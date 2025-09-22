Fantasiajärkäleiden syksy

Jennifer L. Armentrout: KULTALUINEN KRUUNU

Ilmestyy 15.10. Karisto

Tätä bestseller-sarjan jatkoa odotamme henkeä pidätellen! Poppyn ja prinssi Casteelin välille on syntynyt rakkaus, mutta kuningatar tarvitsee myös kultaisen kruunun, joka hänelle oikeutetusti kuuluu. Jennifer L. Armentrout on romantasia-kirjailijoiden ykkösnimiä, ja Veri ja Tuhka -sarja hurmaa jälleen.

Robin Hobb: KOHTALON LAIVA

Ilmestyy 14.10. Otava

Fantasiatrilogian loistokas päätös huipentaa kertomuksen maagisista, elävistä laivoista. Kun merenkävijöiden kohtalot risteävät, myös elolaivojen unohdetut salaisuudet nousevat esiin. Totuus voi tuhota Railakkaan – ja jokaisen sitä koskaan rakastaneen.

Yhdysvaltalainen Robin Hobb (s. 1952) on maailman suosituimpia fantasiakirjailijoita. Hänen teoksiaan on käännetty yli 20 kielelle ja myyty miljoonia kappaleita ympäri maailman.

Cassandra Clare: LUMPPURIKUNINGAS

Ilmestyy 29.9. Otava

Juonia, kiellettyä rakkautta ja juovuttavaa valtaa.

Prinssin kaksoisolentona toimiva Kel työskentelee nyt myös alamaailman johtajan, Lumppurikuninkaan joukoissa ja suuren mysteerin äärellä. Joku juonii Castellanen kuninkaallista perhettä vastaan. Kuka murhaa ylimystöä? Ja miksi Antonetta, jota Kel on rakastanut lapsesta asti, aikoo naida hirviön? Bestseller-kirjailijan Castellanen kronikat -fantasiasarjan toinen osa.

Holly Black: VANGIN VALTAISTUIN

30.9. Karisto

Häikäisevässä romantasiaseikkailussa taistellaan Keijuvallan tulevaisuudesta. Keijuvallan kruununprinssi Oak viruu Hampaiden hovin tyrmässä sidottuna hovin hirviömäisen hallitsijan Wrenin tahtoon. Keijuvalta horjuu sodan partaalla.

Huippusuositun Ilman väki -trilogian maailmaan sijoittuva seikkailu on täynnä jännitystä, häikäilemätöntä juonittelua ja yllättäviä käänteitä. Kirja jatkaa Kahlitun perillisen tarinaa.

Victor Dixen: HURRIKAANIEN HOVI

Ilmestyy 27.10. Otava

Myrskytuulet yltyvät vampyyrihovissa. Merirosvojen joukkiot piinaavat Magna Vampyrian ja Amerikan välistä kauppaa. Lepytelläkseen heidän kapteeniaan vampyyrikuningas Ludvig XIV lähettää lempikaartilaisensa Dianen hänen morsiamekseen. Todellisuudessa Diane on Jeanne, kapinallinen, joka suunnittelee kuninkaan murhaa.

Kansainvälistä suosiota ja ihastusta niittäneen fantasiatrilogian päätösosa.

Travis Baldree: KIRJAKAUPPOJA JA KIROUKSIA

Ilmestyy 21.10. Karisto

Lopuksi jotain ihan muuta! Tämä hurmaava fantasiaromaani kertoo Väkevästä palkkasoturi Vivistä, joka jää toipumaan taisteluhaavoistaan Murkin kaupunkiin. Siellä hän tutustuu rääväsuiseen kirjakauppiaaseen ja alkaa lukea romaaneja. Vaarat löytävät Vivin kannoille kuitenkin uneliaaseen pikkukaupunkiinkin, ja tiedossa on yhtä mainiota menoa kuin Baldreen ihastuttavassa edellisessä romaanissa Legendoja ja latteja.