Kokoomuksen Valkonen: SDP:n sumutus ei mene läpi – Orpon hallitus keventää työnteon verotusta
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on syyttänyt hallitusta harhaanjohtavista väitteistä palkansaajien verotuksesta. Kansanedustaja Ville Valkonen kuitenkin muistuttaa, että tosiasiat kertovat aivan muuta. Työn verotus kevenee kaikissa tuloluokissa, kun otetaan huomioon koko hallituskauden veropäätökset ja maksumuutokset.
”Demarien sumutus ei mene läpi. Kiistaton fakta on, että Orpon hallitus keventää työn verotusta noin 1,6 miljardilla vuodessa kaikissa tuloluokissa. Samoin esimerkiksi lapsivähennys helpottaa lapsiperheiden arkea”, Valkonen sanoo.
Valkonen haastaakin pohtimaan sitä, milloin oppositiopuolueet olisivat vastaavalla tavalla panostaneet Suomen tulevaisuuteen keventämällä palkansaajien verotusta ja kohentamalla perheiden ostovoimaa näin mittavasti.
“SDP:ssä tulisi ottaa nyt laskin käteen ja laskea, keveneekö palkansaajien verotus enemmän Orpon hallituskauden lopettaessa kuin Marinin hallituksen lopettaessa. Kummin on? Odotamme tähän vastausta. Ilman Orpon hallituksen päätöksiä palkansaajat maksaisivat 1,6 miljardia enemmän veroja tekemästään työstä”, Valkonen toteaa.
Valkonen painottaa, että työn verotus kevenee kaikissa tuloluokissa, kun otetaan huomioon koko hallituskauden veropäätökset ja maksumuutokset.
”Meneillään on työnteon kunnianpalautus. On kohtuutonta, että lisätuloista joutuu nykyään maksamaan pahimmillaan lähes 60 prosenttia verokarhulle. Nyt tätä kohtuullistetaan. Toivottavasti jatkossa talouskasvu toisi tilaa edelleen työn verotuksen keventämiselle”, Valkonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Jukka Kopra syyttää SDP:n Lindtmania alhaisesta tempusta24.9.2025 19:34:47 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman syytti Petteri Orpoa tänään Ilta-Sanomien haastattelussa valehtelusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan kyseessä on alhainen temppu, jolla Lindtman pyrkii kääntämään huomiota pois puolueen täysin epäuskottavasta talouslinjasta.
Kokoomuksen Kopra: Orpon hallitus on tehnyt lähihistorian suurimman urakan julkisen talouden tasapainottamiseksi23.9.2025 13:13:19 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra korosti pitämässään ryhmäpuheessa, että Suomen talous nousee vain työllä ja yrittämisellä. Kopra muistutti vasemmistohallituksen jättäneen työllisyyden jo valmiiksi heikkenevälle uralle, ja painotti Orpon hallituksen tehneen yhden lähihistorian suurimmista urakoista julkisen talouden tasapainottamiseksi. "Käännämme jokaisen kiven, jotta jokaisella olisi mahdollisuus työhön, toimeentuloon ja parempaan huomiseen", Kopra linjasi.
Kokoomuksen Kauma: Kokoomuksen oma työryhmä hakee ratkaisuja YELin ongelmiin23.9.2025 07:18:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on perustanut oman YEL-työryhmän, jonka tehtävänä on evästää hallituksen parhaillaan käynnistämää työtä yrittäjien eläkevakuutuksessa olevien epäkohtien korjaamiseksi. Työryhmää vetää eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Pia Kauma. Kehittämisehdotusten on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.
Kokoomuksen Heinonen: ”Miksi SDP ei uskalla kertoa omaa sopeutustavoitettaan?”22.9.2025 17:38:21 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen pitää irvokkaana, että juuri SDP puhuu karmeasta talousperinnöstä, kun puolue jätti viime hallituskauden jäljiltä jälkeensä syventyneen velkakierteen, heikentyvät työllisyysluvut ja uudistusvelan, joita Orpon hallitus korjaa.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Tarvitsemme pikaisesti lisäresursseja audiovisuaaliselle alalle – uusi maksuvelvoite käyttöön vauhdilla20.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus on budjettiriihessä linjannut, että Suomi ottaa käyttöön maksuvelvoitteen tilausohjelmapalveluille. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä pitää päätöstä tärkeänä ja toivoo sen pikaista valmistelua: ”Säästöpaineiden keskellä AVMS-direktiivillä voidaan vahvistaa tuotantojen rahoituspohjaa, mahdollistaa monipuolisia sisältöjä ja luoda lisää työtä alan tekijöille.”
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme