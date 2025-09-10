Pientalojen myrskyvahingot voivat tulla kalliiksi – näin varaudut ennakkoon

Myrskyistä voi aiheutua pientaloille ja mökeille kalliita vahinkoja. Fennian tilastojen mukaan myrskyvahinkojen määrät vaihtelevat suuresti eri vuosina, sillä korvaustilastoissa korostuvat usein yksittäiset voimakkaat myrskyt.

Esimerkiksi vuonna 2020 kirjattiin jopa kolminkertaisesti myrskyvahinkoja edellisvuoteen verrattuna, ja suurena syynä tähän oli vuosien vakavimpiin kuulunut Aila-myrsky. Viime vuonna Lyly-myrsky aiheutti puolestaan poikkeuksellisesti vahinkoja laajalla alueella ja oli mittaushistorian ensimmäinen Suomessa havaittu hirmumyrsky.

– Myös pienemmät myrskyt ja rajuilmat voivat aiheuttaa vahinkoja. Tuuli voi kaataa puita rakennusten, autojen tai laitureiden päälle, heittää irtaimistoa rakennusta päin tai rikkoa veneitä. Kaatuvat puut voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Lisäksi rankkasateet voivat johtaa kosteusvaurioihin, jos sadevesi ei pääse ohjautumaan pois rakennuksen vierestä, muistuttaa Fennian vastaava asiantuntija Anne Salonen-Kakko.

Vahinkoja ei voi aina estää, mutta niihin voi varautua

Myrskyyn varautuminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin, jos esimerkiksi sääennusteissa on luvattu myrskyä tai rajuilmaa. Pihapiiristä on hyvä siirtää varastoon tai suojata irtaimisto, joka saattaa lähteä tuulen mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kevyet kalusteet, työkalut tai pressut. Myös esimerkiksi veneen kiinnitykset tulisi tarkistaa.

Omalla pihalla tai sen läheisyydessä olevat puut on syytä tarkistuttaa säännöllisesti, ja poistaa huonokuntoiset puut hyvissä ajoin. Jos huomaat esimerkiksi naapurin pihalla selvästi huonokuntoisen puun, joka voi kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa omaisuudellesi, siitä kannattaa varoittaa.

– Myös katon kunto, rännit ja sadevesijärjestelmät kannattaa käydä läpi, jotta sadevesi pääsee kulkeutumaan hallitusti pois päin rakennuksesta, muistuttaa Salonen-Kakko.

Jos rakennus on kauan tyhjillään ja myrskyn aiheuttamat vahingot jäävät huomaamatta, saattavat korjauskustannukset kasvaa merkittäviksi. Siksi kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä, kuka voi tarvittaessa tarkistaa tilanteen paikan päällä tai pitää huolta rakennuksesta sään muuttuessa esimerkiksi oman lomamatkan aikana.

– Myrskyn tuhoja ei voi aina estää kokonaan, mutta usein ennakoivilla toimilla voidaan välttää suurempia vahinkoja, Salonen-Kakko sanoo.

Tarkista kotivaran riittävyys hyvissä ajoin ennen myrskyä

Myrskyn aikana ulkona liikkumista tulisi välttää sekä ihmisten että lemmikkien turvallisuuden varmistamiseksi. Kannattaa seurata radiosta tai luotettavasta mediasta virallisia tiedotteita ja uutisointia.

– Myrsky saattaa aiheuttaa pitkiäkin sähkökatkoksia, joten niihin on syytä varautua pitämällä niin mökillä kuin kotonakin kunnollinen kotivara, jonka tulisi riittää koko perheen tarpeisiin vähintään 72 tunnin ajaksi. Pidä siis huolta, että saatavilla on helposti valmistettavaa ja säilyvää ruokaa sekä vettä. Tarkista, että lääkekaapissa on tarvittavia lääkkeitä myrskyn ajaksi. Myös lasten ja lemmikkien ruoan ja tarvikkeiden riittävyys on syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin, Salonen-Kakko muistuttaa.

Sähköjen katkeamisen varalta kotiin kannattaa varata taskulamppu, paristoilla toimiva radio ja varaparistoja, sekä varavirtalähde puhelimen lataamiseen. Tarkista säännöllisesti, että varavirtalähteet toimivat, ja että ne on ladattu täyteen.

Muistilista myrskyihin varautumiseen