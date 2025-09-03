Tesin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025 – Uuden strategian toteutus vauhdikkaasti liikkeelle

Vahva tulos haastavassa markkinassa

Tesin puolivuosikauden IFRS-tulos oli 73 miljoonaa euroa (EUR 71 milj. vertailukaudella H1 2024). Tulos syntyi pitkälti yksittäisten sijoituskohteiden arvonnousuista. Pääomasijoitusrahastojen varainkeruussa sekä irtautumismarkkinoissa on kuitenkin yhä haasteita.

Toukokuun lopussa valmistunut yritysjärjestely, jolla valtion pääomasijoitustoiminta keskitettiin Tesiin, ei vaikuttanut tulokseen. Tesin portfolioon siirtyi järjestelyn myötä 12 rahastosijoitusta ja 38 suoraa sijoitusta.

Uuden strategian toteutus vauhdilla käyntiin

Keväällä 2025 vahvistetun sijoitusstrategian toteutus on lähtenyt käyntiin vauhdilla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehtiin strategian mukaisia sijoituspäätöksiä yli 400 miljoonalla eurolla. Sijoituspäätöksistä toteutui H1-kauden aikana 170 miljoonaa euroa.

”Tesi teki vuoden ensimmäisen puoliskon aikana laskennallisen vuosivolyymin verran sijoituspäätöksiä ja vivutti yksityistä pääomaa yrityksiin lähes kolminkertaisesti tavoitteisiin nähden. Tesi ei kilpaile yksityisten sijoittajien kanssa vaan on mukana jakamassa riskiä, tuomassa volyymia kasvurahoitukseen ja rohkeutta investointeihin, vaikka markkinoiden epävarmuudet eivät hellitä”, sanoo Pia Santavirta, Tesin toimitusjohtaja.

Uusi sijoitusstrategia asettaa lisävaatimuksia kassavirralle

Tesillä on 1,8 miljardin sijoituskapasiteetti seuraavalle viidelle vuodelle, mikä on kaksinkertainen aiempaan verrattuna. Uuden strategian mukaiset suuremmat sijoitusvolyymit ja suorien sijoitusten kasvanut osuus sitovat enemmän kassavaroja kuin aiemmasta, pienemmästä sijoitusvolyymista kertyy palautuksia. Tämän vuoksi likviditeetin hallinta ja riittävän pääoman varmistaminen ovat keskeistä uuden strategian toteuttamiseksi.

”Tesin panostukset juuri nyt ovat tärkeitä. Viimeaikaiset suuret rahoituskierrokset ovat lisänneet uskoa siihen, että Suomi voi todellakin menestyä globaalissa kilpailussa, kun asioita tehdään yhdessä ja kunnianhimoisesti. Tesin strategisena tavoitteena on kanavoida 14 miljardia kasvurahoitusta suomalaisille yrityksille viiden vuoden aikana, mikä on tuplasti aikaisempaa nopeammin”, sanoo Santavirta.

Tesin avainluvut H1 2025 (suluissa H1 2024)

Sijoituksia ja sitoumuksia EUR 170 milj. (50), joista sitoumuksia pääomasijoitusrahastoihin EUR 59 milj. (35), 5 kpl (5) suoria sijoituksia yrityksiin EUR 82 milj. (15), 15 kpl (14) ensisijoituksia 5 kpl (1) jatkosijoituksia 10 kpl (13)

Irtautumisia yrityksistä 9 kpl (10)

Tesin tulos EUR 73 milj. (71)

Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin yrityksiin Tesin sijoituskumppaneilta EUR 106 milj. (73)

Tesin kotimaisten kohderahastojen keräämä uusi pääoma EUR 669* milj. (216)

Tesin hallinnoitavat pääomat 30.6.2025 EUR 3,1 miljardia (2,6) rahastositoumuksia 141 kpl (121), joista rahastojen rahastoja 5 kpl (5), sekä suoria sijoituksia 138 kpl (114) rahastositoumuksista 2 kpl ja suorista sijoituksista 38 kpl (52) tehty ensisijoitusten osalta suljetuista korona-ajan erityissijoitusohjelmista.



Tutustu Tesin puolivuosikatsaukseen kokonaisuudessaan.

* Kotimaisten rahastojen keräämien uusien pääomien kasvua selittää yksittäinen rahastomuotoinen pääomahankinta DevCo Partnersin kerättyä 521 milj. euroa kasvurahoitusta omistamalleen Vexveelle. Lue lisää uutisesta Tesin kotisivuilla.