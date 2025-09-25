Uusi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu tarjolla maksutonta keskusteluapua Turussa kaikille yli 16-vuotiaille
Diakonissalaitoksen Vamos Turku ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarjoavat yhdessä maksutonta ja anonyymiä keskusteluapua kaikille yli 16-vuotiaille ilman diagnoosia, lähetettä tai ajanvarausta. Uusi palvelu vastaa alueen kasvavaan ja kiireelliseen tarpeeseen saada mielenterveystukea helposti ja nopeasti.
Turussa käynnistyi syyskuussa uusi, maksuton mielenterveyden tukipalvelu, Mielen pysäkki, joka vastaa alueen kasvavaan mielenterveysavun tarpeeseen. Mielen pysäkillä tarjotaan anonyymiä, matalan kynnyksen keskustelutukea kaikille 16 vuotta täyttäneille ilman diagnoosia, lähetettä tai ajanvarausta. Lyhytterapiaa on saatavilla ajanvarauksella. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.
Palvelut ovat saatavilla pääasiassa Turun keskustan alueella, ja niitä tarjotaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viittomakielellä sekä muiden kielien osalta tulkkipalveluiden avulla. Palveluun voi tulla kuka tahansa, jota mietityttää oma jaksaminen, elämäntilanne tai läheisen tilanne paikkakunnasta tai taustasta riippumatta.
Aito kohtaaminen ilman byrokratiaa
Mielen pysäkki vastaa kasvavaan ja kiireelliseen tarpeeseen Turun alueella tarjota matalan kynnyksen mielenterveystukea kasvokkain.
Monet mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät kokevat, että apua on vaikea saada nopeasti ja ilman byrokratiaa. Useimmat kasvotusten tapahtuvat palvelut vaativat ajanvarauksen, mikä voi nostaa kynnystä hakeutua hoitoon tai muodostaa esteen avun saamiselle.
Mielen pysäkki tarjoaa kolmea maksutonta palvelumuotoa:
- Välitöntä keskustelutukea ilman ajanvarausta
- Keskustelutukea ajanvarauksella
- Lyhytterapiaa ajanvarauksella
Kaikki palvelut toteutetaan kasvokkain ja luottamuksellisesti. Tarvittaessa asiakas saa myös ohjausta arjen kysymyksissä, kuten toimeentulossa tai etuuksissa.
Vastaus kasvavaan tarpeeseen
Varsinais-Suomen alueella yhä useampi – erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset – tarvitsee mielenterveysapua. Julkiset palvelut eivät yksin riitä vastaamaan kysyntään.
"Vamoksessa olemme jo pitkään kohdanneet nuoria, joiden elämäntilanteet ovat monimutkaisia ja jotka jäävät helposti palveluiden ulkopuolelle. Viime vuosina olemme nähneet selkeän kasvun tuen tarpeessa erityisesti mielen hyvinvoinnin osalta", toteaa Diakonissalaitoksen Vamos Turun palveluyksikön johtaja Auli Hirvensalo-Mattila.
"Meille on tärkeää, että apua on saatavilla heti, kun huoli herää ilman diagnoosivaatimusta tai pitkää odotusta."
Toimintaa toteuttavat Diakonissalaitos ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha), Turun kaupungin ja paikallisten järjestötoimijoiden kanssa. Mielen pysäkki toimii ajalla 1.9.2025–30.4.2027.
"Olemme jo pitkään kohdanneet tilanteita, joissa ihmiset jäävät yksin, kun eivät löydä oikeaa palvelua tai kynnys hakea apua on liian korkea", kertoo Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä yhteisen seurakuntatyön johtaja Teemu Hälli.
"Tämä hanke madaltaa tuen saamisen kynnystä merkittävästi."
Turvallinen tila kaikille
Palvelun taustatoimijat ovat sitoutuneet yhdenvertaiseen ja syrjimättömään kohtaamiseen. Toiminta noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Myös alle 16-vuotiaat saavat tarvittaessa ohjauksen eteenpäin – yksin ei jätetä ketään.
Toimintaa toteutetaan neljässä eri toimipisteessä. Tarkemmat tiedot ja ohjeet avun saamiseksi löytyvät palveluntarjoajien verkkosivuilta:
Diakonissalaitoksen Vamos Turku: Mielen pysäkki
Turun seurakunnat: Keskusteluapua
Lisätietoja:
Palveluyksikön johtaja Auli Hirvensalo-Mattila, Vamos Turku, auli.hirvensalo-mattila@hdl.fi, 050 5022455
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Teemu Hälli, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, teemu.halli@evl.fi, 040 341 7266
Median yhteydenotot myös: viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti, Diakonissalaitos, jenni.sarolahti@hdl.fi, 050 372 0828
Diakonissalaitoksen Vamos auttaa eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria löytämään oman polkunsa. Työn ytimessä on kiireettömän kohtaaminen ja nuoren tilanteesta lähtevä yksilöllinen tuki.
Avainsanat
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen
Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Tervetuloa uuden päihteitä käyttävien nuorten kohtaamispaikan Katutason avajaisiin Myyrmäkeen 1.10.25.9.2025 13:41:20 EEST | Kutsu
Diakonissalaitos avaa päihteitä käyttäville nuorille matalan kynnyksen kohtaamispaikan Katutason 1. lokakuuta. Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan paikkaan ja Diakonissalaitoksen työhön. Katutaso-toiminnalla pyritään vähentämään nuorten päihdeongelmia ja päihteitä käyttävien nuorten kohtaamaa stigmaa sekä vahvistamaan nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.
Asunnottomien yön tutustumisretki: asunnottomuus lisääntyy ja päihdetilanne kaduilla raaistuu – mikä ratkaisuksi?12.9.2025 13:41:38 EEST | Kutsu
Asunnottomien määrä kääntyi vuonna 2024 nousuun ensi kertaa sitten vuoden 2012. Samaan aikaan päihdetilanne kaduilla on pahentunut ratkaisevasti. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on. Tervetuloa 16.10.2025 tutustumisretkelle näkemään ja kuulemaan, mitä on asunnottomien ja asunnottomuustyön arki tänä päivänä.
Ratkaisujen aika: Alfa-PVP pois kadulta ja hoitopolku kuntoon5.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa, ja tilanne aiheuttaa syystä pelkoa ja hämmennystä. Nyt on aika toimia. Alfa-PVP on saatava pois kadulta keinolla millä hyvänsä, ja päihderiippuvaisten henkilöiden hoitopolku sujuvoitettava sellaiseksi, että kadulta pääsee heti vieroitukseen ja vieroituksesta kuntoutukseen.
Viimeinen A-sisar on poissa – 1800-luvulla aloitettu sisarkotijärjestelmä päättyi lopullisesti4.9.2025 12:14:26 EEST | Tiedote
Diakonissalaitoksen viimeinen A-sisar, diakonissa Rauha Venetmäki kuoli 99-vuotiaana 22.8.2025. Hänen myötään päättyi Diakonissalaitoksella vuonna 1867 alkanut Sisarkodin aika. Sisarkoti oli alun perin kutsumukseen perustuva hengellinen yhteisö, jossa tärkeintä oli palvelu, ei palkka.
”Oltaisiinko toistemme puolella?”– Diakonissalaitos haastaa puuttumaan vastakkainasetteluun, joka uhkaa normalisoitua27.8.2025 08:03:00 EEST | Tiedote
Yhteiskunnallinen keskustelu on viime vuosina kärjistynyt, ja ihmisten yhdistäjäksi aikanaan kehitetty sosiaalinen media lietsoo vastakkainasettelua entisestään. Diakonissalaitos on huolissaan ilmiöstä, jossa vastakkainasettelu normalisoituu ja puuttumisen kulttuuri rapautuu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme