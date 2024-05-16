Ainutlaatuinen työsuhde-etu: Puutarhakerho houkuttelee työntekijöitä toimistolle ja vahvistaa työhyvinvointia

Aallonharjan Puutarhakerhossa laitetaan kädet multaan ja nähdään pieniä kasvun ihmeitä, kun puutarhuri Lea Rauta perustaa hyötypuutarhan kiinteistön takapihalle. Jo viidettä kertaa peräkkäin järjestetty Puutarhakerho on houkutellut tänäkin vuonna mukaan vaihtelevasti noin nelisenkymmentä osallistujaa. Puutarhakerho kokoontuu sadonkorjuun merkeissä viimeisiä kertoja tällä kaudella tiistaina 7.10.

Vastaavaa etua ei ole tarjolla muualla. Aallonharjalle kerho on yksi keino lisätä kiinteistössä työskentelevien hyvinvointia.

– Puutarhakerho on ainutlaatuinen osa Aallonharjan muutenkin laajaa palveluvalikoimaa. Työelämä etä-, lähi- ja hybriditöineen on suuren muutoksen keskellä, ja viihtyisän ja toimivan työympäristön lisäksi ihmiset kaipaavat mahdollisuutta kohdata toisiaan ja hengähtää arjen keskellä. Haluamme olla tukemassa ja mahdollistamassa vuokralaisillemme palveluja, jotka ovat houkuttelevia ja samalla edistävät ihmisten hyvinvointia, sanoo Aallonharjan Asset Manager Hannu Tammia.





Puutarhakerhossa opitaan tekemällä

Puutarhakerho on osallistujille maksuton. Kuukausittaiset kerhotapaamiset alkavat toukokuussa alkuluennolla sekä istutustalkoilla ja päättyvät lokakuussa sadonkorjuuseen. Puutarhatöiden tekemisen lisäksi kerhossa tutkitaan kasvua, puhutaan mullasta sekä opitaan luonnonmukaisesta tuholaistorjunnasta ja jaetaan parhaita satoa hyödyntäviä reseptejä.

– Kerhon teemat noudattelevat kasvukauden tapahtumia, eli en lyö etukäteen lukkoon yksittäisten kertojen tarkkaa sisältöä. Puutarhakerhossa tekeminen on juurevaa ja hyvää tekevää perusasioiden äärellä olemista, Rauta kertoo.





Puutarha tuo vaihtelua työpäivään



Aallonharjan toimistotiloissa työskentelevä Ari Toivonen on osallistunut Puutarhakerhoon jo kolmena vuonna. Hän hakee kerhosta inspiraatiota sekä ammattilaisen neuvoja oman pihan hoitamiseen.

– Puutarhakerho on ollut kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus. Kiinteistön oma puutarha on mukava lisä työssäkäyntiin. Esimerkiksi tauoilla voi käydä vilkaisemassa miltä puutarhassa näyttää ja kerran kuussa saa hyviä vinkkejä. Lean neuvojen avulla onkin tullut onnistumisia myös omalla pihalla, Toivonen sanoo.



Lisätiedot:



Asset Manager Hannu Tammia, Aallonharja/Areim, puh. 040 738 63 33, hannu.tammia@areim.se



Puutarhuri Lea Rauta, Pihailo Oy, puh. 040 8223368, lea@pihailo.fi



