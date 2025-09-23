THL viikolla 40/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 25.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Blogit
- ke 1.10. Toiminnanohjaus ratkaisee: johdatko kohti vaikuttavuutta vai kaaosta? Kirjoittajat: Hanni Joronen ja Jatta Kivelä
Tapahtumat ja webinaarit
- ti 7.10. klo 9.00-16.30. Oikeuspsykiatrian päivä. Verkossa.
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista ja THL:n kirjakaupasta
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Yläkoulun aloittaneiden HPV-rokotuskattavuus on Suomessa huomattavasti muita Pohjoismaita matalampi23.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Suomessa 80 prosenttia vuonna 2012 syntyneistä tytöistä ja 74 prosenttia pojista on saanut HPV-rokotteen, joka ehkäisee useita papilloomaviruksen aiheuttamia syöpiä. Tavoitteena on vähintään 90 prosentin rokotuskattavuus, jotta viruksen kierto väestössä saadaan pysäytettyä ja HPV:n aiheuttamien syöpien ilmaantuvuus laskemaan. Tämä tavoite saavutetaan lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa.
THL viikolla 39/202518.9.2025 15:16:44 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 18.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 23.9. Uutta tietoa HPV-rokotteen kattavuudesta vuonna 2012 syntyneillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 ke 24.9. Oppilaiden sisäilmakyselyn tuloksia: Melu ja rauhattomuus koulujen sisäympäristöissä. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 Verkkouutiset ma 22.9. Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö ja siinä tapahtuneet muutokset. Miten terveydenhoitajalla, lääkärillä, kuraattorilla tai psy
Kouluterveyskysely 2025: Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea terveellisiin elintapoihin – yhä useampi voi puhua asioistaan vanhempiensa kanssa17.9.2025 00:00:00 EEST | Tiedote
Kouluterveyskyselyn 2025 tuoreiden tulosten mukaan suurin osa lapsista ja nuorista voi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa usein tai melko usein. Terveyttä edistäviin elintapoihin tarvitaan aikuisten tukea, sillä vain pieni osa lapsista ja nuorista sekä syö aamupalan että liikkuu ja nukkuu riittävästi. Alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat entisestään vähentyneet, mutta nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt merkittävästi.
THL viikolla 38/202511.9.2025 15:02:21 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 11.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 17.9. Kouluterveyskyselyn 2025 uudet tulokset. Tietoa muun muassa elintavoista, päihteiden käytöstä, kiusaamisesta, koulunkäynnistä ja hyvinvoinnista. 17.9. tulospalvelussa saatavilla koko maan sekä hyvinvointialueiden ja kuntien tulokset. Lisätietoja ja embargomateriaalit: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678 Lisätietoa: Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Jul
THL viikolla 37/20255.9.2025 15:46:04 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka viikko. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat perjantain 5.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset ti 9.9. THL kutsuu 16 000 Suomessa asuvaa vastaamaan Terve Suomi -kyselyyn. Tutkimus tuottaa kattavaa tietoa esimerkiksi elintavoista, toimintakyvystä ja lihavuudesta. Tänä vuonna kysely on osa eurooppalaista tiedonkeruuta, jolla kerätään vertailukelpoista tilastotietoa Euroopan unionin jäsenmaiden väestöstä. Esimerkiksi lihavuus on kasvava kansanterveydellinen ongelma koko Euroopassa. Lisätiedot: piritta.rautavuori(at)thl.fi, puh. 029 524 7120 ke 10.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme