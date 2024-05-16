Ainutlaatuinen työsuhde-etu: Puutarhakerho houkuttelee työntekijöitä toimistolle ja vahvistaa työhyvinvointia

30.9.2025

Espoolaisessa Areimin toimitilakiinteistö Aallonharjassa työskentelevillä toimistotyöntekijöillä on ainutlaatuinen mahdollisuus rentoutua ja tutustua uusiin ihmisiin kiinteistön omassa Puutarhakerhossa. Kerho on osallistujilleen hyvää vastapainoa työnteolle. Se myös vastaa ajan haasteeseen houkutella työntekijöitä toimistoille ja luoda työhyvinvointia.

Aallonharjan Puutarhakerhossa laitetaan kädet multaan ja nähdään pieniä kasvun ihmeitä, kun puutarhuri Lea Rauta perustaa hyötypuutarhan kiinteistön takapihalle. Jo viidettä kertaa peräkkäin järjestetty Puutarhakerho on houkutellut tänäkin vuonna mukaan vaihtelevasti noin nelisenkymmentä osallistujaa. Puutarhakerho kokoontuu sadonkorjuun merkeissä viimeisiä kertoja tällä kaudella tiistaina 7.10.

Vastaavaa etua ei ole tarjolla muualla. Aallonharjalle kerho on yksi keino lisätä kiinteistössä työskentelevien hyvinvointia. 

– Puutarhakerho on ainutlaatuinen osa Aallonharjan muutenkin laajaa palveluvalikoimaa. Työelämä etä-, lähi- ja hybriditöineen on suuren muutoksen keskellä, ja viihtyisän ja toimivan työympäristön lisäksi ihmiset kaipaavat mahdollisuutta kohdata toisiaan ja hengähtää arjen keskellä. Haluamme olla tukemassa ja mahdollistamassa vuokralaisillemme palveluja, jotka ovat houkuttelevia ja samalla edistävät ihmisten hyvinvointia, sanoo Aallonharjan Asset Manager Hannu Tammia.

Puutarhakerhossa opitaan tekemällä

Puutarhakerho on osallistujille maksuton. Kuukausittaiset kerhotapaamiset alkavat toukokuussa alkuluennolla sekä istutustalkoilla ja päättyvät lokakuussa sadonkorjuuseen. Puutarhatöiden tekemisen lisäksi kerhossa tutkitaan kasvua, puhutaan mullasta sekä opitaan luonnonmukaisesta tuholaistorjunnasta ja jaetaan parhaita satoa hyödyntäviä reseptejä. 

– Kerhon teemat noudattelevat kasvukauden tapahtumia, eli en lyö etukäteen lukkoon yksittäisten kertojen tarkkaa sisältöä. Puutarhakerhossa tekeminen on juurevaa ja hyvää tekevää perusasioiden äärellä olemista, Rauta kertoo.

Puutarha tuo vaihtelua työpäivään

Aallonharjan toimistotiloissa työskentelevä Ari Toivonen on osallistunut Puutarhakerhoon jo kolmena vuonna. Hän hakee kerhosta inspiraatiota sekä ammattilaisen neuvoja oman pihan hoitamiseen.

– Puutarhakerho on ollut kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus. Kiinteistön oma puutarha on mukava lisä työssäkäyntiin. Esimerkiksi tauoilla voi käydä vilkaisemassa miltä puutarhassa näyttää ja kerran kuussa saa hyviä vinkkejä. Lean neuvojen avulla onkin tullut onnistumisia myös omalla pihalla, Toivonen sanoo.

Lisätiedot:

Asset Manager Hannu Tammia, Aallonharja/Areim, puh. 040 738 63 33, hannu.tammia@areim.se

Puutarhuri Lea Rauta, Pihailo Oy, puh. 040 8223368, lea@pihailo.fi

Areim on yksi Pohjoismaiden johtavista itsenäisistä kiinteistösijoittajista ja -kehittäjistä, jonka kohteita pääkaupunkiseudulla ovat muun muassa Aallonharja, Kravattitehdas, Vallila Corner, Akseli & Elina, Gloria, Hämeentie 31, Haiku ja Erottaja 15. 

Toimintamme lähtökohta ovat kiinteistöt, mutta olemme paljon enemmän – haluamme jättää jotain parempaa tuleville sukupolville. Siinä missä muut näkevät haasteita, Areim pyrkii näkemään mahdollisuuksia. Yhteistä Areimin kohteille on se, että niissä on ollut haasteensa ja yhtiö on lisännyt niiden arvoa esimerkiksi modernisoinnin avulla.Yhdistämällä nykypäivän tarpeet ja huomisen vaatimukset Areim kehittää parempaa huomista.

Kuvat

Puutarhakerhon satoa Espoolaisen Aallonharjan toimitilakiinteistön ulkopuutarhassa.
Areimin Aallonharjan Puutarhakerhossa laitetaan kädet multaan ja nähdään pieniä kasvun ihmeitä.
puutarhuri Lea Rauta
Lataa
Espoolaisen Aallonharjan toimitilakiinteistön ulkopuutarhan istutuslaatikoita täynnä vehreää satoa.
Aallonharjan Puutarhakerhossa puutarha on perustettu istutuslaatikoihin kiinteistön vehreälle ulkoterasille.
Lea Rauta
Lataa
Aallonharjan toimitilakiineistön ulkopuutarhassa kypsyviä punaisia pikkutomaatteja.
Espoolaisen Aallonharjan Puutarhakerhossa nautitaan runsaasta sadosta keväästä syksyyn ulottuvalla kasvukaudella.
Lea Rauta
Lataa

