Espoon Asunnot Oy

Espoon Asuntojen vuokrat nousevat 1,3 prosenttia vuoden 2026 alussa

26.9.2025 13:20:01 EEST | Espoon Asunnot Oy | Tiedote

Jaa

Espoon Asuntojen vuokrat nousevat vuoden 2026 alussa keskimäärin 1,3 prosenttia. Kohdekohtainen tarkistus vaihtelee 0–2,9 prosentin välillä. 

Kuvassa Viilivati 15:n sisäänkäynti, tiiliseinäinen rakennus, jossa on harmaa ovi ja lasitettu parveke.
Kuvassa Keraan elokuun lopussa valmistuneen Viilivati 15:n sisäänkäynti. A-energialuokan kohteessa on 80 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 31,5 neliön yksiöistä 86-neliöisiin perheasuntoihin. Zentuvo Finland Oy

Vuonna 2026 Espoon Asuntojen keskimääräinen neliövuokra on 14,89 euroa kuukaudessa. Se on noin 22 prosenttia vähemmän kuin Espoon markkinavuokrat keskimäärin. 

– Korotus jää maltilliseksi, mikä kertoo kustannusten nousun hidastumisesta ja onnistumisestamme hillitä menojen kasvua, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Kammonen

Ensi vuoden vuokrankorotus on selvästi pienempi kuin kolmena aiempana vuonna: vuoden 2025 alussa vuokrat nousivat keskimäärin 4,75 prosenttia, vuonna 2024 nousu oli 4,9 prosenttia ja vuonna 2023 noin 3,5 prosenttia. 

Omakustannusperiaate ohjaa vuokria 

Kolmea edellistä vuotta leimasivat poikkeuksellisen korkea inflaatio ja nopeasti nousseet korot. Niiden vaikutus oli erityisen voimakas Espoon Asuntojen kaltaisille omakustannusperiaatteella toimiville vuokrayhtiöille, joilla on laaja rakennuskanta ja merkittävä määrä lainarahoitusta. Tämä näkyi juuri noina vuosina tehtyinä normaalia suurempina vuokrantarkistuksina. 

Vuoden 2026 osalta kustannuspaineet ovat tasaantuneet. Inflaatio on hidastunut, ja Suomen Pankin ennusteen mukaan se pysyy alle kahden prosentin myös vuosina 2026–2027. Euroopan keskuspankki on pitänyt ohjauskorot ennallaan syksyllä 2025, mikä viittaa korkotason vakiintumiseen. 

Korjaustarpeet kasvavat lähivuosina 

Suuri osa Espoon Asuntojen kohteista on rakennettu 1980- ja 1990-luvuilla. Näiden talojen korjaustarpeet lisääntyvät lähivuosina, kun talotekniikan ja rakenteiden käyttöikä tulee vastaan. 

Vuonna 2026 kiinteistöjen vuosikorjauksiin on budjetoitu noin 42 miljoonaa euroa. Lisäksi ensi vuonna käynnistyy kolme uutta peruskorjaushanketta. 

Espoon Asunnot on pääkaupunkiseudun suurimpia vuokra-asuntoyhtiöitä. Yhtiöllä on lähes 17 000 asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista. 

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa Viilivati 15:n sisäänkäynti, tiiliseinäinen rakennus, jossa on harmaa ovi ja lasitettu parveke.
Kuvassa Keraan elokuun lopussa valmistuneen Viilivati 15:n sisäänkäynti. A-energialuokan kohteessa on 80 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 31,5 neliön yksiöistä 86-neliöisiin perheasuntoihin.
Zentuvo Finland Oy
Lataa

Espoon Asunnot lyhyesti

Espoon Asunnot Oy on Espoon suurin vuokra-asuntojen tarjoaja, jonka tehtävänä on tarjota espoolaisille kohtuuhintaisia, turvallisia ja viihtyisiä koteja. Yhtiöllä on lähes 17 000 asuntoa, ja sen tavoitteena on käynnistää vuosittain noin 300 uuden asunnon rakennustyöt. Vuonna 2024 Espoon Asuntojen liikevaihto oli 167,2 miljoonaa euroa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon Asunnot Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye