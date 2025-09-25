Liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat: Milloin hallitus palaa kestävään liikenteen rahoitukseen?
Ministeri Lulu Ranne (ps.) esitteli tänään eduskunnalle oman hallinnonalansa budjettiesitystä tulevalle vuodelle. Liikenne- ja viestintävaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat pitävät kestämättömänä, että hallitus yhä edelleen jatkaa lyhytnäköistä liikennepolitiikkaansa. Sosialidemokraatit kannustavat hallitusta palaamaan takaisin pitkäjänteiseen ja ennakoitavaan liikennepolitiikkaan.
- Hallituksen liikennepolitiikasta on kestävä taloudenpito kaukana. Uusiin hankkeisiin tarkoitetun kehysrahoituksen puolitus hallituskauden aikana yhdistettynä omien hankkeiden käynnistämiseen kertaluonteisella, valtionyhtiöistä pumpatulla rahoituksella, on pitkällä aikavälillä toimimaton yhtälö. Hankkeet lähtevät hitaasti käyntiin, koska valtionyhtiöistä tulouttaminen on hidasta ja epävarmaa. Käytännössä Orpon hallitus syö myös tulevalta hallitukselta eväät uusien hankkeiden käynnistämiseen. Uskooko hallitus itsekään, että samalla linjalla voidaan jatkaa tulevilla kausilla, kansanedustaja Seppo Eskelinen kysyy.
Sosialidemokraattiset edustajat kiinnittävät huomiota myös siihen, että vaikka hallitus mielellään kertoo panostavansa korjausvelan taittamiseen ja teiden päällystämiseen, Suomen väyläverkon korjausvelka jatkaa tulevina vuosina kasvuaan jopa yli viiteen miljardiin euroon. Ensi vuonna perusväylänpidon rahoitus laskee huomattavasti kuluvasta vuodesta, ja erityistä huolta herättää teiden lisäksi varsinkin rataverkon korjausvelka.
- Liikennepolitiikan kestämättömyydestä kertoo myös kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen rahoituksen unohtaminen. Vaikka Orpon hallitus lupasi parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, käytännön toimet ovat loistaneet poissaolollaan. Rahoitus kuntien kanssa toteutettaviin kevyen liikenteen väylähankkeisiin on ollut minimissä. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on sekä ekologinen, taloudellinen että terveysteko. Arkiliikunnalla on merkittävä rooli hyvinvoinnin lisäämisessä ja kansantautien ennaltaehkäisyssä, joka taas hillitsee myös terveysmenojen kasvua tulevaisuudessa, kansanedustaja Marko Asell huomauttaa.
- Myös joukkoliikenteen järjestämisen rahoitus on tällä hallituskaudella todellisuudessa laskenut kohonneiden kustannusten vuoksi, mikä lisää painetta ELY-keskuksille ja kunnille. Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeää paitsi liikenteen päästöjen vähentämisen myös talouskasvun ja alueellisen kehityksen tukemiseksi. Hallitus on muutenkin heittänyt liikenteen päästöjen vähentämisen romukoppaan, eikä tunnu välittävän edes tutkittuun tietoon perustuvista toimenpide-ehdotuksista, kansanedustaja Johan Kvarnström toteaa.
- Liikenne- ja viestintäministeri ei voi jättää huomiotta myöskään tittelinsä jälkimmäistä osaa. Luotettavan ja riippumattoman median rooli korostuu nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Tähän peilaten huolta herättää Suomen Tietotoimiston (STT) uutispalvelun tulevaisuus, kun sen suurin omistaja Sanoma on ilmoittanut suunnittelevansa STT:n käytöstä luopumista. Kuolinisku STT:lle vaikuttaisi moniin alue- ja paikallislehtiin, mutta ennen muuta ravistelisi luotettavan ja riippumattoman tiedonvälityksen kokonaisuutta. Yhtäkään kiveä ei pidä jättää kääntämättä laadukkaan tiedonvälityksen jatkuvuuden turvaamiseksi, kansanedustaja Pinja Perholehto päättää.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Pia Viitanen: Hallitus romahdutti tukensa opiskelijoiden ja ikäihmisten kotien rakentamiseen25.9.2025 13:55:00 EEST | Tiedote
– Hallitus on leikannut erityisryhmien asumista tukevasta investointiavustuksesta lähes 90 prosenttia ja vähentää kaudellaan valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamista. Tämä merkitsee niukempaa asuntotarjontaa ja korkeampia asumiskustannuksia yhä useammalle pienituloiselle ja heikommassa asemassa olevalle, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd.).
SDP:n Jani Kokko: Hallituksen on puolustettava tutkijoiden ja tutkimuksen vapautta!25.9.2025 11:00:15 EEST | Tiedote
Tutkijoiden ja tutkimuksen vapautta koetellaan nykypäivänä jatkuvasti. Viime aikoina olemme valitettavasti saaneet nähdä, miten jopa europarlamentaarikot hyökkäävät tutkijoiden riippumattomuutta vastaan nimenomaan tutkijoiden näkemyksien perusteella.
SDP:n Joona Räsänen: Mikäli pääministeri Orpo ei puhunut pehmoisia veronalennuksista, voi hän toistaa tänään väitteensä eduskunnan edessä25.9.2025 09:01:43 EEST | Tiedote
Budjettiriihen tiedotustilaisuudessa pääministeri Petteri Orpo sanoi, että kaikkien, jokaisen palkansaajan verotus kevenee. Tosiasiassa näin ei ole. Verorasitus kiristyy ensi vuonna esimerkiksi 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla myyjällä, 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla opettajalla ja 6 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla insinöörillä, kun he kuuluvat ammattiliittoon. Hallituksen veronkevennyksistä hyötyvät ensi vuonna eniten he, jotka tienaavat yli 9000 euroa kuukaudessa.
SDP:n Werning ja Nikkanen: Hallitus savustaa sopimuspalokuntalaiset ulos – kohtuuttomat kuntotestit vaarantavat pelastustoimen25.9.2025 08:11:36 EEST | Tiedote
Sisäministeriön uusi luonnos pelastustoiminnan kuntotestausohjeeksi herättää vakavia kysymyksiä. Kansanedustajat, hallintovaliokunnan jäsenet Paula Werning ja Saku Nikkanen kysyvät: kuka hyötyy tiukennetuista vaatimuksista ja miksi niiden kiristäminen nähdään tärkeämpänä kuin resurssien turvaaminen ja toimintakyvyn kehittäminen käytännön keinoin?
Riitta Kaarisalo: Hallituksen ei olisi pakko lisätä lapsiperheköyhyyttä, vaihtoehtoja on olemassa24.9.2025 17:30:42 EEST | Tiedote
Ihmisten köyhyys on Suomessa kasvanut, ja erityisen huolestuttavaa kasvu on lapsiperheissä. On käsittämätöntä, että hallituksessa köyhyyden lisääminen on välttämättömyys, kun samaan aikaan on varaa alentaa veroja ministerien tuloluokalta ja rikkailta, ihmettelee SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme