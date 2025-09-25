SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Haluaisiko edustaja Kopra muuttaa lausuntoaan?
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm toteaa, että viimeistään nyt on selvää, että pääministerin puhe veronkevennyksen hyötyjistä on pehmeää kuin pumpuli.
Pääministeri Petteri Orpo totesi budjettiriihen tiedotustilaisuudessa, että “Jokaisen, kaikkien palkansaajien verotus kevenee.”
- Tosiasiassa näin ei ole, ja sen myönsi myös pääministeri itse toteamalla tänään kyselytunnilla että ”totta kai on mahdollista, että on henkilöitä, joille kaikki nämä muutokset vaikuttavat negatiivisesti”, Malm toteaa.
Aiemmin kansanedustaja Jukka Kopra parahti kovin sanoin, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kiinnitti huomiota Orpon puheisiin todeten pääministerin puhuneen pehmoisia. Nyt viimeistään on käynyt selväksi, että Lindtmanin antamalle kritiikille on syytä.
- Kysynkin tämän päivän kyselytunnin valossa edustaja Kopralta, vieläkö hän on sitä mieltä, ettei pääministeri puhunut pehmoisia luvatessaan, että jokaisen verotus kevenee. Kenties edustaja Kopra haluaisi korjata lausuntoaan?
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n pj. Antti Lindtman Global Progress Action Summitiin Lontooseen25.9.2025 17:05:23 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja on kutsuttu Iso-Britanniassa Lontoossa järjestettävään maailman progressiivisten johtajien tapaamiseen 25.-26.9.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Pääministeri ei ymmärrä työttömien tilannetta ja siksi hallitus pahentaa työttömyyttä24.9.2025 10:40:12 EEST | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo puolusteli keskiviikkoaamuna Keskuskauppakamarin veropäivässä hallituksen talouskuripolitiikkaa. Erityisesti pääministeri perusteli pienituloisiin kohdistuvia suuria sosiaaliturvaleikkauksia ja suurituloisten veronalennuksia. Orpon mukaan Suomessa oli sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannusti elämään tuilla. Perusteeksi tälle Orpo esitti, että Suomessa oli samaan aikaan avoimia työpaikkoja mutta myös työttömiä. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan Orpo on vieraantunut suomalaisten työttömien tilanteesta.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Suomalaiset ovat antaneet lompakollaan epäluottamuslauseen oikeistohallituksen talouspolitiikalle23.9.2025 12:29:32 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuheen budjetin lähetekeskustelussa piti puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman. Alla puhe kokonaisuudessaan.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nyt se on varmaa: Perussuomalaiset hylkäsivät lopullisesti työntekijät12.9.2025 15:41:48 EEST | Tiedote
Hallitus on sopinut lakiesityksestä, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden irtisanomista. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesityksestä poistettiin alisuoriutumista ja varoitusmenettelyä koskeneet kohdat, mutta työntekijöiden asemaa merkittävästi heikentävä muutos on ennallaan: jatkossa irtisanomiseen riittäisi vain asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijaan.
SDP:n Näkkäläjärvi: STT:n merkitys korostuu disinformaation aikakaudella – hallituksen toimittava11.9.2025 16:36:38 EEST | Tiedote
Sanoma ilmoitti tällä viikolla vähentävänsä Suomen tietotoimisto STT:n palveluiden käyttöä tai luopuvansa niistä jopa kokonaan. Päätöksen myötä STT:n tulevaisuuden toimintamahdollisuudet ovat vaakalaudalla. Hallituksen on etsittävä keinoja laadukkaan ja riippumattoman suomalaisen uutistoiminnan turvaamiseksi, vaatii SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme