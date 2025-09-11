Pohjoismaiset vasemmistomepit kirjeessään komissaareille ja pääministereille: kansalaistemme turvallisuus Freedom Flotillalla turvattava

Freedom Flotilla -laivue pyrkii toimittamaan hätäapua kansanmurhan keskelle Gazaan YK:n laittomaksi kuvaaman saarron läpi. Laivoilla on mukana myös Suomen, Ruotsin ja Tanskan kansalaisia.

Pohjoismaalaiset The Left -ryhmän europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo (Suomesta), Hanna Gedin ja Jonas Sjöstedt (Ruotsista) sekä Per Clausen (Tanskasta) lähettivät tänään yhteisen kirjeen suomalaiselle komissaarille Henna Virkkuselle, ruotsalaiselle komissaarille Jessika Roswallille ja tanskalaiselle komissaarille Dan Jørgensen sekä Suomen pääministerille Petteri Orpolle, Ruotsin pääministerille Ulf Kristerssonille ja Tanskan pääministerille Mette Frederiksenille. Kirjeessään he vaativat johtajia toimimaan välittömästi kansalaistensa suojelemiseksi.

He muistuttavat, että joka kerta, kun Freedom Flotilla on lähtenyt matkaan, se on joutunut Israelin hallinnon laittomien hyökkäysten kohteeksi kansainvälisillä vesillä. Keskiviikkoyönä yksi Freedom Flotillan aluksista joutui tällä kertaa iskukranaattien ja lennokkien hyökkäyksen kohteeksi.

Muun muassa Espanja ja Italia ovat jo ryhtyneet konkreettisiin toimiin laivaston suojelemiseksi laittomilta hyökkäyksiltä. Europarlamentaarikot penäävät toimia myös Pohjoismailta. EU:n jäsenvaltioilla on velvollisuus suojella kansalaisiaan laittomilta ja väkivaltaisilta hyökkäyksiltä.

Kirjeessään europarlamentaarikot vaativat, että komissaarit ja pääministerit tekevät kaikkensa edistääkseen niin kansallisia kuin EU-tason toimia maittensa kansalaisten suojelemiseksi. He ehdottavat, että EU hyödyntäisi tässä myös Frontexia, eli Euroopan raja- ja merivartiovirastoa, joka voisi lähettää Freedom Flotillalle saattajan.

Europarlamentaarikkojen kirje kokonaisuudessaan on liitteenä.