Kutsu medialle: Tulevaisuuden jälkimarkkinat - MEKO Ketjupäivät 2025

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan! Pohjois-Euroopan johtava autoalan jälkimarkkinoiden toimija, MEKO, järjestää infotilaisuuden 28.5.2025 klo 13-16 Vantaalla, jossa avataan näkymää autoalan jälkimarkkinoiden tulevaisuuteen - erityisesti autojen sähköistymisen ja korjaamojen näkökulmasta. Sähköautot yleistyvät vauhdilla. Suomessa on tällä hetkellä 240 000 ladattavaa henkilöautoa, joista noin 94 000 on täyssähköautoja ja noin 150 000 ladattavia hybridejä. Ennusteiden mukaan Suomessa on vuonna 2030 hieman alle 800 000 ladattavaa henkilöautoa, joista täyssähköisiä on noin puoli miljoonaa. Tämä murros näkyy kaikkialla – mutta erityisesti autokorjaamoissa. Miten tulevaisuuden autot korjataan ja kuka ne korjaa?