Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

Pohjoismaiset vasemmistomepit kirjeessään komissaareille ja pääministereille: kansalaistemme turvallisuus Freedom Flotillalla turvattava

25.9.2025 15:38:26 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

Jaa

Suomen, Ruotsin ja Tanskan vasemmistolaiset europarlamentaarikot lähettivät tänään 25. syyskuuta tiukkasanaisen kirjeen maittensa komissaareille ja pääministereille, jossa he vaativat vastuunkantoa pohjoismaalaisista kansalaisista, joiden turvallisuus on uhattuna Freedom Flotilla -laivoilla. He ehdottavat Frontexin hyödyntämistä laivueen suojelemiseksi.

Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen seisovat vierekkäin Euroopan parlamentin käytävällä.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen. The Left

Freedom Flotilla -laivue pyrkii toimittamaan hätäapua kansanmurhan keskelle Gazaan YK:n laittomaksi kuvaaman saarron läpi. Laivoilla on mukana myös Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansalaisia. 

Pohjoismaalaiset The Left -ryhmän europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo (Suomesta), Hanna Gedin ja Jonas Sjöstedt (Ruotsista) sekä Per Clausen (Tanskasta) lähettivät tänään yhteisen kirjeen suomalaiselle komissaarille Henna Virkkuselle, ruotsalaiselle komissaarille Jessika Roswallille ja tanskalaiselle komissaarille Dan Jørgensen sekä Suomen pääministerille Petteri Orpolle, Ruotsin pääministerille Ulf Kristerssonille ja Tanskan pääministerille Mette Frederiksenille. Kirjeessään he vaativat johtajia toimimaan välittömästi kansalaistensa suojelemiseksi.

He muistuttavat, että joka kerta, kun Freedom Flotilla on lähtenyt matkaan, se on joutunut Israelin hallinnon laittomien hyökkäysten kohteeksi kansainvälisillä vesillä. Keskiviikkoyönä yksi Freedom Flotillan aluksista joutui tällä kertaa iskukranaattien ja lennokkien hyökkäyksen kohteeksi.

Muun muassa Espanja ja Italia ovat jo ryhtyneet konkreettisiin toimiin laivaston suojelemiseksi laittomilta hyökkäyksiltä. Europarlamentaarikot penäävät toimia myös Pohjoismailta. EU:n jäsenvaltioilla on velvollisuus suojella kansalaisiaan laittomilta ja väkivaltaisilta hyökkäyksiltä.

Kirjeessään europarlamentaarikot vaativat, että komissaarit ja pääministerit tekevät kaikkensa edistääkseen niin kansallisia kuin EU-tason toimia maittensa kansalaisten suojelemiseksi. He ehdottavat, että EU hyödyntäisi tässä myös Frontexia, eli Euroopan raja- ja merivartiovirastoa, joka voisi lähettää Freedom Flotillalle saattajan.

Europarlamentaarikkojen kirje kokonaisuudessaan on liitteenä.

Avainsanat

freedomflotillavasemmistopohjoismaatfrontexeuroopan unionieuroopan parlamenttieuvasemmistoliittogaza

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye