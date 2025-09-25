Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

26.9.2025 04:57:57 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa Lievestuoreella Laukaassa sattuneesta liikennevälinepalosta, jossa matkailuautoksi muutettu linja-auto syttyi tuleen. Palo ei aiheuttanut vakavia henkilövahinkoja: yksi henkilö hengitti savua.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 26.9.2025

Liikennevälinepalo, keskisuuri, Laukaa

Yksityiskäytössä ollut matkailuautoksi muutettu linja-auto syttyi tuleen Lievestuoreella Laukaassa. Matkailuautossa nukkumassa olleet henkilöt olivat heränneet palovaroittimen ääneen ja poistuneet ajoneuvosta. Kolmesta onnettomuudelle altistuneesta 1 oli hengittänyt jonkin verran savua. Ei vakavia henkilövahinkoja. Matkailuauto tuhoutui palossa täysin. Palo ei levinnyt ympäristöön eikä aiheuttanut muuta vaaraa. Pelastuslaitokselta oli 5 yksikköä kohteessa.

Lisätietoja: klo 6.30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Seniorin hyvinvointineuvola palkittiin kansallisen Kestävän kasvun ohjelman parhaimpana toimintamallina25.9.2025 12:55:27 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorin hyvinvointineuvolan toimintamalli sai tunnustusta keskiviikkona pidetyssä Suomen Kestävän kasvun ohjelman lopputilaisuudessa. Tilaisuudessa palkittiin paras Kestävän kasvun ohjelmassa kehitetty toimintamalli yhteensä 67 toimintamallin joukosta. Seniorin hyvinvointineuvola pääsi jaetulle ykkössijalle yhdessä Helsingin kaupungin maahanmuuttajataustaisten nuorten ja perheiden monialaisen toimintamallin kanssa.

Omaishoidon tuen myöntäminen käynnistyy uudelleen Keski-Suomen hyvinvointialueella25.9.2025 10:23:59 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue ryhtyy jälleen myöntämään omaishoidon tukea 1.10.2025 alkaen. Aluevaltuusto päätti lisätä omaishoidon määrärahaa kuluvalle vuodelle 9.9.2025 kokouksessaan. Hyvinvointialue keskeytti omaishoidon uusien tukien myöntämisen 1.5.2025 alkaen, koska omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen ja kuluvan vuoden määrärahat oli sidottu myönnettyihin tukiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye