Lohjan kaupunki kerää asukkaiden kokemuksia joukko- ja palveluliikenteestä
Lohjan kaupunki kerää kuntalaisilta kokemuksia joukko- ja palveluliikenteestä, jotta palveluita voidaan kehittää entistä asukasystävällisemmiksi. Kyselyt löytyvät suomeksi ja ruotsiksi, ja ovat avoinna 31.10.2025 saakka.
Lohjan sisäinen joukkoliikenne uudistui vuonna 2024, kun sisäisten vuorojen määrää lisättiin ja lipputuotteet uudistettiin. Kaupunki kerää kuntalaisten mielipiteitä joukkoliikennekyselyn avulla. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Kysely on avoinna 31.10.2025 saakka.
Palveluliikenne on kaikille avointa liikennettä, jolla täydennetään joukkoliikennettä. Palveluliikenteen reitit kiertävät tärkeimpien palvelupisteiden kautta. Lisäksi linja-autoon on mahdollista tulla esimerkiksi rollaattorin kanssa. Kaupunki kerää kuntalaisten kokemuksia palveluliikennekyselyn avulla. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Kysely on avoinna 31.10.2025 saakka.
Lohjan kaupunki kannustaa kuntalaisia valitsemaan julkisen liikenteen yksityisautoilua useammin muun muassa erilaisin kampanjoin. Kansainvälisenä autottomana päivänä 22.9. kaupunki tarjosi maksutonta joukkoliikennettä koko Lohjan alueella.
Tutustu Lohjan joukkoliikenteen aikatauluihin ja reittioppaaseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjaana RoineJoukkoliikennepäällikköPuh:+358 44 386 1090marjaana.roine@lohja.fi
