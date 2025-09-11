Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa

26.9.2025 10:43:09 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.

Mepit äänestävät Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa © European Union 2018 - Source : EP

Haku koskee joulukuun täysistuntoa Strasbourgissa:

  • 15.-18.12.2025

Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (Strasbourgin toimittajamatkojen osalta kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.

Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään sunnuntaihin 12.10.2025 mennessä:

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.

Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.

Yhteyshenkilöt

