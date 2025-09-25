Kokoomuksen Wallinheimo: Ministeri Poutalalla vääriä käsityksiä alkoholilaista
Kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo kummeksuu kristillisdemokraattien ministeri Mika Poutalan esittämiä väitteitä alkoholilakiin esitetyistä muutoksista.
Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala väitti tänään tiedotteessaan, että lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitystä alkoholilain muuttamiseksi olisi muutettu muotoon, joka sallisi alkoholijuomien vaikuttajamarkkinoinnin.
”Alkoholijuomien vaikuttajamarkkinointi on sallittua tälläkin hetkellä. Hallituksen esityksessä ei ehdoteta tätä koskien muutoksia, toisin kuin ministeri Poutala väittää”, Wallinheimo painottaa.
Wallinheimo korjaa myös muita vääriä käsityksiä esityksestä.
”Hallitusohjelmassa ole sovittu etämyynnin rajaamisesta prosenttirajoilla. Etämyyntiä ei olla sallimassa tai mahdollistamassa — etämyynti on jo sallittua Suomen lainsäädännössä. Tämän vahvisti korkeimman oikeuden ennakkopäätös (KKO:2025:71) syyskuussa”, Wallinheimo sanoo.
Walinheimo huomauttaa, että Alkon vähittäismyyntimonopoli koskee ainoastaan kotimaan vähittäismyyntiä, ei alkoholijuomien maahantuontia, matkustajatuontia, rajat ylittävää etämyyntiä tai anniskelua.
”Prosenttirajat olisivat ristiriidassa EU:n tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa. Komissio arvioi esityksen notifiointimenettelyssä ja hyväksyi sen ilman muutostarpeita. Komissio ei myöskään kyseenalaistanut Alkon monopolia”, Wallinheimo sanoo.
Wallinheimon mukaan yrityksiä ei kannata siirtää Viroon tai muihin EU-maihin verojen välttämiseksi toisin kuin ministeri Poutala väittää tiedotteessaan.
”Etämyynnissä sekä myyjällä että ostajalla on jatkossakin verovelvollisuus: juomista on maksettava Suomen arvonlisävero, alkoholivero ja juomapakkausvero”, Wallinheimo avaa.
Wallinheimo mukaan hallituksen esitys on askel kohti järkevämpää ja eurooppalaisempaa alkoholipolitiikkaa.
”Kuten muualla Euroopassa, myös Suomessa alkoholijuomia voidaan jatkossa toimittaa kotiin esimerkiksi ruokatilausten tai ravintola-annosten yhteydessä. Tämä on arjen helpottamista ja turhan sääntelyn purkamista”, Wallinheimo sanoo.
Wallinheimon mukaan lakiehdotuksessa ei ole unohdettu vastuullisuutta.
”Alkoholijuomien toimittaminen edellyttäisi toimituslupaa, toimituspassia ja tiukkaa ikärajavalvontaa. Alaikäisille tai päihtyneille ei saa toimittaa alkoholia”, Wallinheimo listaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
