Henrikssonille uusi toimeksianto yritysten byrokratian vähentämiseksi – ”Sisämarkkinoiden on toimittava digitaalisesti”
RKP:n europarlamentaarikko ja Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on nimitetty varjoraportoijaksi kahdelle Euroopan komission aloitteelle, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa sisämarkkinoita. Ehdotukset kuuluvat komission Omnibus IV -pakettiin, joka on komission lippulaiva-aloite yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
– Tämä toimeksianto on suoraa jatkoa työlleni, jonka tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. EU:n sisämarkkinoiden on toimittava nykyistä enemmän myös digitaalisesti. Siitä hyötyvät niin kuluttajat kuin yrityksetkin. Odotan innolla, että saan olla mukana varmistamassa näiden lakiesitysten mahdollisimman korkean laadun, Henriksson sanoo.
Nimitys on luonteva jatko Henrikssonin aiemmalle työlle, erityisesti hänen omalle raportilleen, jossa painotettiin EU:n kilpailukyvyn vahvistamista ja yritysten sääntelytaakan keventämistä. Komission aloitteiden tarkoituksena on tehdä EU:n tuotesäännöistä lähtökohtaisesti digitaalisia ja lisätä digitalisaatiota esimerkiksi käyttöohjeiden osalta. Tavoitteena on myös helpottaa yritysten mahdollisuuksia noudattaa eurooppalaisia standardeja ja säädöksiä.
Näin käytännössä toteutetaan useita Henrikssonin aiemmin raportissaan esittämiä ehdotuksia, muun muassa yritysten hallinnollisen taakan keventämistä ja panostusta digitalisaatioon.
Renew Europe -ryhmän varjoraportoijana Henrikssonista tulee yksi avainhenkilöistä tulevissa neuvotteluissa Euroopan parlamentissa.
– Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen on ratkaisevan tärkeää sekä yrityksille että asukkaille. Meidän on saatava talous uuteen vauhtiin. Paremmilla säädöksillä, vähemmällä byrokratialla ja vahvemmalla digitalisaatiolla luomme edellytyksiä innovaatiolle, uusille työpaikoille ja kilpailukykyisemmälle unionille, Henriksson toteaa.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 400 192 744
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
SFP: Långsiktiga och rättvisa hyresavtal krävs i Varhas förhandlingar24.9.2025 21:20:35 EEST | Pressmeddelande
I de pågående hyresförhandlingarna mellan Varha och kommunerna kring fastigheter som används för välfärdstjänster, har det rapporterats om stora variationer och orimliga hyresjusteringar. I media har förslag om hyreshöjningar på över 70 % i Åbo väckt uppmärksamhet. Om dessa genomförs skulle det innebära lika stora hyressänkningar i glesbygden för att balansera helheten – något som SFP inte kan acceptera.
RKP: Varhan neuvotteluissa tarvitaan pitkäaikaisia ja oikeudenmukaisia vuokrasopimuksia24.9.2025 21:20:35 EEST | Tiedote
Varhan ja kuntien välillä käynnissä olevissa vuokraneuvotteluista, jotka koskevat hyvinvointipalvelujen käyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä, on raportoitu suurista eroista ja kohtuuttomista vuokrankorotuksista. Mediassa on herättänyt huomiota ehdotus yli 70 prosentin vuokrankorotuksista Turussa. Jos nämä toteutuvat, se merkitsisi yhtä suuria vuokranalennuksia harvaan asutuilla alueilla, jotta kokonaisuus olisi tasapainossa – tätä RKP ei voi hyväksyä.
Adlercreutz: Utbildning och bildning i fokus i regeringens budget 202624.9.2025 16:18:45 EEST | Pressmeddelande
Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz har idag presenterat undervisningsministeriets förslag till budget för år 2026 i riksdagens budgetdebatt. Inom småbarnspedagogiken, grundskolan och andra stadiets utbildning görs det satsningar i syfte att stärka kvaliteten, jämlikheten och framtidstron.
Adlercreutz: Koulutus ja sivistys hallituksen budjetin 2026 keskiössä24.9.2025 16:18:45 EEST | Tiedote
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz esitteli tänään opetusministeriön vuoden 2026 talousarvioehdotuksen eduskunnan budjettikeskustelussa. Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella tehdään panostuksia, joilla pyritään vahvistamaan laatua, tasa-arvoa ja uskoa tulevaisuuteen.
Wickström: Dags att slopa arvsskatten – Finland måste följa Sveriges exempel24.9.2025 11:14:47 EEST | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ställer sig bakom statsminister Petteri Orpos uttalande vid Centralhandelskammarens evenemang i dag, där statsministern lyfte vikten av att avskaffa arvsskatten under nästa regeringsperiod. Wickström menar att tiden är mogen för ett systemskifte. Wickström är glad att statsministern kommit in på SFP:s linje.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme