Varapuhemies Paula Risikko: Vauvoissa on ilo!

Valtakunnallista Vauvan päivää vietetään tänään perjantaina 26. syyskuuta. Vuosittaisen juhlapäivän järjestää VauvaSuomi ry, jonka tavoitteena on maa, jossa jokainen ymmärtää ensimmäisten elinvuosien ja varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyden ja on valmis edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Tämän vuoden teema on ”Vauvoissa on ilo”.

Risikon mukaan Suomen tämän hetken iso haaste on vähäinen syntyvyys, joka alkoi jo 2010-luvulla, ja on koronavuosien 2020 ja 2021 pientä elpymistä lukuun ottamatta jatkunut sitä saakka.

”Maamme on joutunut alenevaan syntyvyyden kierteeseen. Suomi ei paini asian kanssa yksin, sillä melkein jokainen vauras länsimaa on saman haasteen edessä. Yhä useampi nuori aikuinen ei uskalla tai halua saada omia lapsia. Vielä useampi lykkää päätöstä hyvin myöhäiseen elämänvaiheeseen. Tällöin lapsiluku voi jäädä pienemmäksi kuin oma unelma on”, Risikko sanoo.

Syitä laskevaan syntyvyyteen on monia. Risikko korostaa, että toive vauvasta ja päätös, että vauva saa nyt tulla, on yksi suurimmista elämässä, ja se on hyvin henkilökohtainen. Siksi kenenkään ulkopuolisen on vaikea antaa neuvoja siitä, mitä kunkin pitäisi tehdä ja missä vaiheessa.

”Miten pääsisimme tilanteeseen, jossa vauvoja voisi saada ihmisille ja hedelmällisyydelle sopivaan aikaan ja muu yhteiskunta joustaisi, koska naisen hedelmällisyys ei jousta?”, Risikko pohtii.

Risikko korostaa, että ei ole yhtä keinoa vaikuttaa tilanteeseen, vaan tarvitaan monia ratkaisukeinoja. Tällaisia ovat mm. perheiden palvelujen, perhevapaiden ja taloudellisten tukimuotojen kehittäminen siten, että ne joustavasti tukevat vanhemmuutta ja perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Myös Suomen taloudelliseen tilanteeseen, työpaikkojen syntyyn ja turvallisuuteen vaikuttaminen luovat luottamusta tulevaisuuteen. Näihin kaikkiin pyrkii Orpon hallitus.

”Meidän päättäjien ja työelämän vaikuttajien tulee ottaa vastuuta lainsäädännöstä ja muista toimista, jotka viestivät, että jokainen vauva on arvokas ja tervetullut tähän maahan. On luotava olosuhteet, jossa äidit ja isät pystyvät sovittamaan opiskelun, työn ja perheen järkeväksi kokonaisuudeksi. Tärkeää myös on, että kaikessa päätöksenteossa, niin kunnissa kuin valtakunnan tasolla tehdään lapsivaikutusten arviointi”, Risikko sanoo.

Risikko muistuttaa, että kun puhutaan vauvoista, on myös nöyrästi muistettava, että vauvoja ei hankita, vaan vauva on lahja.

”Kaikki eivät löydä kumppania. Kaikki eivät voi saada omaa biologista lasta, vaikka mm. kehittyvät hedelmöityshoidot auttavat monia. Onneksi lapsi voi tulla perheeseen monin tavoin; adoption myötä, sijaislapsena, tai puolison kautta bonuslapsena”, hän sanoo.

Vauvan päivän kaikille avoin päätapahtuma järjestetään Helsingin Musiikkitalolla, ja juhla striimataan sieltä valtakunnallisesti. Päätapahtumassa kuullaan Risikon haastattelu, joka on katsottavissa myös https://vimeo.com/event/5357323