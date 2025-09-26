Minja Koskela: Pääministeri Orpo johti eduskuntaa jälleen harhaan – tällä kertaa vanhuspalveluiden leikkauksista
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo pääministeri Orpon antaneen eduskunnalle jälleen harhaanjohtavaa tietoa hallituksen leikkauspäätöksistä. Koskela kysyi pääministeriltä vuoden 2026 budjettiin sisältyvistä iäkkäiden ympärivuorikautiseen hoivaan ja kotihoitoon kohdistuvista 50,9 miljoonan euron säästöistä, jolloin Orpo kyseenalaisti sen, että vanhuspalveluista oltaisiin leikkaamassa.
– Pääministeri Orpon trumpilaiset puheet kertovat asenneongelmasta. Hän on toistuvasti mainostanut hallituksen leikanneen miljardeja euroja, mutta kun päätöksien sisältöä käsitellään, leikkaukset eivät enää olekaan leikkauksia. Silti esimerkiksi vanhuspalveluiden leikkauksia ei voi selitellä pois, Koskela sanoo.
Pääministeri Orpo totesi Helsingin Sanomille 23.1.2025: “Yhdeksän miljardin sopeutustoimista on suoria leikkauksia 5,5 miljardia. Se on erittäin paljon. Saa mennä 1990-luvun alkupuolelle, että on pystytty saman tason leikkauksiin, tai jouduttu. Mutta me tehtiin ne.” Merkittävä osa 5,5 miljardin suorista leikkauksista kohdistuu juuri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
– On älyllisesti epärehellistä vedota sote-menojen indeksikorotuksiin, kun samalla nähdään miten hallituksen päätöksien myötä hoitohenkilöstöä irtisanotaan ympäri Suomea ja palvelutasoa heikennetään, Koskela sanoo.
Torstain kyselytunnilla pääministeri Orpo esitti Koskelalle vastakysymyksen “miten me olemme nyt vanhuspalveluista leikkaamassa, kun me lisäämme ensi vuodelle 800 miljoonaa muistaakseni”. Koskela huomauttaa vanhuspalveluiden leikkauksien tulevan ilmi vuoden 2026 budjettikirjasta.
– Vaikka vanhuspalveluiden leikkauksia perustellaan teknologian hyödyntämisellä, tosiasiallisesti säästöt on tarkoitus toteuttaa hoitohenkilöstöä karsimalla. Hallituksen esityksen mukaan säästöt syntyisivät vähentämällä kotihoidosta 200 työntekijää ja ympärivuorokautisesta hoivasta 636 työntekijää, Koskela sanoo.
– Jo hallituksen aiemmin päättämä vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen leikkaaminen vähensi välittömän asiakastyön henkilöstöä noin 3000:lla. Väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa jatkuvat leikkaukset vanhuspalveluihin vaarantavat ihmisarvoisen vanhuuden edellytykset Suomessa.
