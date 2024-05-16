Ainutlaatuinen työsuhde-etu: Puutarhakerho houkuttelee työntekijöitä toimistolle ja vahvistaa työhyvinvointia
Espoolaisessa Areimin toimitilakiinteistö Aallonharjassa työskentelevillä toimistotyöntekijöillä on ainutlaatuinen mahdollisuus rentoutua ja tutustua uusiin ihmisiin kiinteistön omassa Puutarhakerhossa. Kerho on osallistujilleen hyvää vastapainoa työnteolle. Se myös vastaa ajan haasteeseen houkutella työntekijöitä toimistoille ja luoda työhyvinvointia.
Aallonharjan Puutarhakerhossa laitetaan kädet multaan ja nähdään pieniä kasvun ihmeitä, kun puutarhuri Lea Rauta perustaa hyötypuutarhan kiinteistön takapihalle. Jo viidettä kertaa peräkkäin järjestetty Puutarhakerho on houkutellut tänäkin vuonna mukaan vaihtelevasti noin nelisenkymmentä osallistujaa. Puutarhakerho kokoontuu sadonkorjuun merkeissä viimeisiä kertoja tällä kaudella tiistaina 7.10.
Vastaavaa etua ei ole tarjolla muualla. Aallonharjalle kerho on yksi keino lisätä kiinteistössä työskentelevien hyvinvointia.
– Puutarhakerho on ainutlaatuinen osa Aallonharjan muutenkin laajaa palveluvalikoimaa. Työelämä etä-, lähi- ja hybriditöineen on suuren muutoksen keskellä, ja viihtyisän ja toimivan työympäristön lisäksi ihmiset kaipaavat mahdollisuutta kohdata toisiaan ja hengähtää arjen keskellä. Haluamme olla tukemassa ja mahdollistamassa vuokralaisillemme palveluja, jotka ovat houkuttelevia ja samalla edistävät ihmisten hyvinvointia, sanoo Aallonharjan Asset Manager Hannu Tammia.
Puutarhakerhossa opitaan tekemällä
Puutarhakerho on osallistujille maksuton. Kuukausittaiset kerhotapaamiset alkavat toukokuussa alkuluennolla sekä istutustalkoilla ja päättyvät lokakuussa sadonkorjuuseen. Puutarhatöiden tekemisen lisäksi kerhossa tutkitaan kasvua, puhutaan mullasta sekä opitaan luonnonmukaisesta tuholaistorjunnasta ja jaetaan parhaita satoa hyödyntäviä reseptejä.
– Kerhon teemat noudattelevat kasvukauden tapahtumia, eli en lyö etukäteen lukkoon yksittäisten kertojen tarkkaa sisältöä. Puutarhakerhossa tekeminen on juurevaa ja hyvää tekevää perusasioiden äärellä olemista, Rauta kertoo.
Puutarha tuo vaihtelua työpäivään
Aallonharjan toimistotiloissa työskentelevä Ari Toivonen on osallistunut Puutarhakerhoon jo kolmena vuonna. Hän hakee kerhosta inspiraatiota sekä ammattilaisen neuvoja oman pihan hoitamiseen.
– Puutarhakerho on ollut kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus. Kiinteistön oma puutarha on mukava lisä työssäkäyntiin. Esimerkiksi tauoilla voi käydä vilkaisemassa miltä puutarhassa näyttää ja kerran kuussa saa hyviä vinkkejä. Lean neuvojen avulla onkin tullut onnistumisia myös omalla pihalla, Toivonen sanoo.
Lisätiedot:
Asset Manager Hannu Tammia, Aallonharja/Areim, puh. 040 738 63 33, hannu.tammia@areim.se
Puutarhuri Lea Rauta, Pihailo Oy, puh. 040 8223368, lea@pihailo.fi
Areim on yksi Pohjoismaiden johtavista itsenäisistä kiinteistösijoittajista ja -kehittäjistä, jonka kohteita pääkaupunkiseudulla ovat muun muassa Aallonharja, Kravattitehdas, Vallila Corner, Akseli & Elina, Gloria, Hämeentie 31, Haiku ja Erottaja 15.
Toimintamme lähtökohta ovat kiinteistöt, mutta olemme paljon enemmän – haluamme jättää jotain parempaa tuleville sukupolville. Siinä missä muut näkevät haasteita, Areim pyrkii näkemään mahdollisuuksia. Yhteistä Areimin kohteille on se, että niissä on ollut haasteensa ja yhtiö on lisännyt niiden arvoa esimerkiksi modernisoinnin avulla.Yhdistämällä nykypäivän tarpeet ja huomisen vaatimukset Areim kehittää parempaa huomista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa RuohonenPerjantai MarkkinointiviestintäPuh:0401649930kaisa.ruohonen@perjantai.fi
Kuvat
Linkit
Areim
Areim on yksi Pohjoismaiden johtavista itsenäisistä kiinteistösijoittajista ja -kehittäjistä, jonka kohteita pääkaupunkiseudulla ovat muun muassa Aallonharja, Kravattitehdas, Vallila Corner, Akseli & Elina, Gloria, Hämeentie 31, Haiku ja Erottaja 15.
Toimintamme lähtökohta ovat kiinteistöt, mutta olemme paljon enemmän – haluamme jättää jotain parempaa tuleville sukupolville. Siinä missä muut näkevät haasteita, Areim pyrkii näkemään mahdollisuuksia. Yhteistä Areimin kohteille on se, että niissä on ollut haasteensa ja yhtiö on lisännyt niiden arvoa esimerkiksi modernisoinnin avulla.Yhdistämällä nykypäivän tarpeet ja huomisen vaatimukset Areim kehittää parempaa huomista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Perjantai Markkinointiviestintä
Narvi sponsorointiyhteistyöhön kolmen kotimaisen yleisurheilijan kanssa16.5.2024 12:18:52 EEST | Tiedote
Suomalainen kiuasvalmistaja Narvi on aloittanut sponsorointiyhteistyön kolmen satakuntalaislähtöisen yleisurheilijan kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota pitkäjänteistä tukea kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille ja mahdollistaa parempi keskittyminen harjoitteluun.
Antti Palo-oja Aura Rakennus Pirkanmaa Oy:n toimitusjohtajaksi9.4.2024 09:55:46 EEST | Tiedote
Aura Rakennus Pirkanmaan toimitusjohtajaksi on valittu Antti Palo-oja, joka aloittaa tehtävässä 6.5.2024. Palo-oja tuo mukanaan tuntemusta Pirkanmaan alueen markkinasta sekä pitkän kokemuksen rakennusalan johtotehtävistä.
Janne Sirviö Aura Flown uudeksi toimitusjohtajaksi19.12.2023 12:13:27 EET | Tiedote
Matkustaja- ja risteilyalusten korjausrakentamiseen erikoistuneen Aura Flow Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Janne Sirviö. Sirviö tuo yritykseen mukanaan pitkän ja monipuolisen kokemuksen laivanrakennusalalta. Aura Flow on osa Aura Rakennus -konsernia.
Maskun Kalustetalo valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen3.11.2023 13:38:21 EET | Tiedote
Markkinaoikeus lievensi elokuussa Maskun Kalustetalo Oy:lle määrätyn seuraamusmaksun 300.000 euroon kuluttaja-asiamiehen hakeman miljoonan euron sijaan. Maskun Kalustetalo oli tyytymätön MAO:n päätökseen ja valitti seuraamusmaksupäätöksestään 29.9.2023 korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Aura Rakennukselle risteilyalusten saneeraukseen keskittyvä tytäryhtiö Aura Flow5.9.2023 07:00:00 EEST | Tiedote
Nopeasti kasvanut rakennusliike Aura Rakennus Oy on perustanut matkustaja- ja risteilyalusten saneeraukseen erikoistuvan tytäryhtiön, Aura Flow Oy:n. Uuden yhtiön toiminta perustuu poikkeukselliseen tapaan hyödyntää konsernin resursseja yli perinteisten toimialarajojen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun merkittävä suomalainen rakennusalan yhtiö laajentaa toimintaansa meriteollisuuteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme