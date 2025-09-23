Hietavaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta on annettu perusteltu päätelmä

Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hanke sijoittuu Puolangan kunnan Hietavaaran alueelle, noin 25 km Puolangan keskustasta kaakkoon, Ristijärven ja Paltamon kuntien rajoille. Hankkeen eteläisin alue sijoittuu Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan Varsavaara tv-9 tuulivoima-alueelle.

Tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon joko Fingrid Oyj:n Seitenoikean sähköaseman kautta tai Turkkiselän läheisyyteen suunnitteilla olevan sähköaseman kautta.

YVA-menettelyssä on arvioitu seuraavat vaihtoehdot:

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa.

VE2 2: Rakennetaan enintään 13 tuulivoimalaa.





Sähkönsiirron osalta on arvioitu seuraavia Seitenoikea-Nuojuankangas 220 kV-linjan viereen sijoittuvia vaihtoehtoja:

SVE 1A: Voimajohto Seitenoikean sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon pohjoispuolella (29 km).

SVE 1B: Voimajohto Seitenoikean sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon eteläpuolella (29 km).

SVE 2: Voimajohto Turkkiselän sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon pohjoispuolella (21 km).





Hankkeen YVA-menettely on toteutettu yhteismenettelynä kaavoituksen kanssa, jota on ohjannut Puolangan kunta. YVA-selostus on ollut nähtävillä 27.5.–25.7.2025. Yhteysviranomainen vastaanotti selostuksesta yhteensä 23 lausuntoa ja 24 mielipidettä, jotka on huomioitu perustellussa päätelmässä. YVA-menettelyssä keskitytään hankkeen merkittäviin yhteisvaikutuksiin.

Luontoarvot ja tuulivoiman yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen kiinnitti erityisesti huomiota hankealueella, sen lähialueilla sekä sähkönsiirtolinjojen läheisyydessä sijaitseviin Natura- ja luonnonsuojelualueisiin, jotka muodostavat alueella luonnon kannalta tärkeän ekologisen verkoston. Hankealueella esiintyy myös useita suojeltuja eläinlajeja, joiden elinympäristöt täytyy huomioida ja turvata lajien menestyminen myös jatkossa.

Hietavaaran tuulivoimahankkeen läheisyydessä on sekä toteutuneita ja suunnittelussa olevia tuulivoimahankkeita, joiden yhteisvaikutukset tulee huomioida. Yhteisvaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin mm. ekologisiin yhteyksiin, ihmisten viihtyvyyteen, maisemaan ja eläinten elinympäristöön. Yhteisvaikutuksissa voivat korostua myös melu- ja välkevaikutukset.

YVA-menettelyn jälkeen hankkeen suunnittelu ja vaikutusarviointien täydentäminen jatkuu yleiskaava- ja lupaprosesseissa.