Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan Lillyn Kisunla-valmisteelle (donanemabi) varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon

Oy Eli Lilly Finland AB, 25. syyskuuta 2025 – Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ilmoitti tänään, että Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan Kisunla-valmisteelle (donanemabi) varhaisen Alzheimerin taudin oireiden hoitoon aikuisilla, joilla on lievä kognitiivinen heikentyminen tai Alzheimerin taudin aiheuttama lievä dementia, ja joilla on varmistettu amyloidipatologia sekä vain yksi apolipoproteiini E (ApoE4) -geenin kopio tai geenimuodon puuttuminen.

”Donanemabi on osoittanut merkittäviä tuloksia hidastamalla kognitiivista ja toiminnallista heikkenemistä varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla vaiheen 3 TRAILBLAZER-ALZ 2 -tutkimuksessamme”, sanoo Patrik Jonsson, Eli Lillyn kansainvälisten toimintojen johtaja sekä koko Eli Lilly and Companyn johtoryhmän jäsen. ”Tulokset osoittavat, että mitä aikaisemmin potilaat tunnistetaan, diagnosoidaan ja hoidetaan donanemabilla, sitä parempi on hoidon vaste. Tämä myyntilupa tuo eurooppalaisille potilaille uuden hoitovaihtoehdon.”

Amyloidi on elimistön luontaisesti tuottama proteiini, joka voi kasautua yhteen muodostaen amyloidiplakkeja. 1,2 Amyloidiplakkien liiallinen kertyminen aivoihin voi johtaa muistiin ja ajatteluun liittyviin ongelmiin, jotka yhdistetään Alzheimerin tautiin. Donanemabi voi auttaa elimistöä poistamaan liiallisia amyloidikertymiä ja hidastamaan kognitiivista ja toiminnallista heikkenemistä. 1-3

Donanemabi on ainoa kerran kuukaudessa annettava amyloidiplakkeihin kohdistuva hoito, jonka näyttö tukee hoitojakson päättämistä siinä vaiheessa, kun amyloidin määrä on laskenut vähäiselle tasolle. Tämä voi johtaa pienempiin hoitokustannuksiin ja harvempiin infuusioihin, mikä vähentää hoitotaakkaa. Hoito donanemabilla hidastaa taudin etenemistä, mikä voi auttaa säilyttämään kognitiiviset toiminnot ja itsenäisyyden pidempään.⁴-⁷ Tutkimusdata on myös osoittanut, että donanemabi voi pienentää taudin etenemisen riskiä seuraavaan kliiniseen vaiheeseen 18 kuukauden aikana.⁴,⁸

Alzheimerin tautia sairastaa tällä hetkellä arviolta jopa 6,9 miljoonaa ihmistä Euroopassa, ja määrän odotetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä väestön ikääntymisen seurauksena.9-10 Suomessa muistisairauksia arvioidaan sairastavan noin 150 000 ihmistä.11 Alzheimerin tauti etenee vaiheittain vaikeutuen ajan myötä, mikä johtaa heikentyneeseen toimintakykyyn arjessa sekä itsenäisyyden menettämiseen. Varhainen tunnistaminen, hoitoonohjaaminen, diagnoosi ja hoidon aloittaminen ovat erittäin tärkeitä, sillä noin kolmannes varhaisen oirevaiheen potilaista etenee vaikeampaan kliiniseen vaiheeseen jo vuoden sisällä.12

Euroopan unionin myyntilupa donanemabille perustuu TRAILBLAZER-ALZ 2- ja TRAILBLAZER-ALZ 6 -tutkimuksiin. Vaiheen 3 TRAILBLAZER-ALZ 2 -tutkimus osoitti, että donanemabi hidasti potilaiden kognitiivista ja toiminnallista heikkenemistä.⁴,8 Kognitiivinen ja toiminnallinen heikkeneminen ilmenee lisääntyvinä muisti- ja ajatteluvaikeuksina, arjen toimintojen hankaloitumisena sekä kasvavana hoivan tarpeena.⁴,¹4

Amyloidiin liittyvät kuvantamislöydökset (ARIA), joihin liittyy turvotusta/effuusiota (ARIA-E) ja joissa on verenvuotoa/hemosideroosia (ARIA-H), ovat tämän lääkeluokan haittavaikutuksia. Useimmiten ne eivät aiheuta oireita, mutta vakavia ja henkeä uhkaavia oireita voi esiintyä. ARIA voi olla hengenvaarallinen. Yhden tai kahden ApoE4-geenikopion kantajilla saattaa olla suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin ja saada ARIA-oireita. Potilaiden tulisi keskustella mahdollisista huolista hoidon turvallisuuteen liittyen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Annostusaikataulu perustuu vaiheen 3b TRAILBLAZER-ALZ 6 -tutkimukseen, jossa osoitettiin, että ARIA-E:n esiintyvyys pieneni 24 ja 52 viikon kohdalla, kun käytettiin asteittain etenevää titrausannostelua verrattuna TRAILBLAZER-ALZ 2 -tutkimuksen aikatauluun. Tämä asteittainen annoksen suurentaminen johti vastaavaan amyloidiplakkien vähenemiseen mitattuna P-tau217-merkkiaineella.8

Donanemabi (Kisunla)

Donanemabi on hyväksytty Euroopan unionissa potilaille, jotka ovat ApoE4-heterotsygootteja tai eivät kanna geenimuotoa. Donanemabin tutkimusnäyttö tukee hoitokuurin päättämisestä siinä vaiheessa, kun amyloidiplakki on saatu vähennettyä vähäiselle tasolle.

TRAILBLAZER-ALZ 2 -tutkimus

TRAILBLAZER-ALZ 2 (NCT04437511) oli vaiheen 3 kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa arvioitiin donanemabin turvallisuutta ja tehoa 18 kuukauden ajan varhaista oireista Alzheimerin tautia sairastavilla (lievä kognitiivinen heikentyminen tai Alzheimerin taudin aiheuttama lievä dementia), joilla oli vahvistettu Alzheimerin taudin neuropatologia. Tutkimukseen osallistui 1 736 henkilöä kahdeksasta maasta. Osallistujat valittiin kognitiivisten toimintojen arvioinnin sekä Alzheimerin taudin patologian todentamisen perusteella. Vaiheen 3 TRAILBLAZER-ALZ 2 -tutkimuksen tulokset julkaistiin Journal of the American Medical Association (JAMA) -lehdessä.

TRAILBLAZER-ALZ 6 -tutkimuksesta ja TRAILBLAZER-ALZ -ohjelmasta

TRAILBLAZER-ALZ 6 (NCT05738486) oli vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa satunnaistetusti ja kaksoissokkoutetusti selvitettiin erilaisia annostusaikatauluja ja niiden vaikutusta ARIA-E:n esiintyvyyteen varhaista oireista Alzheimerin tautia sairastavilla aikuisilla. Tutkimukseen osallistui 843 henkilöä 60–85 vuoden iässä, jotka valittiin kognitiivisten toimintojen arvioinnin ja amyloidiplakkien kuvantamisen (PET-tutkimus) perusteella. Ensisijaiset päätetulokset julkaistiin Alzheimer’s & Dementia -lehdessä.

Lisätietoa:

Charlotte Tauber, Communications Nordics, Lilly Corporate Affairs

Sähköposti: charlotte.tauber@network.lilly.com

Viitteet: