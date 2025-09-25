Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Wallinheimo: Ministeri Poutalalla vääriä käsityksiä alkoholilaista

25.9.2025 18:13:25 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo kummeksuu kristillisdemokraattien ministeri Mika Poutalan esittämiä väitteitä alkoholilakiin esitetyistä muutoksista.

Sinuhe Wallinheimo. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala väitti tänään tiedotteessaan, että lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitystä alkoholilain muuttamiseksi olisi muutettu muotoon, joka sallisi alkoholijuomien vaikuttajamarkkinoinnin.

”Alkoholijuomien vaikuttajamarkkinointi on sallittua tälläkin hetkellä. Hallituksen esityksessä ei ehdoteta tätä koskien muutoksia, toisin kuin ministeri Poutala väittää”, Wallinheimo painottaa.

Wallinheimo korjaa myös muita vääriä käsityksiä esityksestä.

”Hallitusohjelmassa ole sovittu etämyynnin rajaamisesta prosenttirajoilla. Etämyyntiä ei olla sallimassa tai mahdollistamassa — etämyynti on jo sallittua Suomen lainsäädännössä. Tämän vahvisti korkeimman oikeuden ennakkopäätös (KKO:2025:71) syyskuussa”, Wallinheimo sanoo.

Walinheimo huomauttaa, että Alkon vähittäismyyntimonopoli koskee ainoastaan kotimaan vähittäismyyntiä, ei alkoholijuomien maahantuontia, matkustajatuontia, rajat ylittävää etämyyntiä tai anniskelua.

”Prosenttirajat olisivat ristiriidassa EU:n tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa. Komissio arvioi esityksen notifiointimenettelyssä ja hyväksyi sen ilman muutostarpeita. Komissio ei myöskään kyseenalaistanut Alkon monopolia”, Wallinheimo sanoo.

Wallinheimon mukaan yrityksiä ei kannata siirtää Viroon tai muihin EU-maihin verojen välttämiseksi toisin kuin ministeri Poutala väittää tiedotteessaan.

”Etämyynnissä sekä myyjällä että ostajalla on jatkossakin verovelvollisuus: juomista on maksettava Suomen arvonlisävero, alkoholivero ja juomapakkausvero”, Wallinheimo avaa.

Wallinheimo mukaan hallituksen esitys on askel kohti järkevämpää ja eurooppalaisempaa alkoholipolitiikkaa.

”Kuten muualla Euroopassa, myös Suomessa alkoholijuomia voidaan jatkossa toimittaa kotiin esimerkiksi ruokatilausten tai ravintola-annosten yhteydessä. Tämä on arjen helpottamista ja turhan sääntelyn purkamista”, Wallinheimo sanoo.

Wallinheimon mukaan lakiehdotuksessa ei ole unohdettu vastuullisuutta. 

”Alkoholijuomien toimittaminen edellyttäisi toimituslupaa, toimituspassia ja tiukkaa ikärajavalvontaa. Alaikäisille tai päihtyneille ei saa toimittaa alkoholia”, Wallinheimo listaa.

