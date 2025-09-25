Suomen lippupallojoukkueille tappiollinen avaus EM-turnauksessa
Suomen lippupallomiehet sekä naiset hävisivät ottelunsa EM-turnauksen avauspäivänä Pariisissa. Naiset taipuivat Tsekeille, Ukrainalle ja Iso-Britannialle ja miehet Tanskalle, Slovenialle sekä Saksalle.
Suomen molemmat lippupalomaajoukkueet menettivät mahdollisuutensa nousta EM-turnauksen mitalipeleihin kärsittyään tappiot kaikista avauspäivän peleistä. Lohkovaiheen pelit jatkuvat vielä perjantaina, mutta nyt taistellaan sijoituksista ja tulevien kisojen rankingeista.
Miesten joukkue paransi peliään päivän edetessä ja onnistui pitämään hallitsevaa Euroopan mestari Saksaa tiukoilla iltapelissä. Päivän toisessa ottelussa Sloveniaa vastaan ratkaisu synti vasta ottelun viimeisellä sekunnilla. Miesten lohkopelit jatkuvat perjantaina Belgian ja Puolan kohtaamisilla.
Miesten pelit torstaina
- Tanska – Suomi 27-12
- Suomi – Slovenia 33-34
- Saksa – Suomi 40-26
Parhaat pisteidentekijät
- Luukas Eerola 42 pist (kuusi touchdownia)
- Kimi Linnainmaa 13 pist (kaksi touchdownia)
Naisten avauspelissä Tsekki ratkaisi ottelun viimeisen minuutin touchdownillaan, Toisessa pelissä Ukraina yllätti Suomen 34-14 voitolla ja päivän päätöspelissä Iso-Britannia kuritti Suomen naisia lukemin 36-0. Naisten lohkovaiheen päättää perjantaina ottelu Turkkia vastaan.
Naisten pelit torstaina
- Tsekki – Suomi 26-20
- Suomi – Ukraina 34-14
- Iso-Britannia-Suomi 36-0
Parhaat pisteidentekijät
- Essi Söderholm 13 pist (kaksi touchdownia)
- Essi Saastamoinen 7 pist (kaksi touchdownia)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Juuso MarnoValmentajaTeam LA
Juuso Marno toimii naisten TEAM LA:n valmentajana ja lippupallon olympiaprojektin ohjausryhmän jäsenenä
Petrus PenkkiMiesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaPuh:+358 413112710ppenkki@gmail.com
Kuvat
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Suomen naiset ja miehet tappioon lippupallon EM-avauksissaan25.9.2025 12:07:36 EEST | Tiedote
Suomen miesten lippupallomaajoukkue avasi EM-turnauksensa 27–12 tappiolla Tanskalle torstain aamuottelussa Pariisissa. Naisten avausottelu päättyi Tšekin 26–20 voittoon.
Askel kohti olympiahaavetta – lippupallon EM-kisat käyntiin torstaina Pariisissa24.9.2025 21:46:34 EEST | Tiedote
Pariisin EM-turnaus voi ratkaista Suomen pääsyn vuoden 2026 MM-kisoihin ja viedä askeleen lähemmäs Los Angelesin olympialaisia. Turnauksen ottelut ovat seurattavissa suorana IFAF TV -striimauspalvelussa.
Miesten joukkue lippupallon EM-turnaukseen valittu20.9.2025 12:04:25 EEST | Tiedote
Suomen miesten lippupallomaajoukkueen EM-kisoihin matkaava 12 pelaajan joukkue on valittu. Suomen miehet tavoittelevat mitalia syyskuun lopussa Pariisissa pelattavassa EM-turnauksessa sekä paikkaa ensi vuoden Saksan MM-kisoissa.
Uusia tähtiä nousee – Suomen naisten lippupallomaajoukkue nimetty EM-turnaukseen15.9.2025 13:51:11 EEST | Tiedote
Suomen naisten lippupallomaajoukkue lähtee syyskuun lopussa Pariisiin EM-kisoihin tavoitteenaan sijoittua kuuden parhaan joukkoon ja varmistaa paikka vuoden 2026 MM-kisoihin.
Porvoon Butchers kahdeksanteen mestaruuteensa13.9.2025 21:39:08 EEST | Tiedote
Porvoon Butchers kesti ennakkosuosikin paineet lauantai-iltana Helsingin Bolt Arenalla. Seinäjoki Crocodiles kaatui Vaahteraliigan loppuottelussa lukemin 52–21 ja porvoolaisille kahdeksas amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme