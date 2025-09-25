Karttiperäntie poikki Parkanossa rumputyön vuoksi 7.10.2025
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Parkanon Aurejärvellä Karttiperäntien (maantie 13355) alittavan rummun Mikonniemessä. Työn takia tie katkaistaan päivän ajaksi. Rummun vaihtotyö tehdään 7.10.klo 8.00–20.00 välisenä aikana.
Tie on rummun kohdalla suljettuna tiistain 7.10. klo 8.00–20.00 välisen ajan. Työkohde on Mikonojan kohdalla, 240 metriä Mikonniementien liittymästä pohjoiseen.
Töiden aikana liikenne kulkee Karttiperäntien ja Kuruntien kautta.
Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle.
Työt sisältyvät Pirkanmaan putkisilta- ja rumpu-urakkaan, jossa ELY-keskus uusii useita kohteita eri puolella Pirkanmaata.
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 5370 401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, VarsinaisSuomen ELY-keskus, p.0295 022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
