Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä hyvinvointialueella esitetään aluehallitukselle 30.9.2025

Suunnitelluissa yt-neuvotteluissa painopiste olisi erityisesti palvelujen sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisoinnissa sekä uudelleenorganisointiin liittyvissä palvelussuhteiden muutostarpeissa.

Yt-neuvottelut kohdistuisivat pääasiallisesti terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon. Neuvottelussa työnantaja ei lähtökohtaisesti tulisi esittämään henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

Mikäli aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialueen johdon käynnistämään yt-neuvottelut, neuvotteluiden alkamisajankohdasta, aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.