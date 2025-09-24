SDP:n pj. Antti Lindtman Global Progress Action Summitiin Lontooseen
SDP:n puheenjohtaja on kutsuttu Iso-Britanniassa Lontoossa järjestettävään maailman progressiivisten johtajien tapaamiseen 25.-26.9.
Tämän vuoden kokoukseen osallistuu johtajia kuudelta mantereelta ja yli 40 maasta, mukaan lukien Iso-Britannian pääministeri Keir Starmer, Kanadan pääministeri Mark Carney ja Australian pääministeri Anthony Albanese.
Kokouksen agendalla on muun muassa muuttuva geopolitiikka, turvallisuus ja vihreä talous.
Yhteyshenkilöt
Antti LindtmanSDP:n puheenjohtaja
Yhteydenotot:
puoluejohdon erityisavustaja Iisakki Kiemunki, p. 050 586 5697, iisakki.kiemunki@eduskunta.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Pääministeri ei ymmärrä työttömien tilannetta ja siksi hallitus pahentaa työttömyyttä24.9.2025 10:40:12 EEST | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo puolusteli keskiviikkoaamuna Keskuskauppakamarin veropäivässä hallituksen talouskuripolitiikkaa. Erityisesti pääministeri perusteli pienituloisiin kohdistuvia suuria sosiaaliturvaleikkauksia ja suurituloisten veronalennuksia. Orpon mukaan Suomessa oli sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannusti elämään tuilla. Perusteeksi tälle Orpo esitti, että Suomessa oli samaan aikaan avoimia työpaikkoja mutta myös työttömiä. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan Orpo on vieraantunut suomalaisten työttömien tilanteesta.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Suomalaiset ovat antaneet lompakollaan epäluottamuslauseen oikeistohallituksen talouspolitiikalle23.9.2025 12:29:32 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuheen budjetin lähetekeskustelussa piti puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman. Alla puhe kokonaisuudessaan.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nyt se on varmaa: Perussuomalaiset hylkäsivät lopullisesti työntekijät12.9.2025 15:41:48 EEST | Tiedote
Hallitus on sopinut lakiesityksestä, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden irtisanomista. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesityksestä poistettiin alisuoriutumista ja varoitusmenettelyä koskeneet kohdat, mutta työntekijöiden asemaa merkittävästi heikentävä muutos on ennallaan: jatkossa irtisanomiseen riittäisi vain asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijaan.
SDP:n Näkkäläjärvi: STT:n merkitys korostuu disinformaation aikakaudella – hallituksen toimittava11.9.2025 16:36:38 EEST | Tiedote
Sanoma ilmoitti tällä viikolla vähentävänsä Suomen tietotoimisto STT:n palveluiden käyttöä tai luopuvansa niistä jopa kokonaan. Päätöksen myötä STT:n tulevaisuuden toimintamahdollisuudet ovat vaakalaudalla. Hallituksen on etsittävä keinoja laadukkaan ja riippumattoman suomalaisen uutistoiminnan turvaamiseksi, vaatii SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Sammallahden show ei kätke hallituksen epäonnistumisia9.9.2025 15:17:49 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää kokoomuksen Tere Sammallahden vaatimusta sosiaaliturvan rajaamisesta vain Suomen kansalaisille mediatemppuna, jonka tarkoituksena on piilottaa hallituksen leikkauspolitiikka somepöyristyksen pilven taa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme