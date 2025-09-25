Suomen lippupallojoukkueille tappiollinen avaus EM-turnauksessa

Suomen molemmat lippupalomaajoukkueet menettivät mahdollisuutensa nousta EM-turnauksen mitalipeleihin kärsittyään tappiot kaikista avauspäivän peleistä. Lohkovaiheen pelit jatkuvat vielä perjantaina, mutta nyt taistellaan sijoituksista ja tulevien kisojen rankingeista.

Miesten joukkue paransi peliään päivän edetessä ja onnistui pitämään hallitsevaa Euroopan mestari Saksaa tiukoilla iltapelissä. Päivän toisessa ottelussa Sloveniaa vastaan ratkaisu synti vasta ottelun viimeisellä sekunnilla. Miesten lohkopelit jatkuvat perjantaina Belgian ja Puolan kohtaamisilla.

Miesten pelit torstaina

Tanska – Suomi 27-12

Suomi – Slovenia 33-34

Saksa – Suomi 40-26

Parhaat pisteidentekijät

Luukas Eerola 42 pist (kuusi touchdownia)

Kimi Linnainmaa 13 pist (kaksi touchdownia)

Naisten avauspelissä Tsekki ratkaisi ottelun viimeisen minuutin touchdownillaan, Toisessa pelissä Ukraina yllätti Suomen 34-14 voitolla ja päivän päätöspelissä Iso-Britannia kuritti Suomen naisia lukemin 36-0. Naisten lohkovaiheen päättää perjantaina ottelu Turkkia vastaan.

Naisten pelit torstaina

Tsekki – Suomi 26-20

Suomi – Ukraina 34-14

Iso-Britannia-Suomi 36-0

Parhaat pisteidentekijät