Bolivia kielsi lapsiavioliitot – historiallinen voitto tytöille
Bolivia on ottanut merkittävän askeleen tyttöjen ja nuorten oikeuksien turvaamisessa. Uusi laki kieltää lapsiavioliitot ja teini-ikäisten liitot ilman poikkeuksia. Se vahvistaa jokaisen tytön oikeuden lapsuuteen, koulutukseen ja väkivallattomaan elämään.
Bolivian presidentin allekirjoittama uusi laki tuli voimaan 25. syyskuuta 2025.
Uudistuksen myötä poistuvat aiemmat oikeudelliset poikkeukset, jotka sallivat avioliiton solmimisen jo 16-vuotiaana vanhempien tai tuomioistuimen luvalla. Lakimuutos tuo Bolivian linjaan YK:n suositusten kanssa ja vahvistaa tyttöjen oikeutta lapsuuteen, koulutukseen ja väkivallattomaan elämään.
”Tämä muutos on valtava askel eteenpäin Bolivian tytöille ja nuorille. Kun lain porsaanreiät poistetaan, viesti on selvä: yhdenkään tytön ei tule mennä naimisiin tai joutua asumaan kumppanin kanssa ennen 18 vuoden ikää. Kyse on heidän terveytensä ja hyvinvointinsa suojelemisesta sekä paremmista mahdollisuuksista oppia, kasvaa ja rakentaa haluamaansa tulevaisuutta,” sanoo Carmen Elena Alemán, Plan Internationalin Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluejohtaja.
Lapsiavioliitot yhä yleisiä – usein väkivallan ja pakkoraskauksien yhteydessä
Plan Internationalin ja YK:n väestörahaston (UNFPA) vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan 22 prosenttia Bolivian 15–19-vuotiaista tytöistä oli ollut avioliitossa tai epävirallisessa liitossa ainakin kerran – usein tilanteissa, joihin liittyi seksuaalista väkivaltaa ja pakkoraskauksia.
Plan Internationalin pian julkaistava State of the World’s Girls 2025 -raportti korostaa kiireellistä tarvetta puuttua ilmiöön ja paljastaa, kuinka lapsiavioliitot altistavat edelleen joka vuosi miljoonia tyttöjä ympäri maailmaa väkivallalle ja estävät heitä saamasta koulutusta ja muita mahdollisuuksia.
Yhteistyö toi muutoksen – laki on vasta ensimmäinen askel
Tähän asti Bolivian laki on sallinut poikkeukset vanhempien tai tuomioistuimen luvalla. YK:n lapsen oikeuksien komitea oli toistuvasti suositellut Bolivialle näiden poikkeusten poistamista.
Lakimuutos on seurausta vuosia kestäneestä yhteistyöstä Plan Internationalin, muiden kansalaisjärjestöjen ja lasten oikeuksiin sitoutuneiden lainsäätäjien välillä. Ne toimittivat päätöksenteon tueksi tutkimustietoa ja suosituksia, joiden avulla lain porsaanreiät saatiin pysyvästi suljettua.
“Lainsäädännön uudistaminen on merkittävä askel tyttöjen ja nuorten suojelemiseksi, mutta pelkkä laki ei lopeta lapsiavioliittoja”, Carmen Elena Alemán sanoo.
”Bolivia tarvitsee ohjelmia, jotka muuttavat haitallisia sosiaalisia ja sukupuoleen liittyviä normeja, sekä investointeja koulutukseen ja palveluihin. On varmistettava, että tytöillä on pääsy terveydenhuoltoon, oikeusjärjestelmään ja todellisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Lisäksi meidän on tuettava niitä tyttöjä, jotka ovat jo naimisissa tai elävät kumppanin kanssa – he tarvitsevat tukea oikeuksiensa toteuttamiseen ja väkivallasta vapaan elämän rakentamiseen,” Alemán painottaa.
Bolivian ohella useat Latinalaisen Amerikan ja Karibian maat ovat asettaneet 18 vuoden vähimmäisiän avioliitolle. Boliviaa ennen näin ovat tehneet muun muassa Chile, Costa Rica, Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Ecuador, Peru ja Dominikaaninen tasavalta. Plan International on ollut mukana tukemassa lakimuutosta seitsemässä näistä maista.
