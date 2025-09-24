Kauppakamarikysely: Yli puolet vientiyrityksistä pitää EU:n tullisopua USA:n kanssa huonona mutta amerikkalaismarkkina pysyy yhä merkittävänä
Yli puolet kauppakamarikyselyyn vastanneista vientiyrityksistä on tyytymättömiä EU:n solmimaan tullisopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Tyytyväisiä on vain kymmenesosa vastanneista. Epävarmuus on jatkunut Yhdysvaltain sovun jälkeen tekemien uusien avausten vuoksi. Kaksi kolmasosaa yrityksistä kertoo tullien ylipäätään vaikuttavan kielteisesti yrityksen toimintaan.
Yhdysvaltojen ja EU:n heinäkuussa solmima tullisopimus ei miellytä suomalaisia vientiyrityksiä. Kauppakamarin kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä 52 prosenttia kertoo olevansa tyytymättömiä sopimukseen ja vain 11 prosenttia kokee sen olevan tyydyttävä.
Yhdysvallat ja EU solmivat heinäkuussa puitesopimuksen, jonka mukaan EU:sta Yhdysvaltoihin vietäville tuotteille asetetaan 15 prosentin tulli. Ei-sitovaa sopimusta on sittemmin täydennetty ja neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen välillä toimeenpanon ja poikkeamien osalta jatkuvat. Yhdysvallat on käynnistänyt myös uusia selvityksiä.
Kyselystä käy ilmi, että 20 prosenttia yrityksistä kertoo tullien vaikuttavan erityisen kielteisesti yrityksen toimintaan ja 42 prosenttia kertoo vaikutuksen olevan kielteinen. Vain vajaa kaksi prosenttia kokee sovun vaikuttavan myönteisesti liiketoimintaan.
”On aivan selvää, että vientiyritykset näkevät kielteisenä EU:n saavuttaman sovun 15 prosentin tulleista Yhdysvaltojen kanssa. EU saavutti kuitenkin matalamman tullitason kuin jossain vaiheessa näytti. Sopu loi parempaa ennakoitavuutta, mikä on tärkeää yrityksille, sillä pahinta on epävarmuus. Selkeys avoimista yksityiskohdista ja toimeenpanosta on kuitenkin tarpeen saavuttaa pian”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo.
Yhdysvaltain merkitys kyselyyn vastanneille yrityksille on kuitenkin suurimmalla osalla ennallaan ja neljänneksellä jopa kasvava. Vain 13 prosenttia kertoo merkityksen hiipuvan. Kolmannes yrityksistä kertoo puolestaan kasvattavansa liiketoimintaansa EU- ja ETA-maissa Yhdysvaltain tullien takia. 65 prosentilla yrityksistä liiketoiminta EU- ja ETA-maissa pysyy ennallaan.
”Yhdysvaltain ja EU:n neuvotteluyhteys tullikysymyksessä on ollut rakentava, eikä se ole tapahtunut irrallaan muista maailmanjärjestykseen vaikuttavista kansainvälisistä tapahtumista. Vientiyritysten kannalta on merkityksellistä, että Suomella on hyvät kahdenväliset suhteet eurooppalaisilla markkinoilla sekä Yhdysvaltoihin”, sanoo Pohjanheimo.
Suomalaisyritykset sitoutuneita Ukrainan jälleenrakentamiseen
Kyselyssä selvitettiin myös yritysten kiinnostusta osallistua Ukrainan jälleenrakentamiseen. Karkeasti ottaen reilu kolmannes yrityksistä suunnittelee osallistuvansa Ukrainan jälleenrakennukseen, kolmannes ei aio osallistua ja vajaa kolmannes ei osaa vielä sanoa. Yritysten kiinnostus jälleenrakentamiseen on kasvanut pikkuhiljaa koko vuoden 2025 ajan.
”Vientijohtajakyselymme osoittavat, että yritysten sitoutuneisuus tukea Ukrainaa osallistumalla maan jälleenrakentamiseen ei ole horjunut”, sanoo Pohjanheimo.
Kauppakamarien vientijohtajakysely tehtiin 9.-12.9. ja siihen vastasi 106 vientiyritystä ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse ja siihen pystyi vastaamaan vain yhden kerran.
Päivi PohjanheimoJohtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamariPuh:050 573 8494paivi.pohjanheimo@chamber.fi
