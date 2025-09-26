Seniorin hyvinvointineuvola palkittiin kansallisen Kestävän kasvun ohjelman parhaimpana toimintamallina 25.9.2025 12:55:27 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorin hyvinvointineuvolan toimintamalli sai tunnustusta keskiviikkona pidetyssä Suomen Kestävän kasvun ohjelman lopputilaisuudessa. Tilaisuudessa palkittiin paras Kestävän kasvun ohjelmassa kehitetty toimintamalli yhteensä 67 toimintamallin joukosta. Seniorin hyvinvointineuvola pääsi jaetulle ykkössijalle yhdessä Helsingin kaupungin maahanmuuttajataustaisten nuorten ja perheiden monialaisen toimintamallin kanssa.