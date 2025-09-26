Lohjan kaupunki

Lohjan matkailu kasvoi jälleen kesäkaudella

26.9.2025 11:47:32 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Lohjan alueen matkailu jatkoi kasvuaan kuluneella kesämatkailukaudella.

Kuva Lohjan keskustasta ja Pyhän Laurin kirkosta
Kuva Lohjan keskustasta ja Pyhän Laurin kirkosta Jarkko Koskenmäki Visit Lohja

Elokuussa yöpymiset nousivat 3,7 %, sisältäen sekä rekisteröidyt majoitusliikkeet että AirBnB- ja Vrbo-majoitukset. Koko kesäkauden (touko–elokuu) tarkastelussa majoituksen kasvu oli 6,1 %, mikä lukuina noin 79 000 yöpymistä Lohjan alueella. Majoitusmyynnissä mitattuna kasvu oli tällä ajanjaksolla 13% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Rekisteröidyissä majoitusliikkeissä – hotelleissa, motelleissa, matkustajakodeissa, retkeilymajoissa, lomakylissä ja leirintäalueilla – yöpymiset kasvoivat Suomessa kokonaisuudessaan 2,1 % samalla ajanjaksolla. Lohjan vastaava vertailuluku oli 1 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tämä kuvastaa osaltaan Lohjan runsasta majoitustarjontaa erityisesti AirBnB:n kautta, jonka huomioiminen tilastoissa taas nostaa kasvulukemat valtakunnallista tasoa korkeammiksi.

Matkailijoiden keskimääräinen viipymä Lohjalla oli 2,0 yötä, mikä on hieman pidempi kuin koko maan keskiarvo (1,8 yötä). Viipymää nostavat tilastollisesti erityisesti Kolmen Kampuksen urheiluopiston pitkät urheiluleirit.

Keskimääräinen huonehinta nousi 2,1 %, mutta tulo huonetta kohden laski 1,8 %. Lohjan alueen keskihinta, 92 euroa, on hieman maltillinen.

Matkapuhelindataan perustuvat tilastot osoittavat, että kotimaiset vierailijat lisääntyivät 27 % edelliseen kesään verrattuna. Touko–elokuun aikana Lohjalla vieraili yhteensä 2,3 miljoonaa muualta Suomesta saapunutta matkailijaa. Tilastosta on rajattu pois samalta seutukunnalta saapuneet kävijät.

Vierailijoiden lähtöalueissa kärkisijoille nousivat odotetusti Helsinki, Vihti, Espoo ja Salo, mikä peilaa hyvin Lohjan strategisia tavoitteita lähimatkailun kehittämisessä. Myös Vantaa ja Turku ovat merkittäviä lähimatkailun markkina-alueita Lohjalle, ja erityisesti Turusta suuntautunut matkailu kasvoi prosentuaalisesti eniten lähes 100%.

"Lohjan matkailun vahva kehitys osoittaa, että alueemme monipuolinen tarjonta ja strateginen panostus lähimatkailuun tuottavat tulosta. Erityisen ilahduttavaa on, että sekä yöpymiset että päiväkävijät ovat lisääntyneet. Tämä antaa meille hyvän pohjan jatkaa matkailun kehittämistä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa," toteaa Lohjan kaupungin matkailupäällikkö Jarkko Koskenmäki.

matkailulohjan matkailumatkailutilasto

Rönnipeikko Lohjan Liessaaren sillalla
Rönnipeikko Lohjan Liessaaren sillalla
Jesse Kainulainen Visit Lohja
Kuva Lohjan keskustasta ja Pyhän Laurin kirkosta
Kuva Lohjan keskustasta ja Pyhän Laurin kirkosta
Jarkko Koskenmäki Visit Lohja
Lohjan Pyhän Laurin kirkko Lohjan keskustassa
Lohjan Pyhän Laurin kirkko Lohjan keskustassa
Jarkko Koskenmäki Visit Lohja
Kuva FBTL festivaalilta Lohjalla
Kuva FBTL festivaalilta Lohjalla
Jesse Kainulainen Visit Lohja
