Asiantunteva tietokirja taustoittaa Lähi-idän voimasuhteita ja muutosta
Muun maailman tavoin Lähi-itä on siirtymässä moninapaisempaan maailmanjärjestykseen, jossa perinteiset liittolaisuudet ja valtakeskukset ovat murroksessa. Alueen autoritaariset hallinnot, öljyvarat ja asevarustelu kohtaavat nuorten sukupolvien ja kansalaisliikkeiden paineen. Keskiössä on Israelin ja Palestiinan välinen konflikti, jonka luoma epävakaus loiskuu myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä arvoihin asti.
Susanne Dahlgren & Mikko Lohikoski
MUUTTUVA LÄHI-ITÄ
Maailmanjärjestyksen murtuessa
Ilmestyy 14.10.2025
Kahden kokeneen Lähi-idän asiantuntijan, Susanne Dahlgrenin ja Mikko Lohikosken, ajankohtainen tietokirja tarjoaa syväluotaavan analyysin alueen konfliktien taustoista ja yhteiskunnallisista valtasuhteista sekä informoituja näkökulmia tulevaisuuteen. Kirja on järeä tausta alueen tilanteesta käytävälle faktapohjaiselle keskustelulle.
Muuttuva Lähi-itä avaa selkeästi ja kiihkottomasti koko Israelin ja Palestiinan konfliktin historialliset juuret, nykyiset jakolinjat ja kansainvälisen yhteisön roolin – sekä mahdollisuudet ja esteet poliittiselle ratkaisulle. Gazan sota on palauttanut Palestiinan kysymyksen kansainvälisen politiikan polttopisteeksi ja paljastanut samalla länsimaiden asenteiden kaksoisstandardit. Israel on tehnyt tärkeitä sopimuksia monien perinteisesti palestiinalaisia tukeneiden arabimaiden kanssa, mikä sekoittaa pakkaa entisestään.
Lähi-idän talouden moottori on ollut öljy. Näköpiirissä on kuitenkin jo tulevaisuus, jolloin öljydollarit lakkaavat virtaamasta Saudi-Arabiaan ja sen lähinaapureihin. Maissa panostetaan jo uuteen teknologiaan ja vihreään siirtymään. Kyseenalaista on, seuraako edistyksellisiä hankkeita kuitenkaan demokratisoituminen.
Kesällä 2025 Israel ja Yhdysvallat tekivät massiivisen sotilaallisen iskun Iranin ydinohjelmaa vastaan. Toisin kuin Israelilla, Iranilla ei ole ydinasetta, ja iskujen jälkeen monet maassa kysyvät, kannattaisiko olla. Maan pappishallintoon on lähivuosina kohdistunut voimakkaita vaatimuksia demokratiasta ja ihmisoikeuksista, ja keskeisessä asemassa näissä ovat olleet nuoret naiset.
Muuttuva Lähi-itä pureutuu myös BRICS-maiden kasvavaan rooliin Lähi-idässä, Syyrian tragediaan, Jemenin huthien kaltaisiin uusiin toimijoihin ja esimerkiksi EU:n etelänaapuripolitiikkaan.
Jotta voimme ymmärtää Lähi-idässä käynnissä olevaa murrosta, on tunnettava historiaa ja osapuolten motiiveja. Näillä kehityskuluilla on suora vaikutus omiin kysymyksiimme pakolaisuudesta, turvallisuudesta, energiasta, kaupasta ja arvoista, joita kannatamme.
Dos. Susanne Dahlgren on Lähi-idän ja islamintutkija. Hän toimii Suomen Lähi-idän instituutin johtajana Beirutissa.
VTM, kanslianeuvos Mikko Lohikoski on Lähi-idän asiantuntija, jolla on alueesta ja sen vaikuttajista puolen vuosisadan kokemus. Lohikoski on toiminut yhteistyössä muun muassa YK:n kanssa.
