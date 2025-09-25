Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Lievestuoreella Laukaassa sattuneesta liikennevälinepalosta, jossa matkailuautoksi muutettu linja-auto syttyi tuleen. Palo ei aiheuttanut vakavia henkilövahinkoja: yksi henkilö hengitti savua.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 26.9.2025
Liikennevälinepalo, keskisuuri, Laukaa
Yksityiskäytössä ollut matkailuautoksi muutettu linja-auto syttyi tuleen Lievestuoreella Laukaassa. Matkailuautossa nukkumassa olleet henkilöt olivat heränneet palovaroittimen ääneen ja poistuneet ajoneuvosta. Kolmesta onnettomuudelle altistuneesta 1 oli hengittänyt jonkin verran savua. Ei vakavia henkilövahinkoja. Matkailuauto tuhoutui palossa täysin. Palo ei levinnyt ympäristöön eikä aiheuttanut muuta vaaraa. Pelastuslaitokselta oli 5 yksikköä kohteessa.
Lisätietoja: klo 6.30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
