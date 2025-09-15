Kokkola mukana energiansäästöviikolla – nuorille järjestetään Kestävä huominen -teemapäivä
Kokkolan kaupunki osallistuu valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon 6.–12.10.2025. Viikon teemana on tänä vuonna “Hallitse energiasi!”.
Kaupunki järjestää keskiviikkona 8.10. Isokylän koululla Kestävä huominen -teemapäivän, joka kokoaa yhteen noin 250 yläkoulun oppilasta tutustumaan kestävyyden eri näkökulmiin. Tapahtumassa oppilaat pääsevät kiertämään eri toimijoiden esittelypisteillä, osallistumaan työpajoihin ja kuulemaan ajankohtaisia luentoja.
Yksi päivän luennoista keskittyy energiaan, ja sen aiheina ovat mm.
- Mistä energiaa saadaan ja mihin sitä arjessa kuluu
- Miksi energiansäästö on tärkeää
- Miten pienillä teoilla voi säästää sekä energiaa, rahaa että ympäristöä
Luento tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiankäyttöön ja hauskassa kisassa testataan, kuka tunnistaa kodin suurimmat energiankuluttajat.
Kaupunki toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteitä ja kannustaa myös muita energiansäästöön
Kokkolan kaupunki jakaa energiansäästöviikolla aktiivisesti vinkkejä ja kannustaa kaikkia tekemään pieniä tekoja energiankulutuksen hillitsemiseksi. Myös kaupungin omassa toiminnassa säästetään energiaa. Säästötoimia ovat mm.
- Kiinteistöissä tehdään energiatehokkuutta parantavia säätöjä, korjauksia ja uudistuksia.
- Öljylämmityksestä luopuminen ja pellettilämmitykseen siirtyminen viidessä kohteessa.
- Käynnissä oleva 50/50-energiansäästökampanja Öjan koululla ja Hakalahden päiväkodissa on jo tuottanut hyviä tuloksia
”Haluamme näyttää esimerkkiä ja innostaa kaikkia kokkolalaisia mukaan. Pienet arjen energiateot säästävät ympäristöä ja kukkaroa – ja yhdessä ne muodostavat suuren vaikutuksen”, kertoo kaupungin ilmastoasiantuntija Jenni Silvola.
Valtakunnallinen energiansäästöviikko
Energiatehokkuussopimukseen sitoutunut Kokkolan kaupunki haluaa olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta. Valtakunnallinen energiansäästöviikko nostaa esille käytännön keinoja energiankäytön vähentämiseksi ja älykkäämmän energiankäytön lisäämiseksi.
Energiansäästöviikko on erinomainen ajankohta startata energiaopetus alakoulussa. Kokkolan kouluja kannustetaan osallistumaan energiansäästöviikkoon hyödyntämällä Motivan valmiita materiaaleja. Kaikkien energiansäästöviikkoon osallistuneiden luokkien kesken arvotaan pieni palkinto.
Yhteyshenkilöt
Median edustajat ovat tervetulleita Kestävä huominen -teemapäivään Isokylän koululla ke 8.10. Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset:
Jenni SilvolaIlmastoasiantuntijaPuh:044 7809 306jenni.silvola@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
Karleby deltar i den riksomfattande Hållbarhetsveckan15.9.2025 10:05:00 EEST | Pressmeddelande
Hållbarhetsveckan firas 22–28.9 i Finland. Under veckan vill lyfter man fram teman som anknyter till hållbar utveckling, allt från lösningar i vardagen till framtida mål. Karleby stad deltar i Hållbarhetsveckan och deltar också i den globala flaggningskampanjen som ordnas samma vecka för att visa att staden förbinder sig till FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG’s).
Kokkola osallistuu valtakunnalliseen Kestävän kehityksen viikkoon15.9.2025 10:05:00 EEST | Tiedote
Kestävän kehityksen viikkoa vietetään Suomessa 22.-28.9. Viikon aikana nostetaan esiin kestävän kehityksen teemoja arjen ratkaisuista aina tulevaisuuden tavoitteisiin saakka. Kokkolan kaupunki osallistuu Kestävän kehityksen viikkoon ja on mukana myös samalla viikolla järjestettävässä maailmanlaajuisessa liputuskampanjassa näyttääkseen sitoutumisensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG’s).
Kokkola-palkinnot kirjailija Päivi Lukkarilalle ja elävän musiikin yhdistys Kokemukselle12.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt myöntää Kokkola-palkinnot vuonna 2025 kokkolalaissyntyiselle kirjailija Päivi Lukkarilalle ja Kokkolan elävän musiikin yhdistys Kokemukselle.
Karleby stads förtjänstmedaljer 202512.9.2025 14:00:00 EEST | Pressmeddelande
Pressmeddelande, får publiceras 12.9.2025 kl. 14 Förtjänstmedaljer tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för sin hemstad. Medaljerna överräcks på stadens premieringsfest den 12 september 2025 kl. 14.00 vid Karleby stadshus.
Kokkolan kaupungin kunniamitalien saajat vuonna 202512.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Mediatiedote, julkaisuvapaa 12.9.2025 klo 14 Kokkolan kaupungin kunniamitalit luovutetaan kotikaupunkiaan ansiokkaasti palvelleille henkilöille kaupungintalolla perjantaina 12.9. klo 14.00 järjestettävässä juhlatilaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme