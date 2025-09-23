Valtatiellä 9 (Tampereen valtatie) kunnostetaan kaiteita välillä Turku - Poikoja
Varsinais-Suomen ELY-keskus kunnostaa valtatiellä 9 kaiteita Kärsämäen eritasoliittymän ja Poikojan eritasoliittymän välisellä osuudella (moottoritiejakson osuus). Työt alkavat lokakuun alussa ja valmistuvat keväällä 2026.
Kunnostuskohteita sisältävän tiejakson pituus on 14 km ja yksittäisiä kunnostuskohteita on lähes 90 kpl. Urakassa ei uusita pitkiä kaidejaksoja, vaan keskitytään yksittäisiin kohteisin.
Kunnostuksia kohdennetaan ensisijaisesti törmäys- ja suistumisturvallisuuden kannalta vaarallisimmiksi tulkittuihin kohteisiin. Toimenpiteet sisältävät muun muassa kaidepylväiden vaihtamista, jatkosten vahvistamista, kaiteiden sijainnin, asennon tai korkeuden muutoksia, kaidejohteiden kunnostamista tai uusimista sekä uusien kokoonpainuvien kaiteen päiden asentamista ja vanhojen kunnostamista.
Kunnostamisessa hyödynnetään myös urakassa purettavia vanhoja hyväkuntoisia osia.
Liikennejärjestelyt
Kunnostustöiden aikana voi yksi kaista suljettuna kummassakin ajosuunnassa ja nopeusrajoitusta alennettu. Haitat liikenteelle pyritään pitämään mahdollisimman pieninä ja lyhytkestoisina. Liikennettä ei häiritä arkisin työmatkaliikenteen ruuhkatunteita eli kello 6–9 ja 15–18 välisinä aikoina. Töillä ei ole vaikutusta jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle.
Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.
Työt käynnistyvät lokakuun alussa ja valmistuvat viimeistään keväällä 2026. Työt keskeytetään talvikauden ajaksi.
Lisätietoja:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843
- Ratecon Oy: vastaava työnjohtaja Matti Luikku, p. 0400 592 500
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
