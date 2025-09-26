Maahanmuuttovirasto jatkaa syyrialaisten turvapaikkahakemusten päätöksentekoa
Syyrian turvallisuustilanteen merkittävien muutosten seurauksena turvapaikkahakemusten päätöksenteko syyrialaisille keskeytettiin joulukuussa 2024. Nyt virasto jatkaa turvapaikkahakemusten päätöksentekoa. Maahanmuuttovirasto seuraa jatkuvasti eri maiden turvallisuustilanteita, sillä ajantasaista maatietoa tarvitaan turvapaikkahakemusten käsittelyssä suojelun tarpeen arviointiin. Osana laadukasta päätöksentekoa virasto ylläpitää tilannekuvaa eri maiden turvallisuustilanteista ja niiden muutoksista.
Maahanmuuttovirasto käsittelee kaikki turvapaikkahakemukset yksilöllisesti. Käsittelyssä huomioidaan aina ajantasainen maatieto. Syyrialaisten turvapaikkahakemusten päätöksentekoa on hiljattain jatkettu myös joissakin muissa Euroopan unionin maissa.
– Osana päätöksentekoa olemme seuranneet Syyrian turvallisuustilanteen kehitystä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Maatiedon perusteella turvallisuustilanne on vakiintunut tasolle, joka antaa mahdollisuuden jatkaa päätöksentekoa, joka jouduttiin keskeyttämään maatiedon muutosten seurauksena, kansainvälisen suojelun osaston johtaja Antti Lehtinen kertoo.
Maahanmuuttovirastolla on tällä hetkellä käsittelyssä 320 syyrialaisen turvapaikkahakemusta. Yksilöllisessä kansainvälisen suojelun tarpeen arvioinnissa huomioidaan aina sekä kansainvälisesti että kansallisesti kerätty maatieto.
Finnish Immigration Service resumes issuing asylum decisions for Syrians26.9.2025 12:31:43 EEST | Press release
The Finnish Immigration Service suspended making decisions on asylum applications from Syrians in December 2024 because of the considerable changes in the security situation in Syria. The Finnish Immigration Service will now resume issuing decisions for Syrian asylum seekers. The Finnish Immigration Service constantly monitors the security situation in different countries, as the most recent country of origin information is needed to assess the need for protection when processing asylum applications. In order to ensure decision-making of high quality, the Finnish Immigration Service maintains awareness of the security situation and its changes in different countries.
Migrationsverket återupptar beslutsfattandet om asylansökningar som lämnats in av syriska medborgare26.9.2025 12:31:11 EEST | Pressmeddelande
Migrationsverket avbröt beslutsfattandet om asylansökningar från syriska medborgare i december 2024 till följd av att säkerhetsläget i Syrien förändrades väsentligt. Nu återupptar verket beslutsfattandet om asylansökningar som lämnats in av syriska medborgare. Migrationsverket följer upp säkerhetsläget i olika länder hela tiden, eftersom aktuell landinformation behövs vid behandlingen av asylansökningar för att bedöma behovet av skydd. För att säkerställa att beslutsfattandet håller hög kvalitet upprätthåller verket en lägesbild av säkerhetsläget i olika länder och hur läget förändras.
