Terveysasemien puhelinasiointia nopeutetaan tekoälyavustajalla – testataan ensin Novassa ja Kyllössä
Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää terveysasemien puhelinpalveluun esitietoja keräävää tekoälyavustajaa. Tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vapauttaa sairaanhoitajien aikaa puheluihin vastaamiseen.
Tekoälyavustajaa testataan aluksi terveysasemien puhelinpalveluissa Kyllön terveysasemalla 30.9. alkaen ja Novan terveysasemalla 7.10. alkaen. Sairaanhoitaja pystyy tekoälyavustajan keräämistä esitiedoista hahmottamaan asiakkaan tilanteen ja kysymään tarvittavat tarkentavat kysymykset hoidon tarpeen arvion tekemiseksi. Vain osa terveysasemalle soitetuista puheluista ohjautuu testausvaiheessa tekoälyavustajalle, muut puhelut ohjautuvat jonon kautta sairaanhoitajalle kuten ennenkin.
Esitietojen antaminen etukäteen nopeuttaa asiointia
Käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa asiakas voi kertoa esitiedot oireistaan jo jonottamisen aikana, jolloin hänen asiansa hoitaminen käynnistyy nopeammin. Tekoälyavustaja kerää asiakkaalta samat tiedot kuin sairaanhoitaja keräisi. Esitietojen keruun jälkeen tekoälyavustaja jättää takaisinsoittopyynnön sairaanhoitajalle, joka hyödyntää esitietoja hoidon tarpeen arvioinnissa. Tekoälyavustaja ei tee hoidon tarpeen arviointia tai mitään hoitoon liittyviä päätöksiä.
Kun sairaanhoitajan aikaa ei kulu niin paljon esitietojen keräämiseen, asiakkaat saavat palvelua nopeammin. Lisäksi sairaanhoitajan aikaa säästää tekoälyavustajan tekemä kirjallinen koonti, jota sairaanhoitaja voi käyttää kirjaamisen pohjana.
Asiakas voi halutessaan ohittaa tekoälyavustajan esitietokyselyn ja palata jonoon missä vaiheessa tahansa. Kehittämistyön näkökulmasta on tärkeää, että mahdollisimman moni vastaisi esitietokyselyyn keskustelemalla tekoälyavustajan kanssa. Tekoälyavustajasta voi antaa palautetta Keski-Suomen hyvinvointialueen palautekäytäntöjen mukaisesti.
Ainutlaatuista kehittämistyötä Suomessa
Tekoälyavustajaa kehitetään osana EU-rahoitteista Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Osa Kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta on myönnetty nimenomaan innovaatioratkaisun kehittämiseksi, ja innovaation kehittämiseen myönnettiin rahaa vain osalle alueista. Vastaavaa kehittämistyötä ei tehdä vielä muualla Suomessa.
– On ollut hienoa, että Keski-Suomen hyvinvointialue on päässyt ensimmäisten joukossa tällaiseen kehittämistyöhön, iloitsee projektipäällikkö Minna Teiskonen. – Kehittämistyössä mukana olevat hoitajat ovat olleet innostuneesti mukana rakentamassa sujuvampaa asiointia, kun he ovat nähneet millaisia mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntäminen voi tuoda puhelinasiointiin.
Kehittämistyössä panostetaan erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja tietoturvallisuuteen. Voit lukea tekoälyavustajan kehittämisestä lisää verkkosivuiltamme täältä ja tutustua tarkemmin tekoälyavustajan kanssa keskusteluun.
Tekoälyavustajaa kehitetään yhdessä asiantuntijaorganisaatio Deloitten kanssa.
– Moni asiakas suosii asioinnissaan yhä puhelinta, ja erilaiset tekoälyavusteiset apurit ovat jo pitkään olleet tukemassa asiakaspalvelijoiden työtä perinteisessä puhelinpalvelussa. Asiakas saa ratkaistua ongelmansa aiempaa nopeammin ja on tyytyväisempi palveluun, Deloittella terveydenhuollon teknologiapalveluista Suomessa vastaava Janne Gerdt sanoo.
– Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelussa on monella toimialalla osa arkea, ja tekoälysovellukset tulevat yhä vahvemmin osaksi myös terveydenhuoltoa. Tekoäly ei kuitenkaan ole korvaamassa ihmisiä, vaan tukemassa ja tehostamassa heidän työtään. Olemme nähneet vastaavissa projekteissa ulkomailla, miten tällainen teknologia voi parantaa terveydenhuollon palveluiden saatavuutta, Gerdt toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Teiskonen, projektipäällikkö, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, p. 040 5390833, minna.teiskonen(at)hyvaks.fi
Anne Kirmanen, palvelupäällikkö, avoterveydenhuollon palvelut, p. 050 3680241, anne-maarit.kirmanen(at)hyvaks.fi
Janne Gerdt, business technology, partner, Deloitte, p. 050 5826056 janne.gerdt(at)deloitte.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Sanni Saarelainen, p. 040 539 4332, sanni.saarelainen(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
