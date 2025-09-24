Kokoomuksen Valkonen: SDP:n sumutus ei mene läpi – Orpon hallitus keventää työnteon verotusta

”Demarien sumutus ei mene läpi. Kiistaton fakta on, että Orpon hallitus keventää työn verotusta noin 1,6 miljardilla vuodessa kaikissa tuloluokissa. Samoin esimerkiksi lapsivähennys helpottaa lapsiperheiden arkea”, Valkonen sanoo.

Valkonen haastaakin pohtimaan sitä, milloin oppositiopuolueet olisivat vastaavalla tavalla panostaneet Suomen tulevaisuuteen keventämällä palkansaajien verotusta ja kohentamalla perheiden ostovoimaa näin mittavasti.



“SDP:ssä tulisi ottaa nyt laskin käteen ja laskea, keveneekö palkansaajien verotus enemmän Orpon hallituskauden lopettaessa kuin Marinin hallituksen lopettaessa. Kummin on? Odotamme tähän vastausta. Ilman Orpon hallituksen päätöksiä palkansaajat maksaisivat 1,6 miljardia enemmän veroja tekemästään työstä”, Valkonen toteaa.



Valkonen painottaa, että työn verotus kevenee kaikissa tuloluokissa, kun otetaan huomioon koko hallituskauden veropäätökset ja maksumuutokset.

”Meneillään on työnteon kunnianpalautus. On kohtuutonta, että lisätuloista joutuu nykyään maksamaan pahimmillaan lähes 60 prosenttia verokarhulle. Nyt tätä kohtuullistetaan. Toivottavasti jatkossa talouskasvu toisi tilaa edelleen työn verotuksen keventämiselle”, Valkonen sanoo.