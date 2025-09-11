Pohjoismaiset vasemmistomepit kirjeessään komissaareille ja pääministereille: kansalaistemme turvallisuus Freedom Flotillalla turvattava
Suomen, Ruotsin ja Tanskan vasemmistolaiset europarlamentaarikot lähettivät tänään 25. syyskuuta tiukkasanaisen kirjeen maittensa komissaareille ja pääministereille, jossa he vaativat vastuunkantoa pohjoismaalaisista kansalaisista, joiden turvallisuus on uhattuna Freedom Flotilla -laivoilla. He ehdottavat Frontexin hyödyntämistä laivueen suojelemiseksi.
Freedom Flotilla -laivue pyrkii toimittamaan hätäapua kansanmurhan keskelle Gazaan YK:n laittomaksi kuvaaman saarron läpi. Laivoilla on mukana myös Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansalaisia.
Pohjoismaalaiset The Left -ryhmän europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo (Suomesta), Hanna Gedin ja Jonas Sjöstedt (Ruotsista) sekä Per Clausen (Tanskasta) lähettivät tänään yhteisen kirjeen suomalaiselle komissaarille Henna Virkkuselle, ruotsalaiselle komissaarille Jessika Roswallille ja tanskalaiselle komissaarille Dan Jørgensen sekä Suomen pääministerille Petteri Orpolle, Ruotsin pääministerille Ulf Kristerssonille ja Tanskan pääministerille Mette Frederiksenille. Kirjeessään he vaativat johtajia toimimaan välittömästi kansalaistensa suojelemiseksi.
He muistuttavat, että joka kerta, kun Freedom Flotilla on lähtenyt matkaan, se on joutunut Israelin hallinnon laittomien hyökkäysten kohteeksi kansainvälisillä vesillä. Keskiviikkoyönä yksi Freedom Flotillan aluksista joutui tällä kertaa iskukranaattien ja lennokkien hyökkäyksen kohteeksi.
Muun muassa Espanja ja Italia ovat jo ryhtyneet konkreettisiin toimiin laivaston suojelemiseksi laittomilta hyökkäyksiltä. Europarlamentaarikot penäävät toimia myös Pohjoismailta. EU:n jäsenvaltioilla on velvollisuus suojella kansalaisiaan laittomilta ja väkivaltaisilta hyökkäyksiltä.
Kirjeessään europarlamentaarikot vaativat, että komissaarit ja pääministerit tekevät kaikkensa edistääkseen niin kansallisia kuin EU-tason toimia maittensa kansalaisten suojelemiseksi. He ehdottavat, että EU hyödyntäisi tässä myös Frontexia, eli Euroopan raja- ja merivartiovirastoa, joka voisi lähettää Freedom Flotillalle saattajan.
Europarlamentaarikkojen kirje kokonaisuudessaan on liitteenä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna LemströmViestinnän erityisavustaja
MEP Jussi Saramon kabinetti
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
Vasemmisto jätti epäluottamuslauseen Ursula von der Leyenille11.9.2025 12:24:23 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä The Left on juuri jättänyt epäluottamuslauseen Euroopan komissiolle ja sen puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille liittyen muun muassa komission kyvyttömyyteen toimia Gazan kansanmurhan pysäyttämiseksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta koskaan, kun ryhmä jättää epäluottamuslauseen.
VAS Mepit: Suomen on hyväksyttävä komission ehdotukset Israelin painostamiseksi10.9.2025 12:59:36 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo pitävät hyvänä alkuna, että Euroopan komissio on ottamassa edes pieniä konkreettisia askeleita painostaakseen Israelia lopettamaan kansainvälisen ja humanitaarisen oikeuden vastaiset toimet Gazassa. Mepit korostavat, että Suomen on asetuttava tukemaan komission ehdotuksia.
VAS Mepit: Reilu siirtymä vaatii reilun rahoituksen – superrikkaat ja suuryritykset mukaan17.7.2025 11:56:34 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo huomauttavat, että komission eilen julkaisema esitys EU:n rahoituskehykseksi (MFF) 2028–2034 vastaa vain osaan Euroopan tulevaisuudelle keskeisistä kysymyksistä, jättäen monia tärkeitä asioita avoimeksi.
VAS Saramo: EU:n vastattava Trumpin tulleihin digiverolla14.7.2025 14:59:24 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo vaatii Euroopan unionilta nopeaa päätöstä laajan ja riittävän korkean digiveron käyttöönottamiseksi. Digivero olisi oikeudenmukainen vastaus Donald Trumpin käynnistämässä kauppasodassa ja tapainottaisi taloudellista pelikenttää EU:n ja Yhdysvaltain välillä.
VAS Andersson: Komission toimittava eurooppalaisen teräksen kestävän siirtymän turvaamiseksi9.7.2025 12:11:27 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on jättänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen eurooppalaisen terästeollisuuden asemasta liittyen puhtaan ja ekologisesti kestävän teräksen tuotannon tukemiseen ja kehittämiseen sekä Yhdysvaltojen kauppapolitiikkaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme