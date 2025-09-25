Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen lippupallojoukkueille tappiollinen avaus EM-turnauksessa

25.9.2025 20:08:34 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen lippupallomiehet sekä naiset hävisivät ottelunsa EM-turnauksen avauspäivänä Pariisissa. Naiset taipuivat Tsekeille, Ukrainalle ja Iso-Britannialle ja miehet Tanskalle, Slovenialle sekä Saksalle.

Suomen molemmat lippupalomaajoukkueet menettivät mahdollisuutensa nousta EM-turnauksen mitalipeleihin kärsittyään tappiot kaikista avauspäivän peleistä. Lohkovaiheen pelit jatkuvat vielä perjantaina, mutta nyt taistellaan sijoituksista ja tulevien kisojen rankingeista.

Miesten joukkue paransi peliään päivän edetessä ja onnistui pitämään hallitsevaa Euroopan mestari Saksaa tiukoilla iltapelissä. Päivän toisessa ottelussa Sloveniaa vastaan ratkaisu synti vasta ottelun viimeisellä sekunnilla.  Miesten lohkopelit jatkuvat perjantaina Belgian ja Puolan kohtaamisilla.

Miesten pelit torstaina

  • Tanska – Suomi 27-12
  • Suomi – Slovenia 33-34
  • Saksa – Suomi 40-26

Parhaat pisteidentekijät

  • Luukas Eerola 42 pist (kuusi touchdownia)
  • Kimi Linnainmaa 13 pist (kaksi touchdownia)

Naisten avauspelissä Tsekki ratkaisi ottelun viimeisen minuutin touchdownillaan, Toisessa pelissä Ukraina yllätti Suomen 34-14 voitolla ja päivän päätöspelissä Iso-Britannia kuritti Suomen naisia lukemin 36-0.  Naisten lohkovaiheen päättää perjantaina ottelu Turkkia vastaan.

Naisten pelit torstaina

  • Tsekki – Suomi 26-20
  • Suomi – Ukraina 34-14
  • Iso-Britannia-Suomi 36-0

Parhaat pisteidentekijät

  • Essi Söderholm 13 pist (kaksi touchdownia)
  • Essi Saastamoinen 7 pist (kaksi touchdownia)

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

