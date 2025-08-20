Hotel Santa Claus Oy

Santa's Hotels jatkaa vahvaa panostustaan vastuulliseen matkailuun – Green Key -jatkosertifikaatit ketjun hotelleille

26.9.2025 15:55:40 EEST | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

Santa's Hotels jatkaa sitoutumistaan vastuulliseen matkailuun, kun viisi ketjun hotellia sai jatkoa Green Key -sertifikaatille syksyllä 2025. Sertifikaatti myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2024. Toimitusjohtaja Sanna Sandgren korostaa kestävän kehityksen merkitystä yrityksen asiakaslupauksessa ja toiminnassa.

Green Key -vastuullisuussertifikaatin jatkoauditoinnit on suoritettu onnistuneesti viidessä Santa's Hotelsin kohteessa syksyn 2025 aikana
Santa's Hotelsin vastuullisuustyö sai jälleen vahvistusta, kun Green Key -vastuullisuussertifikaatin jatkoauditoinnit on suoritettu onnistuneesti viidessä Santa's Hotelsin kohteessa syksyn 2025 aikana. Viimeinen kohteista jatkoauditoidaan loppuvuoden 2025 aikana.

Green Key -sertifikaatti myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2024 Santa's Hotelsin hotelleille:

•    Santa's Hotel Santa Claus
•    Santa's Igloos Arctic Circle
•    Santa's Resort & Spa Hotel Sani
•    Santa's Hotel Tunturi
•    Santa's Hotel Aurora
•    Santa's Hotel Rakka

Nyt vahvistetut jatkopäätökset kertovat ketjun pitkäjänteisestä sitoutumisesta vastuulliseen matkailuun ja kestävään kehitykseen.

”Olemme ylpeitä siitä, että vastuullisuustyömme saa kansainvälistä tunnustusta myös tänä vuonna. Green Key -sertifikaatin ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kehittämistä ja konkreettisia tekoja, ja tämä on meille tärkeä osa asiakaslupaustamme”, kertoo Santa's Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Mitä Green Key tarkoittaa?

Green Key on maailman johtavia matkailualan vastuullisuussertifikaatteja. Sen kriteerit perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sisältävät muun muassa:
•    ympäristökuormituksen vähentämisen
•    sosiaalisten hyötyjen lisäämisen
•    paikallistalouden tukemisen

Sertifikaatti velvoittaa yrityksiä kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Riippumaton Green Key -tuomaristo myöntää sertifikaatit säännöllisten, paikan päällä tehtävien auditointien perusteella.

Santa's Hotelsin sitoutuminen Green Key -ohjelmaan vahvistaa, että vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeinen osa yrityksen toimintaa – nyt ja tulevaisuudessa.

Green Key -vastuullisuussertifikaatin jatkoauditoinnit on suoritettu onnistuneesti viidessä Santa's Hotelsin kohteessa syksyn 2025 aikana
Santa's Hotels
