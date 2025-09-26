Onko Urjala Suomen pääkaupunki? – kalustokeskus juhlii 50-vuotispäiviään

“Onko Urjala Suomen pääkaupunki?”

Kalustokeskuksen perustamista juuri Urjalaan puolsi erinomainen sijainti kolmen suuren kaupungin – Tampereen, Turun ja Helsingin – keskellä. VR:n entisellä soramontulla oli tilaa ja pistoraide toi yhteyden valtakunnan rataverkkoon.

Urjalasta lähti 1970–80-luvuilla kalustoa rakennusvienteihin aina Neuvostoliittoon ja Lähi-itään saakka. Vuoden 1978 arkistokuvassa kuorma-auton kyljessä lukee Urjala–Jeddah–Riyadh. Kohdemaissa kyseltiin, onko Urjala peräti Suomen pääkaupunki.

Tarinoita vuosikymmenten varrelta

Kalustokeskuksella riittää muistoja lohilammista sukelluspukuihin. Kyläläiset olivat ennen kalustokeskusta käyttäneet soramontun lampia uima- ja luistelupaikkana. Kalustokeskuksen alkuaikoina lampiin istutettiin lohia, joita ongittiin YIT:n henkilöstöpäivillä. Ensin kalamestarin titteli ja ruokintavastuu kuului talonmiehelle, ja sen jälkeen ylläpidosta vastasi yksi korjaamon asentajista.

Vuosien mittaan varastoista on löytynyt erikoisia aarteita, kuten vanha “elokuvamallin” sukelluspuku rautasaappaineen. Se lahjoitettiin Suomen sukellushistorialliselle yhdistykselle.

Pitkän linjan työntekijä Panu Koivula muistaa myös kansainväliset kuljetukset. “Kerran kuski katsoi rahtikirjaa, ja totesi siihen, että hänen täytyy mennä kolmannesta Volgan lautasta yli ja kääntyä vasemmalle.” Kalustoa järjesteltiin Kaspianmerelle, Georgiaan ja ainakin kertaalleen Hong Kongiin.

Uusi aika Rentan lipun alla

1990-luvun taitteessa mietittiin kaluston keskittämistä Urjalan ja Veikkolan välillä, mutta päätös kääntyi lopulta Urjalan hyväksi. 2000-luvulle tultaessa kansainvälinen liiketoiminta hiipui, mutta toiminnan kokonaisvolyymi ja kalustomäärät kasvoivat –myös yritysostojen kautta. Elettiin vauhdikasta aikaa rakentamisessa.

Lopulta tilaa ei ollut edes lammelle. Koivula oli itse pukkaamassa sen täyteen hiekkaa muistaaksensa vuonna 2005. Näin saatiin lisää tilaa toiminnoille. Ajan hammas oli syönyt Urjalan lohet muutamaa vuotta aikaisemmin.

Vuonna 2024 Urjalan kalusto ja osaaminen siirtyivät YIT:ltä Rentalle. Toiminta ei kuitenkaan pysähtynyt – päinvastoin. Yhtiöt solmivat pitkän yhteistyösopimuksen. Nyt Urjalan kalusto palvelee myös tuhansia uusia asiakkaita Rentan yli 30 toimipisteen verkoston kautta.

“Ilmassa on ollut tiettyä luopumisen tuskaa. Olen koettanut muistuttaa, että kyllä tässä ihan hyvin kävi. Meidän työ jatkuu pitkälti ennallaan, mutta nyt vuokraaminen ja huoltaminen ovat yrityksen ytimessä”, kertoo logistiikkapäällikkö Jari Jokinen.

Kalustokeskus on ollut jo 50 vuotta yksi Urjalan suurimmista työnantajista ja näkyvä osa paikkakunnan arkea. Tämä tarina jatkuu edelleen!

📷 Arkistokuva vuodelta 1978: Rekka, jonka kyljessä lukee Urjala–Jeddah–Riyadh.