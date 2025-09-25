Uusi uutiskirje tukee ikääntyneiden kanssa työskenteleviä – tilaa ja pysy ajan tasalla

Ikääntyneet ja Kela on uusi uutiskirje sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät ikääntyneiden asiakkaiden kanssa. Uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi suomeksi ja ruotsiksi. Ensimmäinen numero julkaistaan 6.10.

– Ikääntyneiden palveluissa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat arjessaan tilanteita, joissa ajantasainen tieto Kelan etuuksista on tärkeää. Uutiskirje tukee tätä työtä tarjoamalla selkeitä ja hyödyllisiä sisältöjä, Kelan viestintäpäällikkö Minna Latvala sanoo.

Ensimmäisessä numerossa käytännön vinkkejä ja ajankohtaisia uudistuksia

Uutiskirje tarjoaa tietoa etuusmuutoksista ja asiakastyötä tukevista käytännöistä. Sisältö on suunniteltu tukemaan tiedon jakamista organisaation sisällä ja helpottamaan asiakasohjausta.

Ensimmäisessä numerossa käsitellään muun muassa:

5 vinkkiä eläkkeensaajan asumistuen tarkistamiseen – näin autat asiakasta välttämään takaisinperinnän

Uusi valinnanvapauskokeilu: 65 vuotta täyttäneet yksityiselle lääkärille julkisen hinnalla

Lääkeluoton kokeilu – helpotusta pienituloisten lääkekuluihin

Hoitotuen tarkistus ilman lääkärinlausuntoa ympärivuorokautisessa hoidossa

Lisäksi vinkkejä Kelan asiointiin, videoita ikääntyneille sekä nostoja Kelan Elämässä.fi-mediasta

Tilaa uutiskirje ja vinkkaa myös kollegoille

Kela suosittelee uutiskirjeen tilaamista kaikille ikääntyneiden kanssa työskenteleville sote-alan ammattilaisille. Kirjeen voi tilata helposti Kelan verkkosivuilta suomeksi tai ruotsiksi.

Tilaa uutiskirje: https://www.kela.fi/uutiskirjeet

