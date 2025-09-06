Vuoden nuoren taiteilijan Man Yaun sekä mediataiteilija Hanna Haaslahden näyttelyt avautuvat Tampereen taidemuseossa 27.9.2025

Vuoden nuori taiteilija 2025 Man Yau

Tampereen taidemuseo on jälleen valinnut Vuoden nuoreksi taiteilijaksi rohkean ja omaleimaisen kyvyn – Man Yaun, joka jatkaa suomalaisen nykytaiteen suunnannäyttäjien vaikuttavaa perinnettä. Yau käsittelee identiteettiin ja eksotisointiin liittyviä kysymyksiä, kuten taiteilijan usein kuvaamaa, eksotisoivan katseen tuottamaa esillä ja puristuksissa olemisen tunnetta. Henkilökohtaiset kokemukset yhdistyvät hänen teoksissaan laajempaan historialliseen kontekstiin sekä materiaalien kantamiin arvoihin ja merkityksiin. Veistoksissaan ja installaatioissaan Yau hyödyntää arkisista ympäristöistä tunnistettavia muotoja, esineitä ja tilanteita sekä esteettisiä vallan symboleja.

Yau käyttää teoksissaan taidokkaasti perinteisiä kuvanveiston tekniikoita ja arvokkaita materiaaleja, kuten pronssia, savea, marmoria, puuta, terästä ja lasia, mutta myös esimerkiksi paperia, silkkiä ja kuivattuja kukkia, usein yhdistellen eri materiaaleja yllättävillä tavoilla. Sekä voimakkaita että herkkiä elementtejä yhdistävissä teoksissa käytetyillä materiaaleilla ja niihin kytkeytyvillä mielleyhtymillä on keskeinen merkitys. Taiteilija asettaa teoksissaan katseen kohteeksi myös itsensä ja oman kehonsa erityisesti uudemmissa teoksissaan.

Vuoden nuori taiteilija Man Yau (s. 1991) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä. Hän on suorittanut maisterin tutkinnot Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa kuvanveiston opetusalueella (2023) sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (2018) erikoistuen keramiikka- ja lasimuotoiluun ja materiaalilähtöiseen työskentelyyn.

Hanna Haaslahti: Kaltaiset

Kansainvälisesti tunnetun mediataiteilijan Hanna Haaslahden uusi teos Kaltaiset on immersiivinen installaatio, jossa yleisöstä tulee virtuaalisesti luodun perheen esivanhempia. Katsojista luodaan uudenlaisen portaalin kautta kaksoisolentoja, joiden kasvot yhdistyvät ainutlaatuisen, virtuaalisen sukulinjan jatkajiksi.

Kaltaiset alkaa yllättävällä kohtaamisella oman digitaalisen kaksoisolennon kanssa. Portaalin kautta katsoja liittyy osaksi teosta, jossa virtuaaliset hahmot muodostavat yhteisöjä, pareja ja sukulinjoja. Kasvonpiirteet siirtyvät sukupolvelta toiselle, ja lopulta yksittäinen katsoja sulautuu osaksi suurempaa virtuaalista perhettä. Teos luo intiimin teknologisen näyttämön, joka pohtii yhteiskunnan ja identiteetin kysymyksiä.

Hanna Haaslahti (s. 1969) asuu ja työskentelee Helsingissä. Haaslahti on toteuttanut teoksen yhteistyössä kansainvälisen työryhmän kanssa. Teoksen toteuttamiseen on saatu tukea Yleltä, Euroopan unionilta ja Kopiosto/AVEKilta.

