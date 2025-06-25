Espoon Asuntojen vuokrat nousevat 1,3 prosenttia vuoden 2026 alussa
Espoon Asuntojen vuokrat nousevat vuoden 2026 alussa keskimäärin 1,3 prosenttia. Kohdekohtainen tarkistus vaihtelee 0–2,9 prosentin välillä.
Vuonna 2026 Espoon Asuntojen keskimääräinen neliövuokra on 14,89 euroa kuukaudessa. Se on noin 22 prosenttia vähemmän kuin Espoon markkinavuokrat keskimäärin.
– Korotus jää maltilliseksi, mikä kertoo kustannusten nousun hidastumisesta ja onnistumisestamme hillitä menojen kasvua, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.
Ensi vuoden vuokrankorotus on selvästi pienempi kuin kolmena aiempana vuonna: vuoden 2025 alussa vuokrat nousivat keskimäärin 4,75 prosenttia, vuonna 2024 nousu oli 4,9 prosenttia ja vuonna 2023 noin 3,5 prosenttia.
Omakustannusperiaate ohjaa vuokria
Kolmea edellistä vuotta leimasivat poikkeuksellisen korkea inflaatio ja nopeasti nousseet korot. Niiden vaikutus oli erityisen voimakas Espoon Asuntojen kaltaisille omakustannusperiaatteella toimiville vuokrayhtiöille, joilla on laaja rakennuskanta ja merkittävä määrä lainarahoitusta. Tämä näkyi juuri noina vuosina tehtyinä normaalia suurempina vuokrantarkistuksina.
Vuoden 2026 osalta kustannuspaineet ovat tasaantuneet. Inflaatio on hidastunut, ja Suomen Pankin ennusteen mukaan se pysyy alle kahden prosentin myös vuosina 2026–2027. Euroopan keskuspankki on pitänyt ohjauskorot ennallaan syksyllä 2025, mikä viittaa korkotason vakiintumiseen.
Korjaustarpeet kasvavat lähivuosina
Suuri osa Espoon Asuntojen kohteista on rakennettu 1980- ja 1990-luvuilla. Näiden talojen korjaustarpeet lisääntyvät lähivuosina, kun talotekniikan ja rakenteiden käyttöikä tulee vastaan.
Vuonna 2026 kiinteistöjen vuosikorjauksiin on budjetoitu noin 42 miljoonaa euroa. Lisäksi ensi vuonna käynnistyy kolme uutta peruskorjaushanketta.
Espoon Asunnot on pääkaupunkiseudun suurimpia vuokra-asuntoyhtiöitä. Yhtiöllä on lähes 17 000 asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista.
Yhteyshenkilöt
Jaakko KammonentoimitusjohtajaEspoon Asunnot OyPuh:050 550 0836jaakko.kammonen@espoonasunnot.fi
Kuvat
Espoon Asunnot lyhyesti
Espoon Asunnot Oy on Espoon suurin vuokra-asuntojen tarjoaja, jonka tehtävänä on tarjota espoolaisille kohtuuhintaisia, turvallisia ja viihtyisiä koteja. Yhtiöllä on lähes 17 000 asuntoa, ja sen tavoitteena on käynnistää vuosittain noin 300 uuden asunnon rakennustyöt. Vuonna 2024 Espoon Asuntojen liikevaihto oli 167,2 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon Asunnot Oy
Espoon Asunnot ylitti merkittävästi VAETS-energiansäästötavoitteensa25.6.2025 14:54:38 EEST | Tiedote
Espoon Asunnot on mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa (VAETS). Nykyisellä VAETS-kaudella tavoitteena on ollut saavuttaa 7,5 prosentin energiansäästö vuoden 2015 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä. Olemme saavuttaneet tavoitteen etuajassa jo vuonna 2021, ja vuoden 2024 lopussa energiansäästöä oli jo yli 12 prosenttia.
Espoon Asunnot rakentaa 82 energiatehokasta vuokra-asuntoa Karakallioon30.4.2025 09:36:07 EEST | Tiedote
Espoon Asunnot on solminut urakkasopimuksen Peab Oy:n kanssa kahden vuokratalon rakentamisesta Karakallioon osoitteeseen Kalasääksentie 1. Uusi hanke tuo alueelle 82 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, ja sen kokonaisarvo on noin 17,6 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat kesän 2025 alussa, ja kohteen arvioitu valmistuminen on syksyllä 2026.
Espoon Asunnot jatkoi kasvuaan ja investointejaan kohtuuhintaisen asumisen turvaamiseksi11.3.2025 09:24:41 EET | Tiedote
Espoon Asunnot kasvatti liikevaihtoaan 5,6 %, ja asuntojen käyttöaste oli 98,7 %. Yhtiölle jätettiin 37 471 hakemusta, ja vuokra-asunnon sai 2 474 kotitaloutta. Vuoden aikana aloitettiin 323 uuden asunnon rakentaminen. Kiinteistöjen hoitokustannusten noususta huolimatta energiankulutusta vähentävät toimenpiteet pitivät kustannukset budjetoitua alhaisempina.
Espoon Asunnoille rivitalokohde Espoon Mankkaalle28.1.2025 10:32:33 EET | Tiedote
Espoon Asunnot on käynnistänyt ARA-rahoitteisen rivitalokohteen rakentamisen osoitteeseen Seiliniitty 4. Kyseessä on purkavan uudisrakentamisen kaavahanke, jonka urakoitsijana toimii Jalon Uusimaa Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2024, ja kohteen arvioitu valmistuminen on keväällä 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme