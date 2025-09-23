Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen odottaa lasta, perhevapaalle alkuvuodesta 2026
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen odottaa perheeseensä alkuvuodesta 2026 syntyvää lasta. Vanhanen on päiväkoti-ikäisen lapsen äiti.
“Olemme iloisia ja onnekkaita, että olemme saamassa uuden perheenjäsenen. Tie tähän pisteeseen on ollut raskas”, kertoo Vanhanen.
Vanhanen toivoo, että mahdollisimman monen muunkin helsinkiläisen vauvatoiveet voisivat toteutua myös haastavina ja epävarmoina aikoina.
“Helsingin on oltava lasten ja perheiden kaupunki. Toivon, että tämän kaiken yhteiskunnallisen ja taloudellisen epävarmuuden keskellä mahdollisimman moni uskaltaisi perustaa kaupungissamme perheen ja että lapsitoiveet voisivat toteutua. Tiedän, että moni pohtii uskaltaako uralta jäädä perhevapaalle. Vaikea työllisyystilanne sekä huoli toimeentulosta ja siitä onko Helsingissä varaa asua yhden tai useamman lapsen kanssa varjostavat monen suunnitelmia”, Vanhanen sanoo.
Tänään perjantaina 26.9. vietetään vauvan päivää. Helsingissä syntyi 6 276 lasta vuonna 2024, mikä oli hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna.
“Hyvää vauvan päivää jokaiselle! Vauvavuosi on ainutlaatuista aikaa elämässä. On tärkeää, että vauvat ja lapset näkyvät ja kuuluvat kaupungissa. Aion tehdä töitä tällä valtuustokaudella sen eteen, että Helsinki olisi jatkossa entistä parempi kaupunki lapsille ja perheille. Meidän on vahvistettava perheiden luottamusta palveluihimme neuvoloista päiväkoteihin ja lähikouluihin”, toteaa Vanhanen.
Vihreä valtuustoryhmä valitsee keskuudestaan kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijaistamaan Vanhasta tämän perhevapaan ajaksi. Sijaisen valinnasta tiedotetaan tarkemmin marraskuun aikana.
Yhteyshenkilöt
Reetta VanhanenKasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariPuh:044 5707857reetta.vanhanen@hel.fi
Julianna KentalaApulaispormestarin erityisavustajaPuh:040 1828 243
