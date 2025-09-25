Diakonissalaitos

Uusi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu tarjolla maksutonta keskusteluapua Turussa kaikille yli 16-vuotiaille

29.9.2025 09:05:07 EEST | Diakonissalaitos | Tiedote

Diakonissalaitoksen Vamos Turku ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarjoavat yhdessä maksutonta ja anonyymiä keskusteluapua kaikille yli 16-vuotiaille ilman diagnoosia, lähetettä tai ajanvarausta. Uusi palvelu vastaa alueen kasvavaan ja kiireelliseen tarpeeseen saada mielenterveystukea helposti ja nopeasti.

Kaksi henkilöä keskustelee iloisesti keskenään.
Mielen pysäkillä tarjotaan anonyymiä, matalan kynnyksen keskustelutukea kaikille 16 vuotta täyttäneille ilman diagnoosia, lähetettä tai ajanvarausta. Kuva: Diakonissalaitos

Turussa käynnistyi syyskuussa uusi, maksuton mielenterveyden tukipalvelu, Mielen pysäkki, joka vastaa alueen kasvavaan mielenterveysavun tarpeeseen. Mielen pysäkillä tarjotaan anonyymiä, matalan kynnyksen keskustelutukea kaikille 16 vuotta täyttäneille ilman diagnoosia, lähetettä tai ajanvarausta. Lyhytterapiaa on saatavilla ajanvarauksella. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Palvelut ovat saatavilla pääasiassa Turun keskustan alueella, ja niitä tarjotaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viittomakielellä sekä muiden kielien osalta tulkkipalveluiden avulla. Palveluun voi tulla kuka tahansa, jota mietityttää oma jaksaminen, elämäntilanne tai läheisen tilanne paikkakunnasta tai taustasta riippumatta. 

Aito kohtaaminen ilman byrokratiaa 

Mielen pysäkki vastaa kasvavaan ja kiireelliseen tarpeeseen Turun alueella tarjota matalan kynnyksen mielenterveystukea kasvokkain.

Monet mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät kokevat, että apua on vaikea saada nopeasti ja ilman byrokratiaa. Useimmat kasvotusten tapahtuvat palvelut vaativat ajanvarauksen, mikä voi nostaa kynnystä hakeutua hoitoon tai muodostaa esteen avun saamiselle. 

Mielen pysäkki tarjoaa kolmea maksutonta palvelumuotoa: 

  1. Välitöntä keskustelutukea ilman ajanvarausta 
  2. Keskustelutukea ajanvarauksella 
  3. Lyhytterapiaa ajanvarauksella  

Kaikki palvelut toteutetaan kasvokkain ja luottamuksellisesti. Tarvittaessa asiakas saa myös ohjausta arjen kysymyksissä, kuten toimeentulossa tai etuuksissa. 

Vastaus kasvavaan tarpeeseen 

Varsinais-Suomen alueella yhä useampi – erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset – tarvitsee mielenterveysapua. Julkiset palvelut eivät yksin riitä vastaamaan kysyntään. 

"Vamoksessa olemme jo pitkään kohdanneet nuoria, joiden elämäntilanteet ovat monimutkaisia ja jotka jäävät helposti palveluiden ulkopuolelle. Viime vuosina olemme nähneet selkeän kasvun tuen tarpeessa erityisesti mielen hyvinvoinnin osalta",  toteaa Diakonissalaitoksen Vamos Turun palveluyksikön johtaja Auli Hirvensalo-Mattila.

"Meille on tärkeää, että apua on saatavilla heti, kun huoli herää ilman diagnoosivaatimusta tai pitkää odotusta."

Toimintaa toteuttavat Diakonissalaitos ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha), Turun kaupungin ja paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Mielen pysäkki toimii ajalla 1.9.2025–30.4.2027. 

"Olemme jo pitkään kohdanneet tilanteita, joissa ihmiset jäävät yksin, kun eivät löydä oikeaa palvelua tai kynnys hakea apua on liian korkea", kertoo Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä yhteisen seurakuntatyön johtaja Teemu Hälli.

"Tämä hanke madaltaa tuen saamisen kynnystä merkittävästi." 

Turvallinen tila kaikille 

Palvelun taustatoimijat ovat sitoutuneet yhdenvertaiseen ja syrjimättömään kohtaamiseen. Toiminta noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Myös alle 16-vuotiaat saavat tarvittaessa ohjauksen eteenpäin – yksin ei jätetä ketään. 

Toimintaa toteutetaan neljässä eri toimipisteessä. Tarkemmat tiedot ja ohjeet avun saamiseksi löytyvät palveluntarjoajien verkkosivuilta:

Diakonissalaitoksen Vamos Turku: Mielen pysäkki

Turun seurakunnat: Keskusteluapua

Lisätietoja: 

Palveluyksikön johtaja Auli Hirvensalo-Mattila, Vamos Turku, auli.hirvensalo-mattila@hdl.fi, 050 5022455

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Teemu Hälli, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, teemu.halli@evl.fi, 040 341 7266

Median yhteydenotot myös: viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti, Diakonissalaitos, jenni.sarolahti@hdl.fi, 050 372 0828

Diakonissalaitoksen Vamos auttaa eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria löytämään oman polkunsa. Työn ytimessä on kiireettömän kohtaaminen ja nuoren tilanteesta lähtevä yksilöllinen tuki.

