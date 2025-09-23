KHO:n ennakkopäätös, joka koskee laskuperustekorollista säästöhenkivakuutusta

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa 23.9.2025 10:09:49 EEST | Päätös

ELY-keskus oli hyväksynyt kalatalousalueen vahvistaman ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2023–2030. Kalatalousalueella toimiva kaupallinen kalastaja A katsoi, että suunnitelmasta eivät ilmene ne perusteet, joiden nojalla kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet on määritetty. A vaati valituksessaan kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden lisäämistä suunnitelmaan.