Blogi: Arjen areenat – arkisia kohtaamisia ja hyvinvoinnin siemeniä ikäihmisille

Eläköityminen ja ikääntyminen tuovat vapautta ja aikaa elämään: mahdollisuuden hengähtää, kokeilla uutta ja rakentaa arkea omilla ehdoilla. Eläköityminen on elämänvaihe, joka vaatii uudenlaista sopeutumista ja joskus myös uusien tapojen opettelua.

Kun vapaa-aikaa on enemmän, arkeen voi hivuttautua sekä hyviä että huonoja tottumuksia, joille ei aiemmin ollut tilaa. Mitä aktiivisempaa ja osallisempaa elämä on ollut työuran aikana, sitä sujuvammin tämä siirtyy myös eläkeläisen arkeen. Toki tunnistamme, että terveyteen ja perhesuhteisiin liittyvät seikat voivat muuttaa tilannetta nopeasti.

Hyvinvointia lisäävää ryhmätoimintaa ikääntyneille aikuisille

Keväällä 2025 alkaneessa Ikä Iloiten – selvästi eteenpäin -hankkeessa olemme kohdanneet lukuisia aktiivisia eläköityneitä ja vierailleet monenlaisissa toiminnoissa. Kanta-Hämeessä on paljon aktiivista ryhmätoimintaa niin kuntien, seurakuntien kuin järjestöjenkin tarjoamana. Hanketyöntekijät ovat saaneet nauttia mukavia hetkiä eri palvelujen parissa ja voineet todeta, että valtaosa aktiivisista osallistujista ovat ikääntyneitä aikuisia naisia.

Kuitenkaan terveelliset elämäntavat ja hyvinvointia tukevat palvelut eivät aina tavoita heitä, jotka niistä eniten hyötyisivät. Eläköitymiseen valmistautuminen onkin taito, jota voi ja kannattaa harjoitella ja pitää yllä aktiivisuutta lisääviä keinoja.

Miesten omat kohtaamispaikat

Monet ikääntyneet miehet kokoontuvat vapaamuotoisesti ostoskeskuksissa, kahviloissa ja kauppojen auloissa. Nämä "raadit ja parlamentit" ovat monelle ikääntyneelle päivän kohokohta – ja osalle ainoa syy lähteä kotoa. Tärkeintä ei ole ohjelma, vaan yhdessäolo, kuulumisten vaihto, muistelu ja kylän asioiden päivittäminen.

Ikä Iloiten -hankkeesta olemme jalkautuneet Kanta-Hämeen alueella toimiviin kahviloihin tapaamaan ikääntyneitä. Uudenlainen työtapa on edellyttänyt hanketyöntekijöiltä rohkeutta ja kykyä asettua kohdattujen miesten luomaan ilmapiiriin. Keskustelunaiheet ovat tapaamisissa nousseet miehiltä ja hanketyöntekijöiden tilannetajua on haastettu.

Miesporukoissa korostuu selkeästi osallisuus ja kohtaaminen. Miesten kokoontumisissa on käynyt selväksi, etteivät he koe tarvitsevansa mitään lisää ja kokevat vapaamuotoiset tapaamiset riittävänä. Kahvilayrittäjillä on tärkeä rooli: he tuntevat kävijänsä ja huomaavat heti, jos joku puuttuu. Tämä luo turvaa ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeessa olemme tunnistaneet ilmiön, johon toiminnan kehittäminen osittain pohjautuu: terveyttä ja hyvinvointia edistävät, olemassa olevat palvelut tavoittavat niukasti miehiä. Tunnistamme ilmiön ja miesten omatoiminen tapa luoda itse omaa ryhmätoimintaa on jo hyvä lähtökohta.

Tavoitteenamme on osallistaa ikääntyneitä miehiä ryhmätoimintojen sisältöjen kehittämiseen sekä tuoda hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämisen teemoja matalan kynnyksen tapaamisiin. Luottamussuhteen luominen on aikaa vievää ja hankkeen työntekijät suhtautuvat tähän ilmiöön nöyryydellä, kunnioittavalla asenteella sekä aidolla halulla kuunnella kohderyhmän tarpeita. Hankkeessa kootaan ilmiön ympärille myös eri toimijoita ja luodaan ”ilmiökahviloita”, joissa voidaan yhdessä pohtia ilmiön tunnistamisen ja tunnustamisen mahdollisuuksia yhteistyötä vahvistettaessa.

Christa Ahonen

Projektiasiantuntija

Ikä Iloiten- Selvästi eteenpäin -hanke

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen määräraha (STM)

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

