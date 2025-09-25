SDP:n Juha Viitala: Hallituksen tulee varmistaa, että Alfa-PVP ongelma ei leviä laajemmin Suomessa

"Huumeongelmat eivät ole enää vain suurten kaupunkien haaste. Myös pienemmät paikkakunnat ovat vaarassa. Hallituksen on tunnistettava tämä kehitys ja ryhdyttävä toimiin ennen kuin ongelma kasvaa hallitsemattomaksi", Viitala sanoo.

Viitala viittaa erityisesti Satakunnan alueella tehtyihin havaintoihin, joissa esimerkiksi Huittisissa todettiin jätevesitutkimuksessa koko Suomen kuudenneksi suurin määrä Alfa-PVP:n jäämiä. Huittisten jätevedenpuhdistamo käsittelee myös Sastamalan ja Punkalaitumen jätevesiä, mikä viittaa laajempaan alueelliseen huolenaiheeseen.

"Pienissä kunnissa huumeiden leviäminen voi tapahtua nopeasti ja jäädä helposti piiloon harvaan asutuilla alueilla. Yhden myyjän ilmaantuminen voi riittää käynnistämään ongelman. Siksi ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää", Viitala korostaa.

Viitalan mukaan myös pienemmille paikkakunnille on kohdistettava resursseja, tietoa ja tukea. Hän painottaa, että huumeongelmien vaikutukset voivat pienissä yhteisöissä olla erityisen näkyviä ja raskaita.

"Tarvitaan kohdennettuja toimia, tiedotusta ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Hallituksen on varmistettava, että kasvava Alfa-PVP ongelma ei pääse leviämään laajemmin Suomessa", Viitala jatkaa.