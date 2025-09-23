Kainuun ELY-keskus

Hietavaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta on annettu perusteltu päätelmä

26.9.2025 11:59:55 EEST | Kainuun ELY-keskus | Tiedote

wpd Suomi Oy suunnittelee Puolangan Hietavaaralle tuulivoimapuistoa. Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Hietavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen painottaa luonnonsuojeluarvoja ja suojeltujen lajien elinympäristöjen turvaamista sekä yhteisvaikutuksia muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa.

Tuuliturbiini harmaata pilvistä taivasta vasten.
wpd Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Puolangan Hietavaaran alueelle. Kuva: Kainuun ELY-keskus

Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hanke sijoittuu Puolangan kunnan Hietavaaran alueelle, noin 25 km Puolangan keskustasta kaakkoon, Ristijärven ja Paltamon kuntien rajoille. Hankkeen eteläisin alue sijoittuu Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan Varsavaara tv-9 tuulivoima-alueelle. 

Tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon joko Fingrid Oyj:n Seitenoikean sähköaseman kautta tai Turkkiselän läheisyyteen suunnitteilla olevan sähköaseman kautta. 

YVA-menettelyssä on arvioitu seuraavat vaihtoehdot: 

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa. 
  • VE2 2: Rakennetaan enintään 13 tuulivoimalaa. 

Sähkönsiirron osalta on arvioitu seuraavia Seitenoikea-Nuojuankangas 220 kV-linjan viereen sijoittuvia vaihtoehtoja: 

  • SVE 1A: Voimajohto Seitenoikean sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon pohjoispuolella (29 km). 
  • SVE 1B: Voimajohto Seitenoikean sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon eteläpuolella (29 km). 
  • SVE 2: Voimajohto Turkkiselän sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon pohjoispuolella (21 km). 

Hankkeen YVA-menettely on toteutettu yhteismenettelynä kaavoituksen kanssa, jota on ohjannut Puolangan kunta. YVA-selostus on ollut nähtävillä 27.5.–25.7.2025. Yhteysviranomainen vastaanotti selostuksesta yhteensä 23 lausuntoa ja 24 mielipidettä, jotka on huomioitu perustellussa päätelmässä. YVA-menettelyssä keskitytään hankkeen merkittäviin yhteisvaikutuksiin.

Luontoarvot ja tuulivoiman yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen kiinnitti erityisesti huomiota hankealueella, sen lähialueilla sekä sähkönsiirtolinjojen läheisyydessä sijaitseviin Natura- ja luonnonsuojelualueisiin, jotka muodostavat alueella luonnon kannalta tärkeän ekologisen verkoston. Hankealueella esiintyy myös useita suojeltuja eläinlajeja, joiden elinympäristöt täytyy huomioida ja turvata lajien menestyminen myös jatkossa. 

Hietavaaran tuulivoimahankkeen läheisyydessä on sekä toteutuneita ja suunnittelussa olevia tuulivoimahankkeita, joiden yhteisvaikutukset tulee huomioida. Yhteisvaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin mm. ekologisiin yhteyksiin, ihmisten viihtyvyyteen, maisemaan ja eläinten elinympäristöön. Yhteisvaikutuksissa voivat korostua myös melu- ja välkevaikutukset. 

YVA-menettelyn jälkeen hankkeen suunnittelu ja vaikutusarviointien täydentäminen jatkuu yleiskaava- ja lupaprosesseissa.   

Yhteyshenkilöt

Puolangan kunta
rakennustarkastaja Kalevi Huovinen
p. 040 546 2018, kalevi.huovinen@puolanka.fi

YVA-yhteysviranomainen
Kainuun ELY-keskus
ympäristöasiantuntija Mari Isojärvi
p. 029 502 3810, mari.isojarvi@ely-keskus.fi

YVA-konsultti
FCG Rakennettu Ympäristö Oy
YVA-menettely Liisa Karhu
p. 040 083 5726, liisa.karhu@fcg.fi

Hankkeesta vastaava
wpd Suomi Oy
Samuel Peltoniemi
p. 040 775 0698, s.peltoniemi@wpd.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

