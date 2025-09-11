Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa
Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.
Haku koskee joulukuun täysistuntoa Strasbourgissa:
- 15.-18.12.2025
Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (Strasbourgin toimittajamatkojen osalta kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.
Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään sunnuntaihin 12.10.2025 mennessä:
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.
Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.
Roosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimistoPuh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.eu
