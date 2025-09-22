Kymenlaakson hyvinvointialue

Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä hyvinvointialueella esitetään aluehallitukselle 30.9.2025

26.9.2025 09:09:33 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Yhteistoimintaneuvotteluiden eli yt-neuvotteluiden käynnistämistä Kymenlaakson hyvinvointialueella käsitellään aluehallituksen kokouksessa 30.9.2025.

Suunnitelluissa yt-neuvotteluissa painopiste olisi erityisesti palvelujen sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisoinnissa sekä uudelleenorganisointiin liittyvissä palvelussuhteiden muutostarpeissa.

Yt-neuvottelut kohdistuisivat pääasiallisesti terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon. Neuvottelussa työnantaja ei lähtökohtaisesti tulisi esittämään henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

Mikäli aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialueen johdon käynnistämään yt-neuvottelut, neuvotteluiden alkamisajankohdasta, aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät5.9.2025 08:29:12 EEST | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialueen 16.6.2025 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut päättyivät tiistaina 2.9.2025. Neuvottelut kohdistuivat koko organisaatioon ja ne koskivat erityisesti johtamisjärjestelmää, jonka uudistaminen on asetettu yhdeksi vuoden 2025 talousarvion tavoitteeksi. Neuvotteluiden päättyessä osapuolet totesivat, että asioista on neuvoteltu yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla.

