Oscarson, CEO, MEKO
10.00–10.30 Valikoima ja tavaravirta – missä jälkimarkkinan peli voitetaan sähköistymisen aikakaudella – Janne Toivonen, hankintajohtaja, MEKO Finland Oy
10.30–11.30 Voittavan joukkueen johtamisen opit korjaamoyrittäjille – Markku "Rive" Kanerva, Huuhkajien entinen päävalmentaja
10.30–14.00 Lounas tarjolla ylägalleriassa
11.45-12.00 Tietoisku - AG Analytics
12.00-12.15 Tietoisku - Enerius
12.15-12.30 Tietoisku - MEKO-Portal
12.30-12.45 Tietoisku - AAPT
12.45-13.00 Tietoisku - Akkukierrätys
13.30–15.00 Iltapäiväkahvi messualueella
16.00 Messut päättyvät
Ohjelma on sama myös lauantaina 4.10., jolloin voit osallistua vaihtoehtoisesti. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä kumpana päivänä osallistut.
Tuoteuutuuksia – Messutarjouksia – Asiantuntijoita – Verkostoitumista – ja paljon muuta!
TERVETULOA!
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MEKO
Suomalaisista 65 prosenttia pitää omaa autoa tärkeänä kriisivarana5.9.2025 13:30:26 EEST | Tiedote
Oma auto on tärkeä kriisin tai yhteiskunnallisen häiriön aikana – näin vastasi 65 % suomalaisista MEKOn tekemässä Mobility barometer -tutkimuksessa. Pohjoismaista norjalaiset kirivät suomalaisten eteen, heistä 69 % katsoo oman auton olevan tärkeä tai erittäin tärkeä. Ruotsalaisista 62 prosenttia pitää omaa autoa tärkeänä kriisivarana, ja Tanskassa vastaava luku on 58 prosenttia.
MEKO Finlandin raskaan kaluston valikoima esillä Hyvinkäällä tällä viikolla - Maxpo-messut alkavat torstaina25.8.2025 12:54:00 EEST | Tiedote
Suomen suurimmat maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden Maxpo-messut alkavat tällä viikolla ja MEKO Finland on mukana omalla messuosastolla esittelemässä raskaan kaluston valtakunnallista MECA Truck-korjaamoketjua.
Uudet näkymät jälkimarkkinoilla – korjaamoiden on sopeuduttava muutokseen28.5.2025 16:12:43 EEST | Tiedote
Autoala käy läpi merkittävää murrosta. Sähköistyminen, palveluiden digitalisoituminen ja omistajuuden muuttuminen mullistavat koko alan toimintamalleja – myös jälkimarkkinassa.
MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE: Kuka korjaa autosi tulevaisuudessa ja miten?15.5.2025 09:48:00 EEST | Tiedote
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan! Pohjois-Euroopan johtava autoalan jälkimarkkinoiden toimija, MEKO, järjestää infotilaisuuden 28.5.2025 klo 13-16 Vantaalla, jossa avataan näkymää autoalan jälkimarkkinoiden tulevaisuuteen - erityisesti autojen sähköistymisen ja korjaamojen näkökulmasta. Sähköautot yleistyvät vauhdilla. Suomessa on tällä hetkellä 240 000 ladattavaa henkilöautoa, joista noin 94 000 on täyssähköautoja ja noin 150 000 ladattavia hybridejä. Ennusteiden mukaan Suomessa on vuonna 2030 hieman alle 800 000 ladattavaa henkilöautoa, joista täyssähköisiä on noin puoli miljoonaa. Tämä murros näkyy kaikkialla – mutta erityisesti autokorjaamoissa. Miten tulevaisuuden autot korjataan ja kuka ne korjaa?
KUTSU MEDIALLE: Kuka korjaa autosi tulevaisuudessa ja miten?8.5.2025 12:09:23 EEST | Tiedote
Sähköautot yleistyvät vauhdilla. Suomessa on tällä hetkellä 240 000 ladattavaa henkilöautoa, joista noin 94 000 on täyssähköautoja ja noin 150 000 ladattavia hybridejä. Ennusteiden mukaan Suomessa on vuonna 2030 hieman alle 800 000 ladattavaa henkilöautoa, joista täyssähköisiä on noin puoli miljoonaa. Tämä murros näkyy kaikkialla – mutta erityisesti autokorjaamoissa. Miten tulevaisuuden autot korjataan ja kuka ne korjaa?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme