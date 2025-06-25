Espoon Asuntojen vuokrat nousevat 1,3 prosenttia vuoden 2026 alussa

Vuonna 2026 Espoon Asuntojen keskimääräinen neliövuokra on 14,89 euroa kuukaudessa. Se on noin 22 prosenttia vähemmän kuin Espoon markkinavuokrat keskimäärin.

– Korotus jää maltilliseksi, mikä kertoo kustannusten nousun hidastumisesta ja onnistumisestamme hillitä menojen kasvua, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Kammonen.

Ensi vuoden vuokrankorotus on selvästi pienempi kuin kolmena aiempana vuonna: vuoden 2025 alussa vuokrat nousivat keskimäärin 4,75 prosenttia, vuonna 2024 nousu oli 4,9 prosenttia ja vuonna 2023 noin 3,5 prosenttia.

Omakustannusperiaate ohjaa vuokria

Kolmea edellistä vuotta leimasivat poikkeuksellisen korkea inflaatio ja nopeasti nousseet korot. Niiden vaikutus oli erityisen voimakas Espoon Asuntojen kaltaisille omakustannusperiaatteella toimiville vuokrayhtiöille, joilla on laaja rakennuskanta ja merkittävä määrä lainarahoitusta. Tämä näkyi juuri noina vuosina tehtyinä normaalia suurempina vuokrantarkistuksina.

Vuoden 2026 osalta kustannuspaineet ovat tasaantuneet. Inflaatio on hidastunut, ja Suomen Pankin ennusteen mukaan se pysyy alle kahden prosentin myös vuosina 2026–2027. Euroopan keskuspankki on pitänyt ohjauskorot ennallaan syksyllä 2025, mikä viittaa korkotason vakiintumiseen.

Korjaustarpeet kasvavat lähivuosina

Suuri osa Espoon Asuntojen kohteista on rakennettu 1980- ja 1990-luvuilla. Näiden talojen korjaustarpeet lisääntyvät lähivuosina, kun talotekniikan ja rakenteiden käyttöikä tulee vastaan.

Vuonna 2026 kiinteistöjen vuosikorjauksiin on budjetoitu noin 42 miljoonaa euroa. Lisäksi ensi vuonna käynnistyy kolme uutta peruskorjaushanketta.

Espoon Asunnot on pääkaupunkiseudun suurimpia vuokra-asuntoyhtiöitä. Yhtiöllä on lähes 17 000 asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista.