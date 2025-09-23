Valtatiellä 9 (Tampereen valtatie) kunnostetaan kaiteita välillä Turku - Poikoja

Kunnostuskohteita sisältävän tiejakson pituus on 14 km ja yksittäisiä kunnostuskohteita on lähes 90 kpl. Urakassa ei uusita pitkiä kaidejaksoja, vaan keskitytään yksittäisiin kohteisin.

Kunnostuksia kohdennetaan ensisijaisesti törmäys- ja suistumisturvallisuuden kannalta vaarallisimmiksi tulkittuihin kohteisiin. Toimenpiteet sisältävät muun muassa kaidepylväiden vaihtamista, jatkosten vahvistamista, kaiteiden sijainnin, asennon tai korkeuden muutoksia, kaidejohteiden kunnostamista tai uusimista sekä uusien kokoonpainuvien kaiteen päiden asentamista ja vanhojen kunnostamista.

Kunnostamisessa hyödynnetään myös urakassa purettavia vanhoja hyväkuntoisia osia.

Liikennejärjestelyt

Kunnostustöiden aikana voi yksi kaista suljettuna kummassakin ajosuunnassa ja nopeusrajoitusta alennettu. Haitat liikenteelle pyritään pitämään mahdollisimman pieninä ja lyhytkestoisina. Liikennettä ei häiritä arkisin työmatkaliikenteen ruuhkatunteita eli kello 6–9 ja 15–18 välisinä aikoina. Töillä ei ole vaikutusta jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Työt käynnistyvät lokakuun alussa ja valmistuvat viimeistään keväällä 2026. Työt keskeytetään talvikauden ajaksi.

Lisätietoja: