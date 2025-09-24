Konsta Kyröläinen on Arinan 200 000:s asiakasomistaja
Osuuskauppa Arina saavutti merkittävän virstanpylvään, kun asiakasomistajien määrä ylitti 200 000 syyskuussa 2025. Tämä kertoo pohjoissuomalaisten vahvasta luottamuksesta osuustoimintaan. Arinan 200 000. jäseneksi liittynyt Konsta Kyröläinen palkittiin 200 000 sentin eli 2 000 euron S-ryhmän lahjakortilla.
Kiinnostus ja luottamus osuustoimintaa kohtaan kasvaa
Osuustoiminnalla on ollut ja on edelleen merkittävä rooli Pohjois-Suomessa, erityisesti alueen elinvoimaisuuden, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämisessä. Arinan toiminta-alueella asiakasomistajuus on vahvasti juurtunut osaksi arkea: kolme neljästä alueen taloudesta on Arinan asiakasomistajia (75,0 %) ja S-Etukortti löytyy 80,7 % alueen talouksista.
Osuuskaupan jäsenyys kiinnostaa jatkuvasti enemmän erityisesti nuoria. Arinan asiakasomistajista jo joka viides on alle 34-vuotias. Vuoden 2025 aikana Arinaan on liittynyt keskimäärin noin 900 asiakasomistajaa kuukaudessa. Elokuussa rikottiin ennätys, kun osuuskauppaan liittyi yli 1300 jäsentä – kyseessä on Arinan historian suurin kuukausittainen liittyjämäärä. Vuoden alusta lähtien uusia asiakasomistajatalouksia on tullut jo yli 7000.
– Asiakasomistajamäärän vahva kasvu on osoitus luottamuksesta Arinaan ja palveluihimme, mutta lisäksi uskomme sen kertovan halusta olla mukana rakentamassa Pohjois-Suomesta parempaa paikkaa elää. Osuustoiminta nähdään vetovoimaisena yritysmuotona erityisesti sen vastuullisen toiminnan johdosta. Tämä vetoaa myös nuoriin ja 200 000. asiakasomistajan rajapyykin tavoittaminen on hyvä esimerkki tästä. Osuustoiminta tarkoittaa sitä, että me omistamme kaupan yhdessä. Kun käytät palveluja, ja S-Etukorttia, saat bonusta ja muita etuja. Samalla varmistat, että rahat jäävät tänne Pohjois-Suomeen, sillä Arinan tulos käytetään paikallisten palvelujen ja hyötyjen tarjoamiseen asiakasomistajillemme, toteaa Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.
– Kun muutin Ouluun opiskelemaan, oma jäsenyys oli selvä juttu. Halusin liittyä, koska Bonukset ja kaikki muut hyödyt S-Etukortin käytöstä ovat opiskelijalle isoja etuja arjessa, Iistä Ouluun muuttanut Konsta Kyröläinen kertoo.
– Opiskelijana arvostan jokaista säästettyä euroa. Yli 300 euron arvoiset liittymisedut tuntuvat heti konkreettisena hyötynä. Suosittelen asiakasomistajuutta etenkin nuorille – liittyminen on helppoa, ja jo pienistä ostoksista kertyy Bonusta, Kyröläinen vinkkaa.
Vuoden 2025 aikana liittyneistä jäsenistä 68,6 % liittyi digitaalisesti, kun taas 31,4 % liittyi toimipaikoissa Asiakasomistajapalvelu- ja S-Pankkipisteillä.
Asiakasomistajuus tuo konkreettisia hyötyjä
Tammi–heinäkuussa 2025 Arina maksoi asiakasomistajilleen bonuksia yhteensä 17,6 miljoonaa euroa sekä maksutapaetua S-Etukortilla maksamisesta 0,68 miljoonaa euroa. Taloutta kohti asiakasomistajat saivat alkuvuoden aikana keskimäärin 243 € etuja ja hyötyjä Osuuskauppa Arinasta, keskimääräisen bonusprosentin ollessa 3,4 %.
– Moni yllättyy, kuinka paljon Bonusta kertyy keskittämällä ostoksia Arinan palveluihin. Omalla ostoskäyttäytymisellä voi siis suoraan vaikuttaa oman taloutensa saamiin etuihin ja Bonuksen määrään. Keskittäminen kannattaa – se näkyy kukkarossa ja tukee samalla paikallista palveluverkostoa, sanoo asiakkuuspäällikkö Maria Ylitapio.
– On hienoa nähdä, että yhä useampi pohjoissuomalainen nuori tunnistaa osuustoiminnan hyödyt. Tämä näkyy erityisesti alle 34-vuotiaiden asiakasomistajien määrän vahvassa kasvussa. Ensi keväänä valitaan jälleen uudet asiakasomistajien edustajat Arinan edustajistoon. Toivomme näkevämme ehdokkaina asiakasomistajiamme kaikista elämäntilanteista ja taustoista – eri-ikäisiä, eri sukupuolia edustavia, monenlaisista perhe- ja kotitalouksista sekä erilaisista kulttuurisista lähtökohdista. Kun hallinnossa on mukana monimuotoinen joukko asiakasomistajia, se heijastaa koko jäsenkunnan ääntä, arvoja ja kokemuksia entistä paremmin, Ylitapio lisää.
Palveluita kehitetään koko Pohjois-Suomen hyväksi
Arina on alkuvuoden 2025 aikana investoinut 27,7 miljoonaa euroa palveluverkoston laajentamiseen, uudistamiseen ja energiatehokkuuteen. Uusia toimipaikkoja on avattu muun muassa Pellossa, Rovaniemellä, Kemissä ja Oulun Jäälissä. Loppuvuoden aikana avataan vielä uusia palveluita, kuten esimerkiksi uusi Prismakeskus monipuolisine palveluineen Raaheen. Investoinnit tukevat paitsi asiakaskokemusta myös alueellista hyvinvointia varmistamalla palveluita ympäri Pohjois-Suomea sekä työllistämällä palvelualojen, rakennus- ja kiinteistöalojen ammattilaisia.
– Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti tuotot käytetään aina ihmisten ja alueen hyväksi. Näin varmistamme monipuoliset ja laadukkaat palvelut koko Pohjois-Suomessa. Olemme kiitollisia pohjoissuomalaisten meihin osoittamasta luottamuksesta ja haluamme vastata tähän luottamuksenosoitukseen joka päivä, kertoo Junnikkala-Alho.
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
