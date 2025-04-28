Yli 1 400 täysin uutta työpaikkaa – pääomasijoitustaustaiset yritykset kulkevat vastavirtaan

Ratkaisun avaimet: Osaavalla omistamisella kestävää kasvua ja hyvinvointia Suomeen 27.2.2025 00:01:00 EET | Tiedote

Suomen kilpailukyky ja kansainvälinen vetovoima perustuvat yritysten kasvuun ja arvonluontiin. Pääomasijoittajat ry:n tuoreet ratkaisut hallituksen puoliväliriiheen tarjoavat konkreettisia toimia talouskasvun ja kilpailukyvyn parantamiseen. Pääomasijoittajat ovat avainasemassa yritysten rahoituksen ja kasvun vauhdittamisessa – ja uudet ehdotukset madaltavat turhia säädösesteitä, mahdollistavat veroneutraalin sijoittamisen sekä houkuttelevat kansainvälisiä rahastosijoittajia maahan.