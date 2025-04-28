Yli 1 400 täysin uutta työpaikkaa – pääomasijoitustaustaiset yritykset kulkevat vastavirtaan
Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n tuore vaikuttavuustutkimus osoittaa, että pääomasijoittaminen on vahva moottori Suomen talouden uudistumiselle. Viimeisen vuoden aikana pääomasijoitustaustaiset yritykset loivat yli 1 400 täysin uutta työpaikkaa, kun muu yksityinen sektori menetti 37 000 työpaikkaa. Vuosina 2014–2024 Suomen 500 suurimman yrityksen listalle nousseista 146 yrityksestä 29 prosenttia oli saanut pääomasijoituksen, mikä kertoo pääomasijoittamisen merkittävästä roolista suomalaisyritysten kasvun, tuottavuuden ja työllisyyden vauhdittajana.
Pääomasijoittajat ry:n ja PwC:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin pääomasijoittamisen vaikutusta suomalaisten yritysten kasvuun ja Suomen talouteen. Buyout-, growth- ja venture capital -sijoitukset toimivat voimakkaina moottoreina yritysten laajentumiselle, työllisyyden lisäämiselle ja tuottavuuden parantamiselle.
Vuonna 2024 pääomasijoitustaustaiset yritykset loivat yhteensä 2 364 työpaikkaa, joista 1 400 oli täysin uusia ja 964 tuli yritysostojen kautta. Yritykset työllistävät Suomessa yhteensä noin 110 000 henkilöä, mikä vastaa ICT-toimialan kokoluokkaa. Kehitys on erityisen huomionarvoista, sillä samaan aikaan muu yksityinen sektori menetti 37 000 työpaikkaa.
”Vaikka kaikkien uusien työpaikkojen tarkkaa sijaintia ei tiedetä, voidaan perustellusti olettaa, että valtaosa on Suomeen syntyneitä. Tämä on erityisen merkittävä havainto, kun samaan aikaan monilla toimialoilla työpaikkojen määrä Suomessa on ollut laskussa”, kommentoi PwC:n partneri Jussi Lehtinen.
29 % uusista suuryrityksistä pääomasijoitustaustaisia – liikevaihto yli 27 miljardia euroa
Vuosina 2014–2024 Suomen 500 suurimman yrityksen listalle nousseista 146 yrityksestä 29 prosenttia oli saanut pääomasijoituksen. Nämä yritykset myös kasvoivat nopeammin kuin ne listalle nousseet verrokkinsa, jotka eivät olleet saaneet pääomasijoitusta.
Sama trendi on nähtävillä laajemmassa mittakaavassa: kotimaisten ja ulkomaisten pääomasijoittajien omistamien suomalaisten kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 27 miljardia euroa, mikä vastaa viittä prosenttia koko Suomen yrityskentän liikevaihdosta. Kolmen vuoden keskimääräinen vuosikasvu on ollut peräti 67 prosenttia, kun verrokkien kasvu jäi neljään prosenttiin.
Tuottavuus on noussut myös merkittävästi – liikevaihto työntekijää kohden on kasvanut 17 prosenttia vuodessa, kun verrokkiryhmissä kasvu jäi kahteen prosenttiin. Lisäksi pääomasijoittajien mukanaolo on ammattimaistanut kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyä ja lisännyt kansainvälisen osaamisen roolia, vaikka Suomessa ollaankin edelleen eurooppalaista keskitasoa jäljessä hallitusten monimuotoisuudessa ja sukupuolijakaumassa.
”Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osaava omistajuus luo kasvua, työpaikkoja ja tuottavuutta – pääomasijoittajat eivät hae pikavoittoja, vaan tuovat kilpailuetuja ja kansainvälistä osaamista yrityksiin”, toteaa Pääomasijoittajat ry toimitusjohtaja Anne Horttanainen.
Liitteet: Pääomasijoittajat ry ja PwC, Vaikuttavuustutkimus 2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi Lehtinen
PwC/Strategy&, partneri
jussi.lehtinen@pwc.com
+358 20 787 8756
Anne HorttanainenToimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ryPuh:+358 40 510 4907anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Pääomasijoittajat ry
Pääomasijoittajat ry on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni Suomessa. Teemme toimialan vaikuttamistyötä, tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja viestimme aktiivisesti toimialasta. Lisäksi ylläpidämme toimialan eettisiä säännöksiä, tuotamme suosituksia ja järjestämme koulutuksia toimialan kehittämiseksi.
Lue lisää julkaisijalta Pääomasijoittajat ry
Pääomasijoitusmarkkina piristyi vuonna 2024 – epävarma toimintaympäristö jarruttaa kehitystä28.4.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2024 jälkipuolisko toi piristystä suomalaiselle pääomasijoitusmarkkinalle. Irtautumisia nähtiin eniten sitten alkuvuoden 2022, ja rahastoihin kerättiin noin miljardin euron potti, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Vaikka sijoituskohteiden määrä jäi historiallisen alhaiseksi, kasvuyrityksiin suunnatut sijoitukset nousivat ennätystasolle, mihin vaikutti poikkeuksellisen suuri yksittäinen sijoitus. Markkina osoittaa potentiaalia, mutta suunta kuluvalle vuodelle riippuu toimintaympäristön vakaudesta.
Suomen startup-sijoituksissa kasvua 56 % - muu Eurooppa laskussa8.4.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomen startup-yritykset keräsivät vuonna 2024 yhteensä 1,4 miljardia euroa sijoituksia, mikä on 56 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Kasvua vauhdittivat erityisesti loppuvuoden muutamat suuremmat rahoituskierrokset. Ilman ulkomaista pääomaa luvut olisivat huomattavasti vaisumpia, sillä kotimaiset sijoittajat eivät pysy suurissa rahoituskierroksissa mukana.
Onko Suomen listautumistahti pysyvästi jämähtänyt vai nousukiito vasta edessä?31.3.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Pääomasijoittajat ry:n tuoreen kyselyn mukaan seuraavan viiden vuoden aikana jopa 57 pääomasijoitustaustaisella yrityksellä on potentiaalia listautua pörssiin. Erityistä tänä vuonna on se, että listalle nousi 21 täysin uutta potentiaalista listautujaa. Samaan aikaan Suomen pörssilistautumisten määrä on ollut selvässä laskussa viime vuosiin verrattuna. Listautumismarkkina on edelleen haastava, mutta kiinnostus listautumisiin on kuitenkin kasvamassa.
Nyt sanoista tekoihin - Kasvuriihi-hankkeen loppuraportti tarjoaa ratkaisut kasvunrakentajien haasteisiin3.3.2025 14:46:00 EET | Tiedote
Kasvuriihi-hankkeen loppuraportti esittää kattavia ja kunnianhimoisia toimenpidekokonaisuuksia, jotka tukevat Suomen talouskasvun vauhdittamista ja parantavat pääomasijoitustoiminnan edellytyksiä Suomessa. Monet raportin ehdotukset ovat linjassa Pääomasijoittajat ry:n aiemmin esittämien ratkaisuiden kanssa kasvuyrittäjyyden, pääomasijoittamisen ja kestävän talouskasvun edistämiseksi.
Ratkaisun avaimet: Osaavalla omistamisella kestävää kasvua ja hyvinvointia Suomeen27.2.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Suomen kilpailukyky ja kansainvälinen vetovoima perustuvat yritysten kasvuun ja arvonluontiin. Pääomasijoittajat ry:n tuoreet ratkaisut hallituksen puoliväliriiheen tarjoavat konkreettisia toimia talouskasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen. Pääomasijoittajat ovat avainasemassa yritysten rahoituksen ja kasvun vauhdittamisessa – ja uudet ehdotukset madaltavat turhia säädösesteitä, mahdollistavat veroneutraalin sijoittamisen sekä houkuttelevat kansainvälisiä rahastosijoittajia maahan.
