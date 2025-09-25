Aluehallintovirastossa vireillä Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitoksen korvausten palauttamista koskeva hakemus
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut kuulutuksen Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitosta koskevista hakemusasioista. Kemijoki Oy on ilmoittanut luopuvansa Sierilän voimalaitoshankkeesta ja hakee nyt korvausvelvollisuuksiensa poistamista sekä osaa määrätyistä korvauksista palautettavaksi.
Kuulutus on julkaistu 26.9.2025. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Kemijoki Oy:n hakemuksista tiedoksiantokirjeitä kaikkiaan noin 1 300 asianosaiselle. Ympäristöneuvos Laura Lindströmin mukaan vastaavan laajuisia korvausten palauttamista koskevia hakemuksia ei aluehallintovirastossa ole aikaisemmin ollut vireillä.
Kemijoki Oy hakee kahdella hakemuksella Sierilän voimalaitosta koskevan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2011 antaman lupapäätöksen raukeamiseksi toteamista ja korvausvelvollisuuksien poistamista sekä osaa päätöksessä määrätyistä korvauksista palautettavaksi.
Yhtiö perustelee korvausvelvoitteiden poistamista mm. sillä, ettei korvausten mukaisia haittoja tai vahinkoja ole syntynyt toteuttamattomasta hankkeesta. Yhtiö toteaa hakemuksessaan, ettei lupapäätöksen mukaista voimalaitoksen rakentamista olla päästy aloittamaan rakennushankkeeseen liittyvien lupien valitusten vuoksi alkuperäisessä aikataulussa eikä myöskään haetun uuden määräajan 22.5.2024 mukaisesti. Tammikuussa 2024 yhtiö päätti luopua hankkeen toteutuksesta.
Kemijoki Oy hakee nyt korvauksia palautettavaksi niiltä kiinteistöiltä, joille vesitalousluvassa määrätty korvaus on ollut yhteensä vähintään 3 000 euroa. Vaatimus koskee jo maksettuja ja talletettuina olleita nostettuja korvauksia sekä vielä nostamatta olevia korvauksia. Osa korvauksista on talletettuna Lapin aluehallintovirastoon.
Yhtiö ei kuitenkaan hae korvausvelvoitteen poistoa eikä korvausten palautusta omistusoikeuden lunastamiseen, muuttokustannuksiin tai oikeudenkäyntikuluihin liittyvissä tilanteissa.
Aluehallintovirasto pyytää asianosaisia toimittamaan muistutukset ja mielipiteet virastoon kirjallisesti viimeistään 3.11.2025 mennessä. Hakemuskuulutus, josta ilmenee myös tarkemmat ohjeet muistutuksen tekemiseen, on nähtävillä lupaviranomaisen verkkosivuilla (diaarinumerot PSAVI/6118/2024 ja PSAVI/6129/2024). Aluehallintovirasto arvioi, että päätökset asioissa tehtäneen vuonna 2026.
Lisätietoja:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Ympäristöylitarkastaja Susanne Högblom, 0295 017 511
Ympäristöneuvos Laura Lindström, 0295 017 672
etunimi.sukunimi@avi.fi
Avainsanat
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Leipomoyrittäjät tuomittiin kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä Turussa – ulkomaalaista työntekijää käytettiin hyväksi25.9.2025 09:19:25 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut turkulaisen leipomon toimitusjohtajan kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä. Hänen vaimonsa sai 80 päivän ehdollisen tuomion kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Liiketoimintakieltoa ei asiassa syyttäjän vaatimuksesta huolimatta määrätty, eikä yhteisösakkoa voitu langettaa, koska leipomo oli myyty vuonna 2023. Pariskunta määrättiin maksamaan naiselle 29 950 euroa maksamatonta palkkaa.
Betydande brister i största delen av fastighetsförmedlingsbranschens lagstadgade riskbedömningar25.9.2025 08:13:00 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att penningtvättslagen och de bestämmelser som är utfärdade med stöd av den följs. Tillsynen sommaren 2025 visade att nästan 90 procent av riskbedömningarna inom fastighetsförmedlingsbranschen antingen var bristfälliga eller annars olämpliga.
Valtaosassa kiinteistönvälitysalan lakisääteisistä riskiarvioista on merkittäviä puutteita25.9.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kesällä 2025 tehdyn valvonnan perusteella välitysalan riskiarvioista liki 90 prosenttia oli joko puutteellisia tai muuten riskiarvioksi soveltumattomia.
Regionförvaltningsverkens utredning avslöjade bristande behörighet i privata daghem25.9.2025 07:50:00 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram riktades i våras på behörigheten hos daghemsföreståndare och daghemspersonal på privata daghem. Tillsynen lyfte fram brister i personalens behörighet i privata daghem. Störst var bristen på behörig personal i yrkesgruppen lärare inom småbarnspedagogik.
Aluehallintovirastojen selvitys paljasti kelpoisuusvajetta yksityisissä päiväkodeissa25.9.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Aluehallintovirastot kohdistivat keväällä valtakunnallisen valvontaohjelman yksityisten päiväkotien johtajien sekä henkilöstön kelpoisuuksiin. Aluehallintovirastojen valvontaohjelman mukainen valvonta toi esille henkilöstön kelpoisuusvajetta yksityisissä päiväkodeissa. Eniten kelpoisuusvajetta oli varhaiskasvatuksen opettajien ammattiryhmässä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme