Testissä ympäristöystävällisempi asfaltti – Stara kokeilee ligniinipitoisia asfalttimassoja katujen päällystyksiin

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara testaa ligniinipitoista asfalttia katujen päällystyksessä. Syksyn aikana neljässä asfaltointikohteessa aletaan tutkia ligniiniä sisältävien asfalttimassojen kestävyyttä ja soveltuvuutta perinteisen asfaltin korvaajaksi. Kun osa asfaltin sidosaineena käytettävästä bitumista korvataan ligniinillä, asfaltin hiilijalanjälki pienenee.

Asfalttimassan tasoitusta jyrällä ja tärylätkällä
Stara testaa ligniinipitoista, ympäristöystävällisempää asfalttimassaa neljässä kohteessa. Koskelantien pyörätielle tehtiin uutta asfalttia reilun 600 metrin matkalle. Asfalttimassaa tasoitettiin jyrällä ja tärylätkällä.

Testialueina on kolme ajorataa ja yksi pyörätie. Testattavat kohteet ovat Kalannintie, Perhekunnantie, Lauttasaarentie ja Koskelantie. Eri katujen päällystyksessä käytetään koostumukseltaan erilaisia asfalttimassoja. Lisäksi kuhunkin kohteeseen tehdään verrokkiosuus perinteisellä asfalttimassalla. Jokaisella testialueella kadun päällystämiseen käytetään noin 200 tonnia asfalttimassaa.
 
– Helsinki haluaa olla edelläkävijä ympäristöasioissa. Nyt testattavat katualueet ovat hyviä keskivertokohteita. Testit auttavat selvittämään, voidaanko asfaltointia tilaavia tahoja rohkaista valitsemaan ligniinipitoinen asfalttimassa perinteisempien vaihtoehtojen sijaan, Staran projektipäällikkö Heikki Laristo toteaa.
 
Päällystystöissä käytettävät asfalttimassat tutkitaan ennen levitystä. Valmiista katuosuuksista seurataan kestävyyttä sekä mahdollisten painaumien ja urien syntymistä. Laatua tarkkaillaan noin neljän vuoden ajan seuraavaan päällystykseen asti.

Ligniini on bitumia vastuullisempi valinta

Ligniini on puunjalostusteollisuuden sivutuotteena syntyvää liima-ainesta. Ligniinille ei toistaiseksi ole löydetty paljon käyttökohteita. Alalla on kasvumahdollisuuksia, ja kysynnän lisääntyessä myös ligniinin hinnan arvioidaan laskevan.

Öljystä erotettavaa bitumia tuodaan Suomeen Norjasta ja Venezuelasta. Ligniinistä on tarjolla myös kotimaista tuotantoa, mikä vähentää tuotteen kuljetuspäästöjä. Nyt testattavissa katupäällystyksissä käytetyn ligniinin toimittaa virolainen OÜ Fibenol.

Perinteisessä asfalttimassassa on sidosaineena noin viisi prosenttia bitumia. Staran teettämissä testeissä asfalttimassojen bitumista on korvattu 10–15 prosenttia ligniinillä. Kohteiden aliurakoitsijat ovat testanneet asfalttimassoja omissa laboratorioissaan ja valmistavat massat omilla asfalttiasemillaan. Vaikka ligniinin määrä valmiissa asfalttimassassa on pieni, mahdollisten volyymien myötä sen käytöllä on merkitystä.

Ligniinipitoisilla asfalttimassoilla päällystettävät tieosuudet kuuluvat jo valmiiksi Helsingin uudelleenpäällystettävien teiden ohjelmaan. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on tilannut ligniinipitoisten asfalttimassojen testit Staran aloitteesta. Kohteiden dokumentoinnista sekä testauksista on sovittu yhteistyössä toimialan vetämässä asfaltin päästöjen vähentämistyöryhmässä.

Lisätiedot: 
projektipäällikkö Heikki Laristo, Stara, heikki.laristo@hel.fi, p. 050 364 9122 
palvelupäällikkö Riku Tujunen, Stara, riku.tujunen@hel.fi, p. 040 355 9765 

Asfalttimassan tasoitusta jyrällä ja tärylätkällä
Stara testaa ligniinipitoista, ympäristöystävällisempää asfalttimassaa neljässä kohteessa. Koskelantien pyörätielle tehtiin uutta asfalttia reilun 600 metrin matkalle. Asfalttimassaa tasoitettiin jyrällä ja tärylätkällä.
Anna-Leena Pyykönen
