Helsinki ratkaisee huumetilannetta nopeilla toimenpiteillä

Helsingin kaupungin johto on käsitellyt useasti syksyn aikana ajankohtaista huumetilannetta. Käsittelyn pohjalta on laadittu nopeita ja konkreettisia toimia tilanteeseen vastaamiseksi. Samalla kaupunki on tiivistänyt yhteistyötään Helsingin poliisin kanssa sekä laatinut erillisen yhteistoimintamuistion poliisiyhteistyön kehittämiseksi.

”Helsinkiläisten kasvanut huoli arjen turvallisuudentunteesta on kuultu ja sen pohjalta on selvää, että viimeaikainen kehitys Helsingin huumetilanteessa vaatii lisää toimia. Tämän myötä olemme laatineet nopealla aikataululla liudan konkreettisia toimenpiteitä huumetilanteeseen vastaamiseksi ja helsinkiläisten turvallisuudentunteen vahvistamiseksi”, pormestari Daniel Sazonov aloittaa.

”Jokainen toimiala on koostanut nopeavaikutteisia toimenpiteitä, jotka tulevat näkymään kaduilla ja kaupungin palveluissa. Merkittävässä roolissa ovat sosiaali- ja terveyspalvelut. Siksi lisäämme kadulla tapahtuvia jalkautuvia palveluja, kuten liikkuvaa päihdetyötä ja jalkautuvaa aikuissosiaalityötä. Samalla laitosvieroituksen ja laitoskuntoutuksen kapasiteettia lisätään, kuten myös laitospalvelujen tarpeen arviointia tekeviä työntekijöitä”, Sazonov kuvaa.

Tämän lisäksi terveysasemilla mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajat lisäävät päihteisiin liittyvää neuvontaa ja konsultaatiotukea. Mielenterveyspalvelu Miepeissä lisätään kouluihin, nuorisotaloille ja opiskelijoiden hyvinvointipäiville jalkautuvaa toimintaa.

Nopeat toimenpiteet näkyvät myös kaupunkiympäristössä

”Kaupunkikuvan merkitys helsinkiläisten turvallisuudentunteeseen on merkittävä. Siksi lisäämme valaistuksen kunnossapitokierroksia, kartoitamme lisävalaistusta vaativia paikkoja ja parannemme alueiden puhtaanapitoa. On selkeä tavoitteemme, että helsinkiläiset voivat kokea omat naapurustonsa ja niiden katukuvan turvalliseksi ja omakseen”, Sazonov sanoo.

Kaupunki tulee kohdistamaan edellä kuvattuja nopeita toimenpiteitä keskeisiin kohteisiin Kurvin, Itäkeskuksen metroaseman, Stoan ja Puotinharjun ostoskeskuksen ympäristössä sekä Kontulan keskustassa.

Lisäksi arvioidaan, millä muilla nopeilla toimenpiteillä paikkojen viihtyisyys ja vetovoima kasvaa kaupunkilaisten silmissä.

Myös julkisten sisätilojen kuten kirjastojen ja kulttuuritalojen turvallisuutta, häiriötilanteiden hallintaa ja palveluiden saavutettavuutta vahvistetaan. Puistojen ja torien aktiivista käyttöä lisätään tiedottamalla aktiivisemmin avointen kaupunkitilojen varaus- ja vuokrausmahdollisuuksista.

Kaupunki kokeilee syksyn aikana aluetalkkaritoimintaa pilottikohteessa. Tavoite on, että huumeroskien keruu tehostuu ja parantuu kohteen kaduilla, puistoissa sekä koulujen ja päiväkotien pihoilla.

Koulutusta henkilöstölle ja lisätietoa huoltajille

Nopeita toimenpiteitä kohdistetaan myös kouluihin ja nuoriin. Koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle ja muille ammattiryhmille järjestetään päihteitä koskevia koulutuksia. Huoltajien tietoisuutta lisätään tarjoamalla huoltajailloissa ja etäinfoissa keskustelumahdollisuuksia ja tietoa päihteistä.

Nuorten erityisvastaanotoilla tarjotaan vanhemmille infotilaisuuksia päihteistä, niiden vaikutuksista mielenterveyshäiriöiden syntyyn ja suhteesta ikätasoiseen kehitykseen.

Päihteisiin liittyvää yhteistyötä poliisin ja muiden sidosryhmien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten päihdekasvatukseen panostetaan tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten parissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön.

Huumeisiin ja huumeiden käyttöön liittyvää kaupungin viestintää tehostetaan. Tavoitteena on tavoittaa keskeiset riskiryhmät päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi, käytön vähentämiseksi ja käytöstä irtautumiseksi.

”Vastaamme akuuttiin huumetilanteeseen nyt laajalla nopeiden toimenpiteiden rintamalla. Samalla kaupungin on myös katsottava askelta pidemmälle päihdeongelmiin vastaamisessa. Laadimme tulevan vuoden aikana Helsingin kaupungille uuden päihdestrategian pidemmän aikavälin toimien ja ratkaisujen tunnistamiseksi. Tärkeää on se, että helsinkiläiset voivat kokea jatkossakin kotikaupunkinsa turvalliseksi, huumeidenkäyttöä saadaan ehkäistyä ja huumeongelmien kanssa kamppailevat voivat saada tilanteeseensa apua”, Sazonov päättää.



Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.