Osaamiskysely: Teknologia haastaa yrityksiä uudistumaan

Näin kertoo kauppakamareiden valtakunnallinen yritysten osaamista selvittänyt kysely. Kyselyyn vastasi yli tuhat kauppakamareiden jäsenyritystä, joista 93 sijaitsee Varsinais-Suomessa. Kysely toteutettiin elokuun puolivälissä.

Uudistuminen kasvavassa roolissa

Kaikista vastanneista yli 75 prosenttia kokee kyvyn uudistua ja kehittää uutta liiketoimintaa haastavan kilpailukykyä seuraavan viiden vuoden aikana. Turun kauppakamarin alueella Varsinais-Suomessa luku on keskimääräistä suurempi. Liki 84 prosenttia vastaajista koki haasteita yrityksen kyvyssä uudistua ja kehittää uutta liiketoimintaa.

“Tulokset korostavat yritysten tarvetta strategiselle johtamiselle ja innovaatio-osaamisen vahvistamiselle. Jatkuvasti muuttuva maailma, markkinatilanteiden muutokset ja teknologian nopea kehitys saattavat vaikuttaa yrityspäättäjien näkemyksiin uudistumiskyvyn ja uuden liiketoiminnan kehittämisen haasteista”, arvioi Turun kauppakamarin osaamisasioiden asiantuntija Satu Lindén tuloksia.

Tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyvistä väittämistä eniten erimielisiä oltiin koulutusjärjestelmän kyvystä tuottaa riittävästi tulevaisuuden osaajia. Valtakunnallisesti vastaajista yli puolet (54 %) oli joko täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä siitä, että koulutusjärjestelmä tuottaisi riittävästi tulevaisuuden osaajia. Vastaava luku Varsinais-Suomen alueen vastaajilta oli hieman toiveikkaampi, mutta silti puolet vastaajista oli eri mieltä koulutusjärjestelmän kyvystä tuottaa tarvittava määrä osaajia.

“Tulokset puoltavat entisestään yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämisen tarvetta. Muuttuvat osaamistarpeet haastavat sekä yritysten oman toiminnan uudistumista ja kehittämistä, mutta myös oppilaitosten mahdollisuuksia tuottaa yritysten muuttuviin tarpeisiin vastaavia osaajia.”

Digitalisaatio tuo työhön tuottavuutta, mutta vie myös aikaa

Yrityksiltä kysyttiin, kuinka henkilöstön osaaminen vastaa teknologian kehityksen tuomiin haasteisiin. Valtakunnallisesti täysin samaa mieltä väittämän “Henkilöstömme osaaminen vastaa hyvin teknologian kehityksen tuomiin haasteisiin” kanssa oli 16,5 prosenttia ja liki 60 prosenttia vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä. Varsinaissuomalaisten yritysten luvut olivat saman suuntaisia valtakunnallisten tulosten kanssa. Lähes 70 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja täysin samaa mieltä noin 8 prosenttia vastaajista. Sekä valtakunnallisesti että alueellisesti eri mieltä väittämän kanssa oli vain vajaa 21 prosenttia vastaajista.

“Yritysten arvio henkilöstön osaamisen vastaavuudesta teknologian kehityksen haasteisiin on ilahduttavan hyvä. Mutta vaikka suuri osa yrityksistä kokee henkilöstön osaamisen vastaavan tähän hyvin, silti reilu viidesosa yrityksistä kokee henkilöstönsä tarvitsevansa lisäkoulutusta. On myös muistettava, että teknologian kehityksen myötä osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti, ja yritysten on pysyttävä ajan tasalla”, sanoo Lindén.

“Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoälyn kehitys ovat parantaneet työn tuottavuutta ja vähentäneet hallintoon kuluvaa aikaa, mutta samalla ne ovat myös työllistäneet yrityksiä. Tämä osoittaa, että teknologian hyödyntämisessä on vielä kehittämisen varaa, jotta sen hyödyt saadaan maksimoitua.”

Yrityksiltä kysyttiin, miten digitalisaatio, automatisaatio ja tekoälyn kehitys ovat vaikuttaneet yritysten henkilöstötarpeisiin. Yli 41 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista ja jopa 48 prosenttia varsinaissuomalaisista kyselyyn vastanneista kertoo työn tuottavuuden parantuneen. Kaikista vastaajista kolmannes on sitä mieltä, että hallintoon menevä aika on vähentynyt. Varsinaissuomalaisista yrityksistä noin 23 prosenttia katsoo digitalisaation, automatisaation ja tekoälyn kehityksen vähentäneen hallintoon menevää aikaa.

Varsinaissuomalaisista vastaajista yli 30 prosenttia ja valtakunnallisestikin yli neljäsosa on sitä mieltä, että digihankkeet ovat lähinnä työllistäneet. Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 22 prosenttia on voinut vähentää suorittavaa työtä (V-S luku 18 %) ja vain hieman päälle 10 prosenttia (V-S luku 13 %) asiantuntijatyötä. Lähes neljäsosan yrityksistä mukaan muutokset eivät ole vaikuttaneet eivätkä koskettaneet heidän yritystään. Varsinaissuomalaisista yrityksistäkin lähes 24 prosenttia katsoo kyselyn mukaan, ettei digitalisaatio, automatisaatio tai tekoälyn kehitys ole vaikuttanut yrityksen henkilöstötarpeisiin.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 18.−22.8.2025, ja siihen vastasi 1035 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Varsinaissuomalaisia Turun kauppakamarin jäsenistön vastaajia oli 93. Turun kauppakamarin jäsenistö kattaa Turun, Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen seudut.