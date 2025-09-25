Kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan Espoossa vuonna 2026



Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 18.8.2025 vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen. Valmisteluohje annettiin yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi 24.9.2025 kokouksessa.

Inflaatio sekä palkkakustannukset lisäävät käyttötalousmenoja



Inflaatio sekä palkankorotukset nostavat edelleen Espoon evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän käyttötalousmenoja. Käyttötalousmenot olivat heinäkuun 2025 lopussa noin 2,1 miljoonaa euroa (7,4 %) korkeammat kuin vastaavana ajankohtana edellisenä toimintavuotena.



– Loppuvuodeksi ei ole tulossa yleisiä palkankorotuksia eikä inflaation ennusteta nousevan, Espoon seurakuntayhtymän talousjohtaja Harri Hakulinen toteaa. Täten oletus on, että käyttötalousmenojen kasvuprosentti pysyy samana loppuvuoden osalta.



Koko seurakuntayhtymän tasolla näyttäisi siltä, että vuoden 2025 talousarviossa pysytään, mutta yksittäisten pääluokkien osalta voi tapahtua talousarvion ylityksiä. Investoinnit ovat heinäkuun loppuun mennessä olleet noin 2,5 miljoonaa euroa. Kirkollisverokertymä oli heinäkuussa 2025 1,0 miljoonaa euroa pienempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.



Kuluvan vuoden talousarvion kirkollisverotuloarvio 50 miljoonaa euroa on vaativa ja on jopa mahdollista, että siitä jäädään. Rahoituslaskelma osoittaa noin 5,2 miljoonan euron rahoitusylijäämää alkuvuonna. Rahoitusylijäämä tulee todennäköisesti olemaan pienempi vuoden lopussa, koska verotulo on yleensä ollut etupainotteinen ja investointimenot nousevat loppuvuotta kohti. Myös vuosikate jäänee edellisvuotta selkeästi pienemmäksi, sillä myös valtionrahoitusta saadaan viime vuotta vähemmän.

Espoon seurakuntayhtymän taloutta on hoidettu hyvin ja vaikka tulevaisuudessa on haasteita käyttötalousmenojen kasvupaineiden ja pienenevän valtionrahoituksen vuoksi, kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2025 voitiin hyväksyä yksi (1,00) prosenttia.

Kirkkolain 6 luvun 2 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Samassa lain kohdassa todetaan, että se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkollisveroprosentti on ilmoitettava verottajalle ennen kuin talousarvio seuraavalle vuodelle on käsiteltävänä yhteisessä kirkkovaltuustossa.