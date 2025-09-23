Hietavaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta on annettu perusteltu päätelmä
wpd Suomi Oy suunnittelee Puolangan Hietavaaralle tuulivoimapuistoa. Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Hietavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen painottaa luonnonsuojeluarvoja ja suojeltujen lajien elinympäristöjen turvaamista sekä yhteisvaikutuksia muiden lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa.
Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hanke sijoittuu Puolangan kunnan Hietavaaran alueelle, noin 25 km Puolangan keskustasta kaakkoon, Ristijärven ja Paltamon kuntien rajoille. Hankkeen eteläisin alue sijoittuu Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan Varsavaara tv-9 tuulivoima-alueelle.
Tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon joko Fingrid Oyj:n Seitenoikean sähköaseman kautta tai Turkkiselän läheisyyteen suunnitteilla olevan sähköaseman kautta.
YVA-menettelyssä on arvioitu seuraavat vaihtoehdot:
- VE0: Hanketta ei toteuteta.
- VE1: Rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa.
- VE2 2: Rakennetaan enintään 13 tuulivoimalaa.
Sähkönsiirron osalta on arvioitu seuraavia Seitenoikea-Nuojuankangas 220 kV-linjan viereen sijoittuvia vaihtoehtoja:
- SVE 1A: Voimajohto Seitenoikean sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon pohjoispuolella (29 km).
- SVE 1B: Voimajohto Seitenoikean sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon eteläpuolella (29 km).
- SVE 2: Voimajohto Turkkiselän sähköasemalle nykyisen 220 kV johdon pohjoispuolella (21 km).
Hankkeen YVA-menettely on toteutettu yhteismenettelynä kaavoituksen kanssa, jota on ohjannut Puolangan kunta. YVA-selostus on ollut nähtävillä 27.5.–25.7.2025. Yhteysviranomainen vastaanotti selostuksesta yhteensä 23 lausuntoa ja 24 mielipidettä, jotka on huomioitu perustellussa päätelmässä. YVA-menettelyssä keskitytään hankkeen merkittäviin yhteisvaikutuksiin.
Luontoarvot ja tuulivoiman yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen kiinnitti erityisesti huomiota hankealueella, sen lähialueilla sekä sähkönsiirtolinjojen läheisyydessä sijaitseviin Natura- ja luonnonsuojelualueisiin, jotka muodostavat alueella luonnon kannalta tärkeän ekologisen verkoston. Hankealueella esiintyy myös useita suojeltuja eläinlajeja, joiden elinympäristöt täytyy huomioida ja turvata lajien menestyminen myös jatkossa.
Hietavaaran tuulivoimahankkeen läheisyydessä on sekä toteutuneita ja suunnittelussa olevia tuulivoimahankkeita, joiden yhteisvaikutukset tulee huomioida. Yhteisvaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin mm. ekologisiin yhteyksiin, ihmisten viihtyvyyteen, maisemaan ja eläinten elinympäristöön. Yhteisvaikutuksissa voivat korostua myös melu- ja välkevaikutukset.
YVA-menettelyn jälkeen hankkeen suunnittelu ja vaikutusarviointien täydentäminen jatkuu yleiskaava- ja lupaprosesseissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Puolangan kunta
rakennustarkastaja Kalevi Huovinen
p. 040 546 2018, kalevi.huovinen@puolanka.fi
YVA-yhteysviranomainen
Kainuun ELY-keskus
ympäristöasiantuntija Mari Isojärvi
p. 029 502 3810, mari.isojarvi@ely-keskus.fi
YVA-konsultti
FCG Rakennettu Ympäristö Oy
YVA-menettely Liisa Karhu
p. 040 083 5726, liisa.karhu@fcg.fi
Hankkeesta vastaava
wpd Suomi Oy
Samuel Peltoniemi
p. 040 775 0698, s.peltoniemi@wpd.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kainuun ELY-keskus
Työttömyys laski Kainuussa ainoana ELY-keskusalueena23.9.2025 08:01:00 EEST | Tiedote
Kainuussa oli elokuun lopussa vajaat 2 800 työtöntä työnhakijaa. Alueen työttömyys laski ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen. Työttömyys pieneni myös yhtä vaille kaikissa Kainuun kunnissa. Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin silti edelleen selvästi vuoden takaista vähemmän.
Kainuun ELY-keskus antoi lausuntonsa Palvelinkeskus Kajaani-Otanmäki YVA-hankkeen arviointiohjelmasta22.9.2025 09:13:14 EEST | Tiedote
Tuike Finland Oy suunnittelee palvelinkeskuksen rakentamista Kajaanin Otanmäkeen. Suunnitelman mukaan hankealueelle rakennetaan kahdeksan palvelinkeskusrakennusta ja niille tarvittavat tukitoiminnot. Julkisuudessa hanketta on kutsuttu Googlen datakeskukseksi. Hankealue sijoittuu Otanmäessä Kokkolantien eteläpuolelle ja Otanmäen taajaman itäpuolelle. Alue rajoittuu eteläosissa rautatiehen.
Pk-yritysbarometri: Kainuun yritysten työllisyys-, liikevaihto- ja kannattavuusennusteet positiivisia11.9.2025 09:01:44 EEST | Tiedote
Pk-yritysbarometri 2/2025 on julkaistu. Kainuun pk-yrityksillä on luottamusta tulevaan - työllisyyden, liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan kehittyvän myönteisesti.
Elementis Minerals Sotkamon tehtaan ja kaivoksen YVA-selostus on nähtävillä3.9.2025 13:04:54 EEST | Tiedote
Elementis Minerals B.V. Branch Finland on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle Sotkamon tehdas- ja kaivosalueen kaivannaisjätteiden ja vesienhallinta -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
ELY-keskus vauhditti Kainuun kehitystä ja elinvoimaa29.8.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
Rahoituskatsaus tammi-kesäkuu 2025: ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet Kainuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla rahoitusta myönnettiin yli 11 miljoonaa euroa yhteensä 72 hankkeelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme