Fantasiajärkäleiden syksy
Nyt on aika kaivautua lempinojatuolin uumeniin ja ottaa hyvä asento, sillä Otavan ja Kariston säkenöivä fantasiasyksy sukeltaa uskomattomiin seikkailuihin ja toinen toistaan mielikuvituksellisempiin maailmoihin. Eikä nyt tarvitse valita matkakohdetta, nämä saa ahmia vaikka kaikki!
Jennifer L. Armentrout: KULTALUINEN KRUUNU
Ilmestyy 15.10. Karisto
Tätä bestseller-sarjan jatkoa odotamme henkeä pidätellen! Poppyn ja prinssi Casteelin välille on syntynyt rakkaus, mutta kuningatar tarvitsee myös kultaisen kruunun, joka hänelle oikeutetusti kuuluu. Jennifer L. Armentrout on romantasia-kirjailijoiden ykkösnimiä, ja Veri ja Tuhka -sarja hurmaa jälleen.
Robin Hobb: KOHTALON LAIVA
Ilmestyy 14.10. Otava
Fantasiatrilogian loistokas päätös huipentaa kertomuksen maagisista, elävistä laivoista. Kun merenkävijöiden kohtalot risteävät, myös elolaivojen unohdetut salaisuudet nousevat esiin. Totuus voi tuhota Railakkaan – ja jokaisen sitä koskaan rakastaneen.
Yhdysvaltalainen Robin Hobb (s. 1952) on maailman suosituimpia fantasiakirjailijoita. Hänen teoksiaan on käännetty yli 20 kielelle ja myyty miljoonia kappaleita ympäri maailman.
Cassandra Clare: LUMPPURIKUNINGAS
Ilmestyy 29.9. Otava
Juonia, kiellettyä rakkautta ja juovuttavaa valtaa.
Prinssin kaksoisolentona toimiva Kel työskentelee nyt myös alamaailman johtajan, Lumppurikuninkaan joukoissa ja suuren mysteerin äärellä. Joku juonii Castellanen kuninkaallista perhettä vastaan. Kuka murhaa ylimystöä? Ja miksi Antonetta, jota Kel on rakastanut lapsesta asti, aikoo naida hirviön? Bestseller-kirjailijan Castellanen kronikat -fantasiasarjan toinen osa.
Holly Black: VANGIN VALTAISTUIN
30.9. Karisto
Häikäisevässä romantasiaseikkailussa taistellaan Keijuvallan tulevaisuudesta. Keijuvallan kruununprinssi Oak viruu Hampaiden hovin tyrmässä sidottuna hovin hirviömäisen hallitsijan Wrenin tahtoon. Keijuvalta horjuu sodan partaalla.
Huippusuositun Ilman väki -trilogian maailmaan sijoittuva seikkailu on täynnä jännitystä, häikäilemätöntä juonittelua ja yllättäviä käänteitä. Kirja jatkaa Kahlitun perillisen tarinaa.
Victor Dixen: HURRIKAANIEN HOVI
Ilmestyy 27.10. Otava
Myrskytuulet yltyvät vampyyrihovissa. Merirosvojen joukkiot piinaavat Magna Vampyrian ja Amerikan välistä kauppaa. Lepytelläkseen heidän kapteeniaan vampyyrikuningas Ludvig XIV lähettää lempikaartilaisensa Dianen hänen morsiamekseen. Todellisuudessa Diane on Jeanne, kapinallinen, joka suunnittelee kuninkaan murhaa.
Kansainvälistä suosiota ja ihastusta niittäneen fantasiatrilogian päätösosa.
Travis Baldree: KIRJAKAUPPOJA JA KIROUKSIA
Ilmestyy 21.10. Karisto
Lopuksi jotain ihan muuta! Tämä hurmaava fantasiaromaani kertoo Väkevästä palkkasoturi Vivistä, joka jää toipumaan taisteluhaavoistaan Murkin kaupunkiin. Siellä hän tutustuu rääväsuiseen kirjakauppiaaseen ja alkaa lukea romaaneja. Vaarat löytävät Vivin kannoille kuitenkin uneliaaseen pikkukaupunkiinkin, ja tiedossa on yhtä mainiota menoa kuin Baldreen ihastuttavassa edellisessä romaanissa Legendoja ja latteja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Viihde, harrasteet, tietokirjat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
MUISTUTUS: Talousvaikuttajan vauhdikkaat muistelmat jatkuvat – Tervetuloa Björn Wahlroosin Nurkkahuone -kirjan julkistamistilaisuuteen 24.9.22.9.2025 13:12:41 EEST | Tiedote
Syksyn odotetuimmat muistelmat ilmestyvät! Wahlroosin muistelmasarjan jatko-osa on täynnä kuumia neuvotteluja, kihiseviä tilanteita, viiltäviä henkilökuvia ja rahavallan salonkeja.
Jens Stoltenbergin kirja Vahtivuoroni ilmestyy 30.9. Otavalta22.9.2025 10:11:56 EEST | Tiedote
Kirjassa Jens Stoltenberg kertoo miten maailman vaikutusvaltaisin sotilasliitto käsittelee suuria globaaleja turvallisuushaasteita.
Hyvänmielen luettavaa monenlaisiin mielialoihin22.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Joskus mieli kaipaa lepohetkeen kiinnostavia ihmissuhdepohdintoja, joskus kutkuttavia romanttisia käänteitä, ja toisinaan taas on päästävä ajatuksissa vain mahdollisimman kauas. Onneksi viihdekirjoissa on tarjolla monenlaisia tarinoita, joista jokainen voi löytää itselleen sopivan irtioton arjesta.
Sikke ja Lieminen Toscanassa tuo Keski-Italian herkut suomalaisille lautasille17.9.2025 10:11:08 EEST | Tiedote
Miltä kuulostaisi sitruunainen ricottakakku? Tai syksyisen lämmin valkopapu-artisokkamuhennos? Sikke Sumarin ja Liemisen neuvoilla tutuista raaka-aineista saa loihdittua inspiroivia herkkuja!
Talousvaikuttajan vauhdikkaat muistelmat jatkuvat – Tervetuloa Björn Wahlroosin Nurkkahuone -kirjan julkistamistilaisuuteen 24.9.15.9.2025 14:04:00 EEST | Tiedote
Syksyn odotetuimmat muistelmat ilmestyvät! Wahlroosin muistelmasarjan jatko-osa on täynnä kuumia neuvotteluja, kihiseviä tilanteita, viiltäviä henkilökuvia ja rahavallan salonkeja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme